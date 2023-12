KOLIKO JE POTREBNO VEŽBANJA DA BISTE PONIŠTILI EFEKAT CELODNEVNOG SEDENJA? Manje je nego što ste ikada mislili

Sastavni deo modernog načina života je i sedenje tokom većeg dela dana. Vožnja do posla i nazad, sastanci, pa čak i viđanje sa prijateljima, skoro uvek nas drži na stolici. Stručnjaci upozoravaju na opasne posledice dugog sedenja po zdravlje, ali postoje i studije koje pokazuju koliko vežbanja je potrebno da bismo neutrlisali tu štetu za organizam.

Naučnici su sproveli analizu devet različitih studija koje su proučavale podatke za 40.000 učesnika iz četiri zemlje. Rezultati koji su objavljeni u The British Journal of Sports Medicine, sada nude jasan odgovor:

30 do 40 minuta umerene aktivnosti dnevno dovoljno je da se ponište negativni zdravstveni efekti celodnevnog sedenja.

- Kod aktivnih pojedinaca koji rade oko 30 do 40 minuta neke fizičke aktivnosti umerenog do snažnog intenziteta, povezanost između dugotrajnog sedenja i rizika od rane smrti nije značajno drugačija u odnosu na one koji malo vremena provedu sedeći - napisali su istraživači.

To znači da čak i ako zbog vašeg posla sedite osam ili deset sati uzastopno, ako ubrzavate otkucaje srca na pola sata dnevno, nemate veći rizik po zdravlje od onih koji nisu po ceo dan na stolici.

Čak i jurnjava za decom, ples u dnevnoj sobi ili negovanje biljaka se računaju foto: Shutterstock

Bilo koja vrsta fizičke aktivnosti se računa

Još bolja vest je ono što stručnjaci smatraju pod umerenom aktivnošću. Trčanje ili vožnja bicikla su sjajni, ali čak i jurnjava za decom, ples u dnevnoj sobi ili negovanje biljaka na terasi se računaju sve dok vas te aktivnosti nateraju da se zadišete i preznojite.

- Sva fizička aktivnost se računa i bilo koja njena količina je bolja nego nijedna - prokomentarisao je Emanuel Stamatakis, profesor fizičke aktivnosti koji je zajedno uređivao specijalno izdanje časopisa u kojem su objavljeni rezultati.

Ovi nalazi prate dugi niz drugih rezultata istraživanja koji iznova i iznova otkrivaju da su osnove dobrog fizičkog zdravlja dostižnije nego što mnogi ljudi misle. Pokazalo se da samo malo hodanja ili čak samo nekoliko sekundi super energične vežbe pomaže ljudima da žive duže i zdravije.

(kurir.rs/inc.com)