Proleće je pravo vreme da iskoristite lepše vreme, prošetate do parka i krenete sa vežbama na otvorenom, kaže master profesor sporta i fizičkog vaspitanja i fitnes trener Milan Zarić. Tri meseca do pune letnje sezone su dovoljna da ostvarite solidan rezultat u vidu vitke figure i smršate četri kilograma mesečno, ako vam je to motiv, dodaje naš sagovorrnik, i predlaže šta, kada i koliko vežbati.