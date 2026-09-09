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Kod limfnog hodanja pažnja je dodatno usmerena na duboko disanje i pokrete ruku, odnosno na aktivnosti koje mogu da podstaknu limfni protok

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Društvene mreže su donele još jedan velnes trend – limfno hodanje, tehniku za koju se tvrdi da pomaže detoksikaciji organizma i podržava limfnu drenažu.

Ali da li je limfno hodanje zaista korisnije od obične šetnje?

Stručnjaci kažu da, iako pojedini dodatni elementi ove tehnike mogu biti korisni, nema dovoljno dokaza da je limfno hodanje bolje od klasične šetnje. Najvažnije je ostati fizički aktivan i redovno se kretati, ali svakako da ime neke prednosti...

Šta je limfno hodanje?

Limfni sistem je važan deo imunološkog sistema. Čine ga limfni čvorovi, limfni sudovi, koštana srž i druga tkiva. Njegova glavna uloga je da odvodi višak tečnosti iz tkiva i učestvuje u uklanjanju otpadnih i štetnih materija iz organizma.

Za razliku od krvotoka, koji ima srce kao pumpu za cirkulaciju krvi, limfni sistem nema centralnu pumpu koja pokreće limfnu tečnost kroz telo. Zbog toga su pokreti mišića i fizička aktivnost važni za limfni protok.

Upravo na tome se zasniva limfno hodanje.

Ono se, zapravo, ne razlikuje mnogo od obične šetnje, ali podrazumeva nekoliko dodatnih elemenata: sporije i dublje disanje stomakom usklađeno sa koracima, izraženije pokrete rukama i uspravno držanje tela.

Kako objašnjava fizioterapeut Keli Šturm, sertifikovani terapeut za onkologiju i limfedem, svaki oblik hodanja može pomoći pokretanju limfne tečnosti.

Kada se mišići kontrahuju, oni pritiskaju limfne sudove koji se nalaze u njihovoj blizini i tako pomažu da se tečnost kreće kroz limfni sistem.

Kod limfnog hodanja pažnja je dodatno usmerena na duboko disanje i pokrete ruku, odnosno na aktivnosti koje mogu da podstaknu limfni protok.

Kod limfnog hodanja pažnja je dodatno usmerena na duboko disanje i pokrete ruku, odnosno na aktivnosti koje mogu da podstaknu limfni protok Foto: Shutterstock

Zašto se naglašava duboko disanje?

Prema rečima Šturm, abdomen sadrži veliki broj limfnih čvorova, dok se u predelu ključne kosti nalaze važne strukture kroz koje limfa na kraju dospeva u krvotok.

Duboko, odnosno dijafragmalno disanje menja pritisak u grudnom košu i stomaku, što može da pomogne kretanju limfne tečnosti kroz centralni deo limfnog sistema.

Pokreti rukama tokom hodanja takođe dodatno aktiviraju mišiće gornjeg dela tela.

Zbog toga se limfno hodanje može posmatrati kao obična šetnja uz svesno usmeravanje pažnje na disanje, držanje tela i pokrete ruku.

Da li je limfno hodanje bolje od obične šetnje?

Iako su različite tehnike limfne drenaže poslednjih godina veoma popularne na društvenim mrežama, stručnjaci upozoravaju da za mnoge tvrdnje koje se objavljuju na internetu nema dovoljno naučnih dokaza.

Dr Ketrin Šilu, specijalista fizikalne terapije i sertifikovani terapeut za limfedem, ističe da trenutno nema kvalitetnih dokaza da je određena vrsta vežbanja bolja od druge kada je u pitanju funkcija limfnog sistema.

Problem je i u tome što nema dovoljno istraživanja koja direktno porede limfno hodanje sa običnim hodanjem.

„Ne postoje direktna istraživanja koja pokazuju da limfno hodanje nadmašuje redovno hodanje“, objašnjava Šturm, uz napomenu da postoje dokazi o koristima pojedinačnih elemenata ove tehnike.

Poznato je da su kretanje i vežbanje korisni za limfni sistem, dok se duboko disanje već decenijama koristi kao deo pristupa u tretmanu limfedema zbog njegovog potencijalnog uticaja na centralnu limfnu drenažu.

Obična šetnja ima brojne koristi

Bez obzira na to da li praktikujete limfno hodanje ili jednostavno šetate, fizička aktivnost ima brojne koristi za zdravlje.

Hodanje aktivira mišićnu pumpu koja pomaže kretanju limfe, ali istovremeno doprinosi zdravlju srca i kostiju, boljem raspoloženju i kvalitetnijem snu.

Dodatna korist limfnog hodanja može biti upravo duboko disanje. Ono ne utiče samo na limfni protok već može doprineti opuštanju i regulaciji nervnog sistema.

Stručnjaci zato naglašavaju da je redovna fizička aktivnost važnija od same tehnike hodanja.

Preporuka je da odrasli tokom nedelje imaju između 150 i 300 minuta umerene fizičke aktivnosti, uz vežbe snage najmanje dva puta nedeljno.

Najbolji oblik vežbanja je onaj koji odgovara vašim navikama, mogućnostima i načinu života – i koji možete da praktikujete redovno.

Hodanje aktivira mišićnu pumpu koja pomaže kretanju limfe, ali istovremeno doprinosi zdravlju srca i kostiju, boljem raspoloženju i kvalitetnijem snu Foto: Shutterstock

Da li je limfno hodanje za vas?

Ako ste zdrava osoba i želite da probate limfno hodanje, nema razloga da ga ne uključite u svoju svakodnevnu rutinu. Duboko disanje, pravilno držanje i aktivniji pokreti ruku mogu biti korisni dodaci običnoj šetnji.

Ipak, važno je imati realna očekivanja. Limfno hodanje nije čarobna metoda za „detoksikaciju“ organizma, niti postoje dokazi da je superiorno u odnosu na redovno hodanje.

Posebnu pažnju treba obratiti kod osoba koje imajulimfedem – stanje koje izaziva oticanje dela tela zbog nakupljanja limfne tečnosti.

Kod osoba sa limfedemom limfno hodanje može biti korisna komponenta u kontroli otoka, ali ne predstavlja samostalan tretman. U zavisnosti od preporuke zdravstvenog radnika, mogu biti potrebne i kompresione čarape, ručna limfna drenaža i druge mere.

Ako imate srčano ili plućno oboljenje, pre nego što uvedete novu fizičku aktivnost trebalo bi da se posavetujete sa lekarom.

Takođe, novi otok, crvenilo, toplota kože ili bol u ekstremitetu zahtevaju pregled lekara, jer mogu ukazivati na infekciju ili krvni ugrušak.

Zaključak

Ako vam se dopada ideja limfnog hodanja – slobodno je isprobajte. Ali ako više volite svoju uobičajenu šetnju, nema razloga da je menjate.