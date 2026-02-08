Slušaj vest

Pilates je metoda vežbanja koju možemo praktikovati svakodnevno, a u kojoj um i telo funkcionišu u savršenoj povezanosti. Vežbe se izvode polako, kontrolisano i precizno, sa posebnim naglaskom na disanju i svesnoj prisutnosti, pri čemu je kvalitet pokreta ključan, kaže za naš potal Nađa Hadžistević, master pilates instruktor.

- Vežbajte celo telo, to je poenta pilatesa. Redovnim vežbanjem i sticanjem navike mišići postaju jači i snažniji, i prate vas kroz ceo dan, od ustajanja, jutarnje rutine, odlaska na posao, pa sve do dugog sedenja u kancelariji, gde mnogi osećaju bolove u kičmi - navodi naša sagovornica i dodaje:

- Takođe bih naglasila da vežbajući pilates ljudi bolje izvode svoje primarne rekreativne aktivnosti, odnosno sportove, jer jačanjem dubokih mišića, vraćanjem simetričnosti i mišićne izbalansiranosti tela, ljudi se ekonomičnije kreću. Redovnim vežbanjem pilatesa ljudi nemaju bolove i imaju kvalitetniji i srećniji dan, odnosno život.

Pravilno držanje smanjuje bol u leđima

Pilates jača celo telo, a posebno muskulaturu leđa i duboke mišiće stomaka, koji se u pilatesu popularno nazivaju "korset", jer nas drže čvrsto i pomažu da stojimo pravo.

- Međutim, da bismo stajali pravo, vežbačima objašnjavamo kako trenutno stoje, kako bi trebalo da stoje i kako zajednički korigujemo držanje. To postižemo svesnošću o položaju tela, jačanjem mišića i prisutnošću tokom vežbanja, ali i zadržavanjem pravilnog držanja nakon časa, umesto nesvesnog vraćanja na prethodni stav - objašnjva instruktorka Hadžistević.

Pilates jača celo telo, a posebno mišiće leđa i duboke mišiće stomaka Foto: Shutterstock

Sve to zajedno doprinosi smanjenju bola u vratu i leđima.

Vežbe utiču na mentalno zdravlje

Kombinacija kontrolisanog disanja, svesne prisutnosti i fizičke aktivnosti pozitivno utižu na razmišljanje i raspoloženje. Kako sugeriše instruktorka, fokus na pokretima i položaju tela pomaže da se smanji stres i anksioznost, dok oslobađanje napetosti u mišićima povećava osećaj relaksacije i samopouzdanja. Redovno praktikovanje pilatesa doprinosi boljem raspoloženju, većoj energiji i unutrašnjoj ravnoteži.

- Rekla bih da vežbači to odmah prepoznaju. Kada ih pitamo koji im je cilj dolaska, uglavnom govore o fizičkim rezultatima koje žele da postignu. Međutim, često već posle prvog časa, sa osmehom na licu kažu da se osećaju bolje. Posle nekog vremena primećuju da bolje spavaju, da imaju više energije za svakodnevne obaveze i da osećaju smanjenje stresa - pojašnjava Hadžistević.

Pilates nema starosna ograničenja. Vežbači dolaze u svim uzrastima, od 12 do 74 godine.

- Moj kolega iz Italije ispričao je anegdotu kako su nakon časa dva vežbača zamenila jakne i otišla kući. Zamolio ih je da se vrate i razmene stvari, što ne bi bilo neobično da jedan od njih nije imao 91, a drugi 92 godine - ističe instruktorka.

Obratite pažnju Oprez je neophodan ako imate ozbiljnije zdravstvene probleme, čak i kada se vežbe prilagode. To se posebno odnosi na trudnice, porodilje (naročito nakon carskog reza) i osobe sa osteoporozom, koje bi trebalo da vežbaju isključivo pod nadzorom stručnog pilates instruktora.

Pilates je pogodan za svakoga, bez obzira na godine ili fizičku spremnost Foto: Shutterstock

Kada ćete osetiti i videli prve rezultate?

Naša sagovornica podseća da je Džozef Pilates izjavio da ćete posle 10 sesija osetiti razliku, posle 20 videti razliku, a posle 30 ćete imati sasvim novo telo.

- Za sam kraj, volela bih da pozovem ljude probaju pilates, pobedite predrasude. Pilates nije lak - ako je lako, onda to nije pilates - poručuje Nađa Hadžistević, master pilates instruktor.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.