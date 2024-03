7 najboljih načina da skinete salo sa stomaka: Ako ih se pridržavate do leta ćete biti fit

Ako ste tokom proteklih zimskih meseci nabacili višak kilograma oko stomaka sigurno se pitate kako ih najbezbednije možete skinuti. Za početak morate shvatiti ovo - ne postoji “super hrana” koja sagoreva visceralnu masnoću. I ne možete to ublažiti specifičnim vežbama poput trbušnjaka. Umesto toga, unapredite svoje navike u ishrani i imajte svakodnevnu fizičku aktivnost.

- Iako svako može imati mnogo visceralne masti, verovatnije je da je prisutna ako imate puno kilograma koji su višak. Kada počnete da skidate te kilograme, to će pomoći vašem celom telu, uključujući masnoću na stomaku koja je skrivena od vašeg pogleda - kaže Jasna Vujičić, viši dijetetičar-nutricionista.

Jasna Vujičić, viši dijetetičar-nutricionista foto: Privatna Arhiva

Uzmajte više vlakana

Ne morate da pojedete kilogram suvih šljiva da biste uneli dovoljno vlakana. Lisnato povrće, integralne žitarice, orašasti plodovi i pasulj su dobri za borbu protiv masti koja se zadržava duboko u vašem stomaku. Ova visceralna mast može da obavija glavne organe, uključujući vašu jetru, pankreas i bubrege.

Ograničite zasićene masti

Ne morate se u potpunosti odreći zasićenih masnoća, ali pravi put je da ih smanjite na namanju meru. Zasićene masnoće su masti životinjskog porekla, kao i one u kokosovom i palminom ulju i punomasnim mlečnim proizvodima. Manje toga i već ste na pravom putu. Čitajte deklaracije o hrani da vidite koliko kalorija i koliko masti ima u jednoj porciji. Potražite i masti koje su bolje za vas, nezasićene, poput onih iz biljne hrane ili ribe poput lososa, tunjevine i skuše koje su bogate omega-3 masnim kiselinama.

Spavajte između 6 i 8 sati

Kada je u pitanju dobijanje na težini u predelu stomaka, spavanje je bitan faktor:

premalo (manje od 5 sati) – može značiti više masti na stomaku.

previše (više od 8 sati) – takođe može značiti veći “šlauf”.

normalno (oko 6-8 sati) – najbolji efekat, ne utiče na povećavanje visceralne masnoće.

Ako ne spavate dovoljno ili ako imate tendenciju da se prevrćete i okrećete, pokušajte da odete u krevet malo ranije, opustite se pre spavanja, rashladite spavaću sobu i pokušajte da ne koritite telefon i kompjuter neposredno pre odlaska u krevet.

Liposukcija nije rešenje

Ne znam šta su vam pričali, ali verujte – estetska hirurgija ovde nije rešenje. Liposukcija ne dopire do trbušnog zida. Dakle, ne možete ovako da se rešite visceralne masti sa stomaka. Isto tako, ni brze dijete nisu rešenje. Organizam će ih jednostavno odbaciti. Sporija, stabilnija opcija – promene životnog stila kojima se možete posvetiti duže vreme – zaista je najbolji put do cilja.

Nađite najbolje antistres tehnike za sebe

Da li ste pod stresom? To može da vas natera da jedete više masti i šećera i da oslobodite “hormon stresa” kortizol, koji može da poveća masnoću na stomaku. Stres vas takođe može učiniti da manje spavate, manje vežbate i pijete više alkohola – što takođe može da poveća masnoću na stomaku. To je odličan razlog da se posvetite sebi, vežbate, slušate muziku koju volite ili pronađete druge zdrave načine da se opustite i uživate.

foto: Shutterstock

Ostavite duvan i alkohol

Pušenje daje veću verovatnoću da ćete skladištiti salo na i u stomaku, a ne na bokovima i butinama. I to je loše. Plus to je takođe uzrok dijabetesa. I raka. I bolesti srca. I bolesti pluća. itd. Ako ste pokušali ranije, pokušajte ponovo. Ovo je 21. vek i pušenje definitivno više nije “in”.

Što se pića tiče, bilo da se radi o krigli piva, čaši vina ili nekom drugom alkoholnom pa čak i bezalkoholnom piću - sva imaju kalorije. Ako nećete da vam brojka na vagi postane prevelika, pređite na čaj ili vodu. Generalno, kada pijete alkohol, vaša koncentracija u vezi ishrane opada, pa lako možete da preterate.

Upražnjavajte trening snage

Razmislite o odlasku u teretanu umesto na stazu. U jednom istraživanju, zdravi muškarci srednjih godina koji su radili 20 minuta dnevnog treninga sa tegovima skinuli su više masti sa stomaka od muškaraca koji su isto vreme provodili radeći aerobne vežbe, kao što je biciklizam.

Trening snage je takođe dobar za žene – i neće vas učiniti manje ženstvenim. I dalje morate da radite kardio, ali vodite računa da trening snage bude u kombinaciji sa njim.

Izvor: Nadijeti/Kurir.rs