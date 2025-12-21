Slušaj vest

Da li ste se ikada zapitali zašto vam leđa "pucaju" posle dugotrajnog satjanja ili sedenja ili zašto vas zabole čim ustanete iz kreveta? U velikom broju slučajeva uzrok su mišići koji se tokom dana ne istežu i ne aktiviraju dovoljno. Blago istezanje pomaže da se oslobodi nagomilana napetost, poboljša pokretljivost i rastereti kičma, zbog čega leđa vremenom postaju snažnija i fleksibilnija. Fitnes stručnjak Jaš Agarval objašnjava da nekoliko jednostavnih vežbi može značajno da ublaži bolove u leđima i osećaj ukočenosti, a dovoljno su lagane i za potpune početnike.

Podizanje karlice ili most

Ova vežba jača mišiće zadnjice i donjeg dela leđa, dok istovremeno blago isteže kukove, što je posebno važno posle dugog sedenja. Lezite na leđa, savijte kolena i stopala postavite u širini kukova. Ruke držite pored tela. Oslonite stopala o podlogu i polako podignite karlicu, zadržite nekoliko sekundi uz mirno disanje, pa se lagano spustite.

Podizanje karlice ili most Foto: Shutterstock

Povlačenje kolena ka grudima

Reč je o nežnoj vežbi koja opušta donji deo leđa i karlicu. Lezite na leđa, ispružite noge, zatim jedno koleno privucite ka grudima i zadržite rukama. Ostanite u tom položaju oko 15 sekundi, pa zamenite stranu. Ova vežba poboljšava cirkulaciju u lumbalnom delu i ublažava osećaj ukočenosti.

Vežba kolena ka grudima rasterećuje karlicu i donji deo leđa Foto: Shutterstock

Vežba mačka-krava

Ova dinamična vežba povećava pokretljivost kičme i smanjuje ukočenost. Zauzmite položaj na sve četiri, zatim naizmenično izvijajte leđa nagore i spuštajte stomak dok podižete grudi. Pokret uskladite s disanjem i ponovite više puta u laganom ritmu.

Nakostešite se kao mačka (na slici), pa izvijte leđa nagore, što je položaj krave Foto: Shutterstock

Istezanje noge u ležećem položaju

Ova joga poza nežno isteže zadnju ložu i donji deo leđa, što ublažava napetostkoja se često prenosi na kičmu, objašnjava Jaš Agarval. Lezite na leđa, jednu nogu ispružite na podlozi, a drugu podignite ka plafonu. Uhvatite butinu, list ili stopalo, u zavisnosti od pokretljivosti, i zadržite položaj uz mirno disanje oko 15 do 20 sekundi. Zatim polako spustite nogu i ponovite na drugoj strani.

Uhvatite butinu, list ili stopalo, u zavisnosti od pokretljivosti Foto: Shutterstock

Istezanje leđa u klečećem položaju

Ova vežba opušta celu kičmu i podstiče relaksaciju (naslovna fotografija). Kleknite, blago se nagnite unapred, ispružite ruke ili ih položite pored tela i spustite čelo ka podlozi. Dišite duboko i mirno, a zatim se polako vratite u početni položaj. Posebno prija pred spavanje ili nakon napornog dana.