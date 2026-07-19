Dva do tri treninga u vodi nedeljno dovoljna su da unapredite kondiciju i ojačate telo

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Bilo da ste na moru, jezeru ili bazenu, boravak u vodi može da bude mnogo više od osveženja. Zbog uzgona (osećaja da je telo lakše) voda rasterećuje zglobove i kičmu, dok istovremeno pruža otpor pri svakom pokretu, pa se u jednom treningu jačaju mišići, poboljšava kondicija i sagorevaju kalorije. Master profesor sporta i fizičke kulture i fitnes trener Milan Zarić objašnjava kome je ovakav vid rekreacije posebno koristan i izdvaja tri jednostavne vežbe koje možete da radite u vodi.

- Vežbanje u vodi jedan je od najbezbednijih i najefikasnijih oblika fizičke aktivnosti. Zahvaljujući uzgonu, voda značajno smanjuje opterećenje na zglobove i kičmu, zbog čega je idealan izbor za osobe sa viškom telesne mase, bolovima u leđima, starije osobe, ali i za rekreativce koji žele kvalitetan trening - savetuje Milan Zarić.

Iako se telo u vodi oseća lakše, trening nije ništa manje zahtevan. Voda pruža otpor pri svakom pokretu, pa istovremeno jačamo mišiće, poboljšavamo kondiciju i trošimo značajan broj kalorija. Upravo zbog toga akva fitnes i plivanje predstavljaju odličnu kombinaciju treninga snage i izdržljivosti, naglašava prof. sporta.

Boravak u vodi može da bude mnogo više od osveženja Foto: Shutterstock

- Vežbanje u vodi pozitivno utiče i na zdravlje srca i krvnih sudova, poboljšava pokretljivost, smanjuje napetost u mišićima i doprinosi boljem raspoloženju. Zato se često koristi i u rehabilitaciji nakon povreda - podseća naš sagovornik.

Ukoliko želite da vreme provedeno u vodi iskoristite i za vežbanje, isprobajte nekoliko jednostavnih vežbi. Možete ih raditi u bazenu, u mirnoj vodi na moru ili jezeru, pod uslovom da je podloga stabilna.

Hodanje ili trčanje kroz vodu

Stanite u vodu do visine grudi i hodajte ili lagano trčite uz aktivan rad rukama. Ova vežba poboljšava kondiciju i jača mišiće nogu i trupa. Izvedite tri serije po 2-3 minuta, uz 30 do 60 sekundi odmora između serija.

Podizanje kolena

Iz stojećeg položaja naizmenično podižite kolena prema grudima, vodeći računa da leđa ostanu prava. Vežba aktivira mišiće stomaka, kukova i nogu, a istovremeno poboljšava ravnotežu. Uradite tri serije po 15-20 ponavljanja svakom nogom.

Odnoženje noge u stranu

Po potrebi se pridržavajte za stabilan oslonac, na primer za ivicu bazena, ili održavajte ravnotežu u vodi. Polako podižite jednu nogu u stranu, zatim je vratite u početni položaj i ponovite drugom nogom. Vežba jača mišiće zadnjice, kukova i natkolenice. Izvedite tri serije po 12-15 ponavljanja svakom nogom. Za povećanje intenziteta povećajte brzinu izvođenja samog pokreta.

Odnoženje noge u stranu jača mišiće zadnjice, kukova i natkolenice Foto: Shutterstock

- Kao i kod svakog vida fizičke aktivnosti, ključ rezultata nije u jednom treningu, već u kontinuitetu. Dva do tri treninga nedeljno dovoljna su da unapredite kondiciju, ojačate telo i učinite važan korak ka očuvanju zdravlja. Na kraju, nije važno da li ste vrhunski plivač ili tek ulazite u bazen. Važno je da se krećete. Jer kada je zdravlje u pitanju, svaki pokret se računa - poručuje Milan Zarić.