Slušaj vest

Prava kombinacija vežbi može poboljšati stabilnost, smanjiti bol u kolenu i omogućiti vam da se bezbedno vratite zahtevnijim treninzima ili teretani.

U nastavku je nekoliko efikasnih vežbi za noge koje možete raditi kod kuće, čak i nakon povrede kolena.

Istezanje kolena u sedećem položaju

Ova vežba cilja kvadricepse - četiri mišića na prednjoj strani gornje noge (rektus femoris, vastus lateralis, vastus intermedijus i vastus medijalis) koji pomažu u ispravljanju kolena.

Kako se izvodi:

  • Sedite uspravno na čvrstu stolicu sa stopalima ravno na podu. Držeći prste okrenute nagore, potpuno ispravite koleno.
  • Zadržite pet sekundi, a zatim polako spustite nogu.
  • Uradite do tri serije od 10 ponavljanja.

Podizanje nogu u ležećem položaju na stomaku

Ova vežba jača kvadricepse dok ležite na leđima, što minimalno opterećuje koleno.

Kako se to radi:

  • Lezite na leđa, jedno koleno savijeno, a druga noga ispružena.
  • Zategnite mišiće butina ispružene noge i podignite nogu 15-25 cm od poda.
  • Držite pet sekundi, a zatim polako spustite.
  • Uradite do tri serije od 10 ponavljanja.
vezbanje-cucnjevi-shutterstock-2074660924.jpg
Čučnjevi jačaju tetive, kvadricepse i gluteus maksimus, a takođe pomažu u stabilizaciji kukova Foto: Shutterstock

Čučnjevi

Čučnjevi jačaju tetive, kvadricepse i gluteus maksimus, a takođe pomažu u stabilizaciji kukova.

Kako se to radi:

  • Stanite uspravno, stopala u širini kukova, ruke ispružene ili postavljene na boku.
  • Savijte kukove napred, pomerajući zadnjicu unazad, kao da sedite na stolici.
  • Spustite se što niže možete, ali ne više od 45 stepeni.
  • Držite pet sekundi i vratite se u stojeći položaj.
  • Uradite do tri serije od 10 ponavljanja.

Podizanje nogu ležeći na stomaku

Cilja tetive kolena i gluteus maksimus kroz izometrijske kontrakcije mišića.

Kako se radi:

  • Lezite na stomak, zategnite zadnjicu i mišiće oko kolena.
  • Podignite nogu nekoliko centimetara, držite pet sekundi, a zatim polako spustite.
  • Uradite do tri serije od 10 ponavljanja za svaku nogu.

Savijanje u kukovima u stojećem položaju

Ova vežba aktivira tetive kolena, kvadricepse i gluteus maksimus. Važno je da držite leđa ravno kako biste izbegli naprezanje.

Kako se radi:

  • Stanite uspravno, stopala u širini ramena, težina na petama.
  • Savijte se u kukovima (ne u struku) pod uglom od 45 stepeni, kolena blago savijena.
  • Držite pet sekundi, a zatim se vratite u stojeći položaj.
  • Uradite do tri serije od 10 ponavljanja.
vezba-za-ledja-shutterstock-1696016326.jpg
Jača gluteuse i tetive kolena, ali takođe aktivira jezgro i donji deo leđa Foto: Shutterstock

Most za mišiće gluteusa

Jača gluteuse i tetive kolena, ali takođe aktivira jezgro i donji deo leđa. Poboljšava fleksibilnost i stabilnost kukova.

Kako se radi:

  • Lezite na leđa, savijenih kolena, stopala ravno na podu.
  • Zategnite trbušne mišiće, podignite kukove i formirajte pravu liniju od ramena do kolena.
  • Zadržite na vrhu pokreta, stisnite gluteus, a zatim polako spustite.
  • Uradite do tri serije od 10 ponavljanja.

Abdukcija kuka u ležećem položaju

Jača mišiće unutrašnje strane butine (aduktore), koji približavaju nogu sredini tela.

Kako se radi:

  • Lezite na bok, savijte gornju nogu i stavite stopalo ispred donjeg kolena.
  • Podignite donju nogu nekoliko centimetara od poda, držite pet sekundi i spustite.
  • Uradite do tri serije od 10 ponavljanja sa svake noge.

