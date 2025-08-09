Slušaj vest

Nakon događaja koji menja život, poput infarkta, mnogi pacijenti suočavaju se sa brojnim fizičkim i emotivnim izazovima. Ishrana, fizička aktivnost, načini na koje smanjujete stres – sve to ima presudnu ulogu u čuvanju zdravlja srca. Jedna od metoda koja može da pomogne u oporavku jeste joga, drevna disciplina koja kombinuje položaje tela, kontrolisano disanje i svesnost.

Može li se raditi joga posle infarkta?

Pre nego što počnete sa jogom, obavezno se posavetujte sa svojim lekarom, posebno ako ste nedavno imali infarkt. Kada dobijete odobrenje, dr Neha Rastogi Panda, specijalista interne medicine, savetuje sledeće:

Birajte pravi tip časa – Potražite časove namenjene početnicima ili onima koji su prilagođeni osobama sa zdravstvenim tegobama. Restorativna i hata joga su lagane i pogodne za oporavak.

– Potražite časove namenjene početnicima ili onima koji su prilagođeni osobama sa zdravstvenim tegobama. Restorativna i hata joga su lagane i pogodne za oporavak. Radite sa kvalifikovanim instruktorom – Instruktor sa iskustvom u radu sa pacijentima koji imaju srčane probleme može da pruži odgovarajuće prilagođene vežbe.

– Instruktor sa iskustvom u radu sa pacijentima koji imaju srčane probleme može da pruži odgovarajuće prilagođene vežbe. Slušajte svoje telo – Počnite polako i obratite pažnju na signale koje vam šalje organizam. Izbegavajte položaje koji izazivaju nelagodnost.

– Počnite polako i obratite pažnju na signale koje vam šalje organizam. Izbegavajte položaje koji izazivaju nelagodnost. Vežbajte kontrolu disanja – Duboko, sporo disanje pomaže opuštanju i boljoj oksigenaciji tela.

Obavezno se posavetujte s lekarom kada, kako i koliko vežbati Foto: Shutterstock

Zašto je joga dobra za pacijente posle infarkta?

Joga je mnogo više od fizičke aktivnosti – ona donosi spoj telesne, emotivne i mentalne dobrobiti. Kod osoba koje su imale infarkt, može da:

Smanji nivo stresa – Duboko disanje i meditacija pomažu da se opustite i smanjite napetost.

– Duboko disanje i meditacija pomažu da se opustite i smanjite napetost. Poboljša fleksibilnost – Blagi položaji pomažu kod ukočenosti mišića.

– Blagi položaji pomažu kod ukočenosti mišića. Podstakne cirkulaciju – Određeni položaji pospešuju protok krvi, što je ključno za oporavak srca.

– Određeni položaji pospešuju protok krvi, što je ključno za oporavak srca. Ojača mentalno zdravlje – Joga umanjuje anksioznost i depresivne simptome koji su česti nakon infarkta.

– Joga umanjuje anksioznost i depresivne simptome koji su česti nakon infarkta. Podstakne zdrav način života – Redovno praktikovanje joge može da motiviše na zdraviju ishranu i bolje navike. Kada je bezbedno početi?

- U većini slučajeva, blaga joga može da se uvede posle šest do osam nedelja oporavka, ali tačan trenutak zavisi od težine infarkta, vrste terapije (angioplastika, bajpas) i opšte kondicije pacijenta - objašnjava kardiohirurg dr Nirandžan Hiremat.

On dodaje da je najbolje krenuti sa položajima za oporavak i vežbama disanja, a izbegavati brze stilove joge, zahtevne inverzije i položaje koji traže dugo zadržavanje daha, jer mogu da povise krvni pritisak i opterete srce.

Položaji joge koji mogu da pomognu u oporavku

Sukhasana (sed prekrštenih nogu)

Kako se izvodi: Sedite prekrštenih nogu, ruke položite na kolena. Držite kičmu pravo, ramena opuštena, zatvorite oči i fokusirajte se na disanje.

Dobrobiti: Smiruje um i donosi osećaj stabilnosti.

Sedite s prekrštenim nogama, ispravite leđa i dišite duboko desetak minuta Foto: Wavebreak / Profimedia

Balasana (položaj deteta)

Kako se izvodi: Kleknite, sedite na pete i istegnite ruke napred, čelo spustite na pod.

Dobrobiti: Opušta mišiće leđa i ramena.

Položaj deteta je izuzetno opuštajući Foto: Shutterstock

Tadasana (planina)

Kako se izvodi: Stanite uspravno, stopala spojena, ruke uz telo. Zategnite butine i podignite ruke iznad glave, dlanovi jedan prema drugom.

Dobrobiti: Poboljšava držanje i svest o telu.

Joga poza planina poboljšava držanje i svest o telu Foto: Shutterstock

Bhujangasana (kobra)

Kako se izvodi: Lezite na stomak, ruke stavite ispod ramena. Udahnite i lagano podignite grudi, dok kukovi i noge ostaju na podu.

Dobrobiti: Jača kičmu i širi grudni koš, olakšava disanje.

Ako vam je puna kobra naporna, oslonite se na podlaktice Foto: Shutterstock

Viparita karani (noge uza zid)

Kako se izvodi: Sedite uz zid, lezite na leđa i ispružite noge uz zid. Ruke opustite pored tela.

Dobrobiti: Poboljšava cirkulaciju i pruža duboko opuštanje.

Opustite se dok ste još u krevetu Foto: Shutterstock