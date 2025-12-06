Slušaj vest

Zimi mnogi primećuju da im je probava sporija. Manje se krećemo, pijemo manje vode, jedemo težu hranu, pa creva rade tromije. Hladnoća dodatno zateže mišiće, zbog čega se u stomaku javlja osećaj težine i nadutosti. I dok su ishrana i hidratacija ključni, fizička aktivnost, poput laganog trčanja, plivanja ili joge, može znatno da olakša rad digestivnog trakta.

Prema rečima joga instruktora dr Višvketua, svakodnevna praksa određenih položaja pomaže da se creva pokrenu prirodno i da se zatvor ublaži bez lekova.

Lagano uvrtanje kičme

Ova poza blago masira organe za varenje, pojačava cirkulaciju u stomaku i smanjuje nadutost.

Vežbe uvrtanja su odlična masaža unutrašnjih organa Foto: Shutterstock

Kako da je izvedete: Sedite uspravno sa ispruženim nogama, savijte desno koleno i prebacite ga preko leve butine. Lagano se uvijte udesno, oslanjajući levu ruku na desno koleno. Zadržite nekoliko udaha, zatim promenite stranu.

- Uvrtanja stimulišu creva i pomažu da pražnjenje postane redovno - objašnjava dr Višvketu.

Poza oslobađanja gasova

Jedna od najdelotvornijih za zatvor. Umanjuje gasove i pritisak u stomaku, a istovremeno aktivira mišiće donjeg abdomena.

Jedna od najdelotvornijih (pavanamuktasana) za zatvor i pritisak u stomaku Foto: Shutterstock

Kako da je izvedete: Lezite na leđa, privucite kolena ka grudima i obuhvatite ih rukama. Lagano se njišite napred-nazad i približite čelo kolenima. Dišite polako i duboko.

Položaj dijamanta

Jedna od retkih poza koja se preporučuje odmah posle obroka. Poboljšava varenje povećavajući dotok krvi ka stomaku.

Posle obroka ostanite u vajrasani pet do deset minuta Foto: Shutterstock

Kako da je izvedete: Kleknite, sedite na pete, ispravite kičmu i opustite ramena. Ruke položite na butine i dišite mirno pet do deset minuta.

Položaj luka

Ova poza masira organe za varenje i stimuliše crevnu peristaltiku.

Poza danurasana stimuliše crevnu peristaltiku Foto: Shutterstock

Kako da je izvedete: Lezite na stomak, savijte kolena, uhvatite članke i podignite grudi i noge tako da telo poprimi oblik luka. Ostanite nekoliko udaha i izdaha, a zatim se opustite.

Pretklon u sedećem položaju

Blago istezanje čitave zadnje strane tela smiruje nervni sistem i podstiče rad organa za varenje.

Kako da je izvedete: Sedite sa ispravljenim nogama, udahnite i izdužite kičmu, a sa izdahom se nagnite napred iz kukova, pokušavajući da dohvatite stopala ili potkolenice. Dišite mirno i bez forsiranja.

Važno je da dišete duboko i da leđa budu prava, a ne da li možete da dohvatite stopla Foto: Shutterstock

Dr Višvketu napominje da je uporan ili zatvor praćen bolom znak da se treba obratiti lekaru. Joga može da pomogne, ali nije zamena za pregled ako tegobe potraju.