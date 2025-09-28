Tri "lenja" načina da izgubite 10 kilograma bez promene ishrane: Fitnes trener deli savete
Mršavljenje je često izazov, naročito kada nemamo snage ni volje za stroge dijete i naporne treninge. Ali, da li je moguće skinuti do 10 kilograma bez menjanja ishrane? Fitnes trener Erik Roberts tvrdi da jeste i predlaže tri jednostavne, "lenje" navike koje ne zahtevaju skupu opremu ni sate u teretani, a vremenom mogu da donesu značajne rezultate.
Prošetajte posle svakog obroka
Posle doručka, ručka i večere dovoljno je da napravite laganu šetnju od 10 do 15 minuta, bilo napolju ili u stanu (ako imate sobnu traku za trčanje). Tako se tokom dana nakupi dodatnih 3.000 do 5.000 koraka, što pomaže sagorevanju kalorija, poboljšava varenje, smanjuje nadutost i podiže energiju. Ova mala promena rutine pozitivno utiče na postepeno i zdravo mršavljenje.
Izbacite kalorije iz pića (osim proteinskih šejkova)
Sokovi, zaslađeno mleko, energetska pića i gazirani napici unose veliki broj "skrivenih" kalorija. Roberts savetuje da ih izbacite i zamenite vodom, biljnim čajevima ili napicima bez kalorija, poput dijetalnog soka ili bademovog mleka sa niskim udelom kalorija. Dozvoljeni su proteinski šejkovi, jer pomažu u izgradnji mišića i obezbeđuju energiju. Kada eliminišete tečne kalorije, organizam brže sagoreva masne naslage.
Dan započnite proteinima i vodom
U roku od dva sata nakon buđenja unesite 20 do 30 grama proteina, uz 600 do 1.200 mililitara vode. Na taj način ubrzava se metabolizam, reguliše apetit i smanjuje rizik od kasnijeg prejedanja. Proteini doprinose osećaju sitosti i jačaju mišiće, dok voda podstiče izbacivanje toksina i pomaže telu da funkcioniše optimalno.
Kako ih lakše uvesti u praksu
- Držite patike blizu trpezarijskog stola da vas podsete da prošetate posle obroka.
- Umesto zaslađenih pića pijte vodu, biljni čaj ili osvežavajuće napitke bez kalorija.
- Za doručak birajte jednostavne izvore proteina: jaja, jogurt, proteinski šejk.
- Koristite flašicu sa merama da pratite koliko vode unosite tokom dana.
Zašto ove navike deluju?
Roberts podseća da je kalorijski deficit i dalje osnova mršavljenja, što znači da bi trebalo trošiti više energije nego što unosimo. Ali, ove jednostavne navike olakšavaju održavanje deficita bez strogih ograničenja. Hodanje povećava potrošnju energije, izbacivanje pića bogatih šećerom uklanja nepotrebne kalorije, a jutarnji proteini i voda postavljaju telo na pravi ritam od samog početka dana.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs