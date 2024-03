3 lagane jutarnje vežbe za popravljanje lošeg držanja: Umanjuju bol i poboljšavaju fleksibilnost

Loše držanje može izazvati ozbiljne bolove u leđima, ali ove jednostavne vežbe mogu pomoći da to popravite.

Vremenom, loše držanje može dovesti do pogurenih ramena, mogu zadati bolove u leđima, pa čak i dovesti do glavobolje i poteškoća sa disanjem. Zbog toga je važno da korigujemo svoje držanje koliko god je to moguće kako bismo održali svoje zdravlje pod kontrolom.

Vežbe za poboljšanje fleksibilnosti

Doktor Toni Nalda, vođa Centra za smanjenje skolioze, podelio je tri jednostavne vežbe koje svi možemo da uradimo da bismo poboljšali svoje držanje i fleksibilnost.

- Pacijenti često zanemaruju značajan uticaj jednostavnih dnevnih vežbi istezanja za bol i držanje. Ako ste aktivni, redovno se istežete i imate dobro držanje, možete uspostaviti kontrolu nad svojim zdravljem i iskusiti i druge pozitivne efekte po zdravlje - kaže dr Nalda.

foto: Shutterstock

Joga "poza deteta"

Prva vežba koju ovaj doktor preporučuje je joga poza poznata kao poza deteta. Ova poza nežno rasteže donji deo leđa i može pomoći u ublažavanju bolova u leđima, vratu i napetosti mišića, prenosi Wales Online. Da biste pravilno izveli ovu pozu, sledite ove korake:

kleknite na pod sa spojenim nožnim prstima i kolenima u širini kukova

zavalite se na pete, a zatim polako spustite gornji deo tela na pod

ispružite ruke pravo ispred sebe na podu sa dlanovima okrenutim nadole

neka vam čelo nežno leži na tlu dok duboko dišete

duboko udahnite vazduh, ispunjavajući zadnji deo grudnog koša i struka

ostanite u ovoj pozi do pet minuta

foto: Shutterstock

Plenk

Druga vežba dr Nalde je takozvani "plenk", sa kojom su mnogi koji su ikada vežbali u teretani već upoznati, Međutim, ovu vežbu je jednostavno uraditi i kod kuće a može vam može pomoći u poboljšanju poravnanja kičme i držanja, kao i u jačanju mišića ramena i leđa. Evo kako da to uradite bezbedno:

počnite u položaju za sklekove sa rukama direktno ispod ramena

držite ruke ispravljene i zategnute trbušne mišiće

podignite se na prste, ispravljajući noge potpuno iza sebe

vaše telo treba da formira pravu liniju od glave do peta

neka vaši stomačni mišići osete pritisak

zadržite ovaj položaj jedan minut, držeći leđa prava

Ova joga poza koja poboljšava držanje, poravnava kiču i jača vaše noge. foto: Shutterstock

Joga poza "planina"

I na kraju, ovaj lekar preporučuje vežbu koja se zove "planina". Ovo je još jedna joga poza koja poboljšava držanje, poravnava kiču i jača vaše noge. Ovi koraci bi trebalo da vam pomognu da sa lakoćom izvedete ovu vežbu:

stanite uspravno sa velikim prstima koji se dodiruju i petama blago razdvojenim

uključite mišiće nogu pritiskom butina unazad

držite kolena malo savijena i malo spustite repnu kost

povucite ramena prema dole i stisnite ih zajedno povlačeći ih lagano unazad

zatim opustite ramena, ruke držite prirodno položene sa strane, dlanovi su okrenut ka spolja

izbacite grudni i držite bradu paralelnu sa tlom

zadržite 30 sekundi, duboko udahnite

Dr Nalda dodao je da održavanje zdrave telesne težine takođe može imati pozitivan uticaj na poboljšanje vašeg držanja.

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) preporučuje da posetite svog lekara ako se bol u leđima ne poboljša nakon kućnog tretmana u roku od nekoliko nekoliko nedelja, sprečava vas da obavljate svakodnevne aktivnosti, ako je bol jak ili se vremenom pogoršava.

Prenela: O.M.

(izvor: mirror.co.uk/kurir.rs)