Dizanje teških tegova može da izazvove nagli porast krvnog pritiska. Kada podižete preteške predmete, vaše telo često zadržava dah, što se naziva Valsalvin manevar. To privremeno ograničava protok krvi i dovodi do opasnih skokova pritiska, što može da bude rizično za osobe s hipertenzijom, prema istraživanju objavljenom u Journal of Cardiovascular Development and Disease. Ako želite da radite na snazi, koristite lakše tegove za sigurniji i efikasniji trening.