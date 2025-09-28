žena s viškom kilograma gleda bez motivcije u tegove za vežbanje

Mršavljenje je često izazov, naročito kada nemamo snage ni volje za stroge dijete i naporne treninge. Ali, da li je moguće skinuti do 10 kilograma bez menjanja ishrane? Fitnes trener Erik Roberts tvrdi da jeste i predlaže tri jednostavne, "lenje" navike koje ne zahtevaju skupu opremu ni sate u teretani, a vremenom mogu da donesu značajne rezultate.

Prošetajte posle svakog obroka

Posle doručka, ručka i večere dovoljno je da napravite laganu šetnju od 10 do 15 minuta, bilo napolju ili u stanu (ako imate sobnu traku za trčanje). Tako se tokom dana nakupi dodatnih 3.000 do 5.000 koraka, što pomaže sagorevanju kalorija, poboljšava varenje, smanjuje nadutost i podiže energiju. Ova mala promena rutine pozitivno utiče na postepeno i zdravo mršavljenje.

Prošetajte 10-15 minuta posle svakog obroka Foto: Shutterstock

Izbacite kalorije iz pića (osim proteinskih šejkova)

Sokovi, zaslađeno mleko, energetska pića i gazirani napici unose veliki broj "skrivenih" kalorija. Roberts savetuje da ih izbacite i zamenite vodom, biljnim čajevima ili napicima bez kalorija, poput dijetalnog soka ili bademovog mleka sa niskim udelom kalorija. Dozvoljeni su proteinski šejkovi, jer pomažu u izgradnji mišića i obezbeđuju energiju. Kada eliminišete tečne kalorije, organizam brže sagoreva masne naslage.

Dan započnite proteinima i vodom

U roku od dva sata nakon buđenja unesite 20 do 30 grama proteina, uz 600 do 1.200 mililitara vode. Na taj način ubrzava se metabolizam, reguliše apetit i smanjuje rizik od kasnijeg prejedanja. Proteini doprinose osećaju sitosti i jačaju mišiće, dok voda podstiče izbacivanje toksina i pomaže telu da funkcioniše optimalno.

Proteini ubrzavaju metabolizam, regulišu apetit i smanjuju rizik od kasnijeg prejedanja Foto: Shutterstock

Kako ih lakše uvesti u praksu Držite patike blizu trpezarijskog stola da vas podsete da prošetate posle obroka.

da vas podsete da prošetate posle obroka. Umesto zaslađenih pića pijte vodu, biljni čaj ili osvežavajuće napitke bez kalorija .

pijte vodu, biljni čaj ili osvežavajuće napitke . Za doručak birajte jednostavne izvore proteina: jaja, jogurt, proteinski šejk .

. Koristite flašicu sa merama da pratite koliko vode unosite tokom dana. Zašto ove navike deluju?