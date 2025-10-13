Da li je normalno da se ugojim pre nego što počnem da mršavim

Stopala su temelj našeg tela i nose svu težinu koju svakodnevno nosimo. Kada imate višak kilograma, naša stopala trpe dodatni pritisak, što može dovesti do različitih problema — od bola i otoka, do ozbiljnijih povreda.

Gubitak težine nije važan samo za opšte zdravlje, već ima i direktan pozitivan uticaj na zdravlje i funkciju vaših stopala

Osam načina na koje gubitak težine čini vaša stopala zdravijim i jačim

Gojaznost i vaša stopala

Kada vaše telo nosi dodatnu težinu, vaša stopala osećaju udarac. Sa svakim kilogramom koji dodate na svoje telo, dodajete 6 kilograma pritiska na svoje stopalo.

Dakle, čak i mali gubitak težine uveliko doprinosi boljem zdravlju stopala. Gubitak 10 kilograma smanjuje ovaj pritisak za 60 kilograma.

Manje bola (lakše vežbanje)

Povećan pritisak na stopala usled gojaznosti može dovesti do bolova i otoka stopala tokom vežbanja sa težinom. Kako budete mogli da smanjite težinu, vaša stopala će moći duže da podrže vaše telo. Ovo vam daje više mogućnosti za fizičku aktivnost i manje nelagodnosti tokom vežbanja.

Smanjen rizik od dijbetesa

Svako ko ima dijabetes ima veći rizik od oštećenja nerava i čireva na stopalima. Ali prekomerna težina povećava ovaj rizik. Prekomerna težina takođe povećava rizik od dobijanja dijabetesa tipa 2 ako ga nemate.

Prekomerna težina povećava rizik od dijabetesa tipa 2 Foto: Shutterstock

Manji rizik od povreda

Manja telesna težina poboljšava vašu pokretljivost i ravnotežu. Ovo smanjuje rizik od povrede stopala. Ako se i povredite, vaše povrede su obično manje ozbiljne sa manjom telesnom težinom. Prekomerna težina povećava verovatnoću da će povreda poput preloma skočnog zgloba zahtevati zamenu.

Manje žuljeva, kurjih očiju i ožiljaka

Problemi sa stopalima poput žuljeva, kurjih očiju i kurjih očiju mogu se desiti svakome. Ali sa većom težinom na telu, vaša stopala imaju veće trenje i više se šire. To dovodi do zadebljanja kože i otoka zglobova. Gubljenjem težine poboljšavate habanje stopala i smanjujete rizik od deformiteta.

Bolja funkcija zglobova

Pritisak dodatne težine na zglobove ih brže troši. Istrošeni zglobovi se upale, postaju bolni i ukočeni, što može dovesti do osteoartritisa.

Kako gubite težinu, funkcija vaših zglobova će se poboljšati, a vaša stopala (i drugi zglobovi poput kolena i kukova) će se bolje kretati.

Smanjen rizik od plantarnog fasciitisa

PlantarnI fasciitis je stanje koje izaziva upalu u traci tkiva koja se proteže od pete do jagodice stopala. To je čest uzrok bola u peti. Gubljenje težine ne samo da će smanjiti rizik od ovoga, već će, ako ga imate, bol verovatno biti manje jak.

Manja verovatnoća od gihta

Giht je vrsta artritisa koja obično pogađa zglob palca na nozi. Rizik od dobijanja gihta raste sa gojaznošću, manjak kilograma može da smanji šanse za dobijanje ovog bolnog stanja stopala.

Giht je vrsta artritisa koja obično pogađa zglob palca na nozi Foto: Shutterstock

Lakši korak

Povećanje indeksa telesne mase (ITM) može promeniti vaš hod, odnosno način na koji hodate. Vremenom to može prouzrokovati povrede od prekomernog naprezanja na mestima koja se obično ne bi opterećivala hodanjem. Vaša ravnoteža i pokretljivost trebalo bi da se poboljšaju kako gubite težinu.

Kada se borite sa bolom u stopalima i gubitkom težine, male promene i prilagođene aktivnosti mogu napraviti veliku razliku, evo i kako:

Akcioni korak: Vežba sa malim uticajem

Ako vas bol u stopalima ometa u svakodnevnoj šetnji, pokušajte sa fizičkom aktivnošću koja ne podrazumeva opterećenje stopala. Plivanje, vodeni aerobik, vožnja bicikla ili trening snage u sedećem položaju su dobre opcije.

Akcioni korak: Napravite male promene

Umesto da se upustite u veliku promenu načina života, počnite sa jednom ili dve promene u svojoj dnevnoj rutini. Krećite se 30 minuta dnevno ili povećajte količinu povrća na tanjiru, a smanjite unos crvenog mesa. Kako budete savladavali nove navike, možete dodati još.

Akcioni korak: Jedite manje obroke češće

Pošto gojaznost dovodi u visok rizik od dijabetesa tipa 2, važno je održavati stabilan nivo šećera u krvi tokom celog dana. Konzumiranje pet ili šest malih i zdravih obroka tokom dana umesto dva do tri velika, teška obroka usporava insulinski odgovor vašeg tela i nivo glukoze u vašem telu.