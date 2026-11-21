Redovno jutarnje hodanje može poboljšati kondiciju, aktivirati srce i pluća, povećati potrošnju kalorija i pomoći u regulaciji telesne težine

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Jutarnje vežbanje nije samo odličan način da započnete dan. Vežbanje rano ujutru može pomoći koncentraciji, raspoloženju i regulaciji biološkog sata, a takođe može uticati na to kako vaše telo koristi masti kao izvor energije. Evo zašto biste mogli da razmislite o vežbanju pre 8 ujutru.

Za neke je jutarnje trčanje omiljeni ritual, dok drugi ne mogu da zamisle odlazak u teretanu pre prve šoljice kafe. Međutim, jutarnje vežbanje ima nekoliko potencijalnih zdravstvenih koristi. Pored toga što vam omogućava da vežbate pre posla i ličnih obaveza, vežbanje u ranim jutarnjim satima može pozitivno uticati na budnost, vaš unutrašnji biološki sat i metaboličke procese.

Pomaže u buđenju mozga

Nakon buđenja, mozgu je potrebno određeno vreme da pređe iz stanja sna u potpuno budno stanje. Tokom ovog perioda, pažnja i koncentracija mogu biti privremeno smanjene.

Jutarnja fizička aktivnost može pomoći da se vaše telo brže razbudi. Tokom vežbanja, cirkulacija se ubrzava, protok kiseonika do mišića i mozga se povećava, a telo se priprema za dnevne aktivnosti. Zato jutarnja šetnja, lagano trčanje ili kratak trening mogu biti dobar način da započnete dan. Ne morate odmah da se bavite intenzivnom aktivnošću – dovoljno je samo nekoliko minuta laganog kretanja.

Aktivira srce i pluća

Tokom vežbanja, mišićima je potrebno više kiseonika, što dovodi do toga da srce brže pumpa krv, a disanje postaje dublje i brže. Istovremeno, aktiviraju se hormoni poput adrenalina i noradrenalina, koji pomažu telu da reaguje na fizički napor.

Tokom vežbanja, mišićima je potrebno više kiseonika, što dovodi do toga da srce brže pumpa krv, a disanje postaje dublje i brže Foto: Shutterstock

Dobra vest je da ne morate da radite zahtevan trening da biste stimulisali ove procese. Čak i brza jutarnja šetnja može pozitivno uticati na vaš kardiovaskularni sistem i potrošnju energije.

Može poboljšati kvalitet sna

Jedna od zanimljivijih prednosti jutarnjeg vežbanja povezana je sa cirkadijalnim ritmom, odnosno unutrašnjim biološkim satom koji reguliše ciklus spavanja i buđenja. Dejvid Rajhlen, profesor antropologije i bioloških nauka na Univerzitetu Južne Kalifornije, objašnjava kako jutarnje vežbanje, posebno uz izlaganje prirodnoj dnevnoj svetlosti, može pomoći u regulisanju ovog ritma.

Jutarnja aktivnost šalje telu signal da je dan počeo, dok se uveče telo postepeno priprema za odmor. Istraživanja sugerišu da jutarnje vežbanje može uticati i na vreme lučenja melatonina, hormona važnog za regulaciju sna.

Međutim, važno je da ne skraćujete vreme spavanja zbog ranog treninga. Kvalitetan san je neophodan za oporavak i zdravlje tela.

Može povećati sagorevanje masti

Vežbanje pre doručka često je povezano sa većim korišćenjem masti kao izvora energije. Nakon noćnog posta, nivo insulina je generalno niži, a telo može u većoj meri koristiti masti kao izvor energije tokom aktivnosti.

Nutricionistkinja i fiziolog vežbanja Adora Jau sa Univerziteta Mančester Metropoliten ističe da vežbanje na prazan stomak može uticati na oksidaciju masti, odnosno njihovu razgradnju za energiju.

Jutarnje hodanje može doprineti mršavljenju jer povećava potrošnju energije i podstiče organizam da koristi uskladištene energetske rezerve Foto: Shutterstock

Istraživanje objavljeno u časopisu eBioMedicine otkrilo je da 60 minuta fizičke aktivnosti pre doručka povećava oksidaciju masti tokom 24 sata u poređenju sa odmaranjem.

Međutim, sagorevanje više masti tokom vežbanja ne znači automatski i gubitak veće težine. Na telesnu masu utiču ukupni energetski bilans, ishrana, nivo aktivnosti i individualne karakteristike tela.

Ako vam je prijatno lagano vežbanje pre doručka, možete ga uključiti u svoju rutinu. Za duže i intenzivnije treninge, obrok pre aktivnosti može pomoći u postizanju boljih rezultata.

Pozitivno utiče na raspoloženje i koncentraciju

Redovna fizička aktivnost može poboljšati raspoloženje, budnost i kognitivne funkcije na kraći rok. Jutarnja šetnja ili trening pre posla mogu biti dobar način da započnete dan sa više energije i boljom koncentracijom.

Pored fizioloških efekata, važnu ulogu igra i stvaranje rutine. Kada vežbate pre posla i ličnih obaveza, manja je verovatnoća da ćete trening odložiti ili preskočiti tokom dana.

Ne morate da radite naporan trening. Brza šetnja, lagano trčanje ili nekoliko minuta istezanja mogu biti dobar početak.

Redovna fizička aktivnost može poboljšati raspoloženje, budnost i kognitivne funkcije na kraći rok Foto: Shutterstock

Da li je jutarnje vežbanje bolje od večernjeg?

Iako jutarnja aktivnost može imati određene koristi, to ne znači da je najbolji izbor za svakoga. Neki ljudi više vole trening posle posla, kada su potpuno budni i imaju više vremena za vežbanje.

Najvažnije je pronaći termin koji možete održavati dugoročno, a da pritom ne zanemarite san, ishranu i oporavak.