Pregibi nogu u stojećem položaju

Cilja tri mišića tetiva kolena odgovorna za fleksiju kolena i ekstenziju kuka.

Kako se radi:

  • Stanite sa stopalima u širini ramena.
  • Savijte jedno koleno i podignite petu prema zadnjici, držite pet sekundi, a zatim spustite.
  • Uradite do tri serije od 10 ponavljanja za svaku nogu.
devojka u sportskoj optemi u sali za vežbanje radi vežbu na steperu
Ova vežba jača vaše kvadricepse, tetive kolena i gluteuse, dok vaše jezgro stabilizuje vaše telo Foto: Shutterstock

Step-ups 

Ova vežba jača vaše kvadricepse, tetive kolena i gluteuse, dok vaše jezgro stabilizuje vaše telo.

Kako se radi:

  • Stanite ispred stepenika ili čvrste površine (15 do 25 cm).
  • Savijte jedno koleno i zakoračite na stepenik, angažujući trbušne mišiće.
  • Stavite drugo stopalo na stepenik, a zatim se pažljivo spustite.
  • Uradite do tri serije od 10 ponavljanja za svaku nogu.

Podizanje na prste

Jača listove (gastroknemijus i soleus) i poboljšava stabilnost skočnog zgloba.

Kako se radi:

  • Stanite sa stopalima u širini kukova na podu ili ivici stepenika.
  • Podignite pete, stisnite listove, držite 2–3 sekunde i polako spustite.
  • Uradite do 3 serije od 10 ponavljanja.

Kratki pregibi kvadricepsa u sedećem položaju

Cilja kvadricepse, posebno tokom rehabilitacije nakon povreda kolena.

Kako se radi:

  • Lezite na leđa ili sedite na pod sa ispruženim nogama.
  • Savijte jedno koleno i stavite peškir ili valjak od pene ispod drugog kolena.
  • Ispružite koleno uz otpor, podignite petu sa poda, držite nekoliko sekundi i polako spustite.
  • Uradite do tri serije od 10 ponavljanja za svaku nogu.

fizikalna terapija shutterstock_1345945193.jpg
Pre nego što započnete bilo koji program vežbi za loša kolena, konsultujte se sa svojim lekarom ili fizioterapeutom Foto: Shutterstock

Kako bezbedno vežbati?

Pre nego što započnete bilo koji program vežbi za loša kolena, konsultujte se sa svojim lekarom ili fizioterapeutom.

Šta bi još trebalo da znate? 

  • Izbegavajte iskorake, duboke čučnjeve, skakanje i prekomerno naprezanje kolena.
  • Uvek se zagrevajte i hladite pet do 10 minuta uz blago istezanje; preporučuje se nekoliko minuta hodanja pre svake vežbe.
  • Fokusirajte se na pravilnu tehniku, idite polako, a ne žurite.
  • Slušajte svoje telo i odmah prestanite ako osetite bol ili nestabilnost u kolenu.
  • Počnite sa manjim brojem ponavljanja i postepeno povećavajte svake nedelje.
  • Najveća greška:Ljudi sa problemima sa kolenom često se kreću premalo. Sam odmor neće smanjiti bol na duži rok, a zapravo može pogoršati stanje. Aktivacija kolena odgovarajućim vežbama je ključna za oporavak, idealno pod nadzorom stručnjaka.

Izvor: ordinacija.vecernji.hr/zdravlje.kurir.rs

Pet načina na koje ortopedi čuvaju svoja kolena: Ovo je posebno važno

Ne propustiteBolestiOrtoze za koleno su najefikasnija terapija bez lekova za artrozu: Evo šta još pomaže u ubažavanju bola i ukočenosti
stockphotorheumatologyconsultationman181680518.jpg
BolestiOsteoartritis kolena povećava rizik od ubrzanog starenja mozga: Upala šteti zglobovima, ali utiče i na pamćenje
exedol-naslovna-fotografija.jpg
VestiNovi dijagnostički test za rano otkrivanje osteoartritisa: Koristi 2 markera i vrlo je precizan
artritis-pregled-kod-lekara-shutterstock-2186268239.jpg
BolestiDa li su bolovi u kolenu i ramenu povezani? Ovo su najčešći uzroci i načini lečenja
bol-u-kolenu-shutterstock-524484814.jpg