Imate bolove u kolenima? Ojačajte ih uz pomoć ovih jednostavnih vežbi
Prava kombinacija vežbi može poboljšati stabilnost, smanjiti bol u kolenu i omogućiti vam da se bezbedno vratite zahtevnijim treninzima ili teretani.
U nastavku je nekoliko efikasnih vežbi za noge koje možete raditi kod kuće, čak i nakon povrede kolena.
Istezanje kolena u sedećem položaju
Ova vežba cilja kvadricepse - četiri mišića na prednjoj strani gornje noge (rektus femoris, vastus lateralis, vastus intermedijus i vastus medijalis) koji pomažu u ispravljanju kolena.
Kako se izvodi:
- Sedite uspravno na čvrstu stolicu sa stopalima ravno na podu. Držeći prste okrenute nagore, potpuno ispravite koleno.
- Zadržite pet sekundi, a zatim polako spustite nogu.
- Uradite do tri serije od 10 ponavljanja.
Podizanje nogu u ležećem položaju na stomaku
Ova vežba jača kvadricepse dok ležite na leđima, što minimalno opterećuje koleno.
Kako se to radi:
- Lezite na leđa, jedno koleno savijeno, a druga noga ispružena.
- Zategnite mišiće butina ispružene noge i podignite nogu 15-25 cm od poda.
- Držite pet sekundi, a zatim polako spustite.
- Uradite do tri serije od 10 ponavljanja.
Čučnjevi
Čučnjevi jačaju tetive, kvadricepse i gluteus maksimus, a takođe pomažu u stabilizaciji kukova.
Kako se to radi:
- Stanite uspravno, stopala u širini kukova, ruke ispružene ili postavljene na boku.
- Savijte kukove napred, pomerajući zadnjicu unazad, kao da sedite na stolici.
- Spustite se što niže možete, ali ne više od 45 stepeni.
- Držite pet sekundi i vratite se u stojeći položaj.
- Uradite do tri serije od 10 ponavljanja.
Podizanje nogu ležeći na stomaku
Cilja tetive kolena i gluteus maksimus kroz izometrijske kontrakcije mišića.
Kako se radi:
- Lezite na stomak, zategnite zadnjicu i mišiće oko kolena.
- Podignite nogu nekoliko centimetara, držite pet sekundi, a zatim polako spustite.
- Uradite do tri serije od 10 ponavljanja za svaku nogu.
Savijanje u kukovima u stojećem položaju
Ova vežba aktivira tetive kolena, kvadricepse i gluteus maksimus. Važno je da držite leđa ravno kako biste izbegli naprezanje.
Kako se radi:
- Stanite uspravno, stopala u širini ramena, težina na petama.
- Savijte se u kukovima (ne u struku) pod uglom od 45 stepeni, kolena blago savijena.
- Držite pet sekundi, a zatim se vratite u stojeći položaj.
- Uradite do tri serije od 10 ponavljanja.
Most za mišiće gluteusa
Jača gluteuse i tetive kolena, ali takođe aktivira jezgro i donji deo leđa. Poboljšava fleksibilnost i stabilnost kukova.
Kako se radi:
- Lezite na leđa, savijenih kolena, stopala ravno na podu.
- Zategnite trbušne mišiće, podignite kukove i formirajte pravu liniju od ramena do kolena.
- Zadržite na vrhu pokreta, stisnite gluteus, a zatim polako spustite.
- Uradite do tri serije od 10 ponavljanja.
Abdukcija kuka u ležećem položaju
Jača mišiće unutrašnje strane butine (aduktore), koji približavaju nogu sredini tela.
Kako se radi:
- Lezite na bok, savijte gornju nogu i stavite stopalo ispred donjeg kolena.
- Podignite donju nogu nekoliko centimetara od poda, držite pet sekundi i spustite.
- Uradite do tri serije od 10 ponavljanja sa svake noge.
Pregibi nogu u stojećem položaju
Cilja tri mišića tetiva kolena odgovorna za fleksiju kolena i ekstenziju kuka.
Kako se radi:
- Stanite sa stopalima u širini ramena.
- Savijte jedno koleno i podignite petu prema zadnjici, držite pet sekundi, a zatim spustite.
- Uradite do tri serije od 10 ponavljanja za svaku nogu.
Step-ups
Ova vežba jača vaše kvadricepse, tetive kolena i gluteuse, dok vaše jezgro stabilizuje vaše telo.
Kako se radi:
- Stanite ispred stepenika ili čvrste površine (15 do 25 cm).
- Savijte jedno koleno i zakoračite na stepenik, angažujući trbušne mišiće.
- Stavite drugo stopalo na stepenik, a zatim se pažljivo spustite.
- Uradite do tri serije od 10 ponavljanja za svaku nogu.
Podizanje na prste
Jača listove (gastroknemijus i soleus) i poboljšava stabilnost skočnog zgloba.
Kako se radi:
- Stanite sa stopalima u širini kukova na podu ili ivici stepenika.
- Podignite pete, stisnite listove, držite 2–3 sekunde i polako spustite.
- Uradite do 3 serije od 10 ponavljanja.
Kratki pregibi kvadricepsa u sedećem položaju
Cilja kvadricepse, posebno tokom rehabilitacije nakon povreda kolena.
Kako se radi:
- Lezite na leđa ili sedite na pod sa ispruženim nogama.
- Savijte jedno koleno i stavite peškir ili valjak od pene ispod drugog kolena.
- Ispružite koleno uz otpor, podignite petu sa poda, držite nekoliko sekundi i polako spustite.
- Uradite do tri serije od 10 ponavljanja za svaku nogu.
Pre nego što započnete bilo koji program vežbi za loša kolena, konsultujte se sa svojim lekarom ili fizioterapeutom.
Šta bi još trebalo da znate?
- Izbegavajte iskorake, duboke čučnjeve, skakanje i prekomerno naprezanje kolena.
- Uvek se zagrevajte i hladite pet do 10 minuta uz blago istezanje; preporučuje se nekoliko minuta hodanja pre svake vežbe.
- Fokusirajte se na pravilnu tehniku, idite polako, a ne žurite.
- Slušajte svoje telo i odmah prestanite ako osetite bol ili nestabilnost u kolenu.
- Počnite sa manjim brojem ponavljanja i postepeno povećavajte svake nedelje.
- Najveća greška:Ljudi sa problemima sa kolenom često se kreću premalo. Sam odmor neće smanjiti bol na duži rok, a zapravo može pogoršati stanje. Aktivacija kolena odgovarajućim vežbama je ključna za oporavak, idealno pod nadzorom stručnjaka.
