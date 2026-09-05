U slučaju da dugo niste vežbali, moguće je da ćete posle treninga osetiti blagu upalu ili bolove u mišićima, što je normalno. Međutim, odmah prekinite sa vežbanjem ukoliko se javi oštar ili probadajući bol ili izrazita nelagodnost.

Stručnjaci pacijentima sa spondilozom, pored redovne fizičke aktivnosti, savetuju da održavaju zdravu telesnu težinu, pravilno sede i da prilikom podizanja predmeta sa poda saviju kolena, a ne leđa.