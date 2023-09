POPULARNI DOKTOR TVRDI: Ova rutina je bolja za mozak od klasičnog vežbanja, a traje samo 10 minuta

Iako se neki ljudi automatski mršte na sam pomen vežbanja, možda ipak nisu uživali u časovima fizičkog vaspitanja dok su odrastali. Kada uđete u redovnu rutinu sa vežbanjem u kome uživate, fizička aktivnost može učiniti da se osećate bolje u svakom smislu.

Ako postoji jedna stvar koju svi vole da rade, to je plesanje - bilo da ste sami u svojoj sobi ili na nekom slavlju sa drugim ljudima.

Prema dr Majklu Mozliju, postoji jedna stvar koju možete da uradite i koja može biti jednako dobra kao i tradicionalna vežba za poboljšanje tonusa mišića, ravnoteže i zdravlja mozga: plešite deset minuta dnevno, svaki dan, i isprobavajte nove rutine - prenosi Mirror.

Kretanje može pomoći da ojačate vaše kosti i mišiće, kontrolišete svoju težinu i smanjite rizik od bolesti. Takođe može imati značajan uticaj na vaš mozak i mentalno zdravlje.

Dr Majkl Mozli foto: Profmiedia

Smanjuje rizik od moždanog i srčanog udara

Pokazalo se da ples smanjuje rizik od srčanih oboljenja i moždanog udara, pomaže u borbi protiv depresije, jača pamćenje i štiti od demencije – više nego hodanje, prema australijskoj studiji. Studija je anketirala skoro 50.000 odraslih o njihovim hobijima, a pratila ih je 12 godina kasnije kada su otkrili da je ples povezan sa 46% smanjenim rizikom od moždanog ili srčanog udara, više nego druge vrste aktivnosti istog intenziteta.

- Ples takođe može da utiče na naše mentalno zdravlje - kaže dr Mosli.

Ples oslobađa endofrin - hormon dobrog raspoloženja

Istraživači sa Univerziteta u Oksfordu otkrili su da ples u ritmu sa drugima može kod učesnika da podigne osećaj društvene povezanosti. Takođe su sugerisali da bi mogao da oslobodi endorfine koji ublažavaju bol i hemikalije za dobro osećanje nakon samo deset minuta plesa.

Bivša plesačica koja je postala neuronaučnica, dr Džulija F. Kristensen sa Instituta Maks Plank u Nemačkoj, objasnila je u Moslijevom podkastu Just One Thing da kada plešete obavljate više "zadataka" nego u drugim aktivnostima pa to može biti vema izazovno u pozitivnom smislu za vaš mozak.

Ples može pomoći u smanjenju rizika od demencije, a da pritom ostanete oštroumi. Jedna studija koja je pratila starije ljudime tokom pet godina, i njihove navike o hobijima, pokazala je da je ples povezan sa najvećim umanjenjem rizika od demencije – za neverovatnih 76%.

(kurir.rs/mirror.co.uk)