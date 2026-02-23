KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Pravilna ishrana, redovno vežbanje i motivacija ključni su za mršavljenje, oblikovanje tela i postizanje fitnes ciljeva

Od gubitka težine do ravnog stomaka, lični treneri su otkrili nekoliko neverovatnih saveta koji će vam pomoći da postignete svoje ciljeve.

Rad sa ličnim trenerom nije jeftin, pa se mnogi ljudi okreću društvenim mrežama za savete o zdravlju i fitnesu, a te informacije nisu uvek tačne. Časopis „The Sun“ je razgovarao sa nekoliko ličnih trenera i stručnjaka koji su podelili nekoliko jednostavnih saveta koji će vas motivisati da ove godine postignete svoje ciljeve u vezi sa zdravljem i fitnesom.

Saveti za mršavljenje Pijte više vode i šetajte - Veći nivo aktivnosti će vam pomoći da smršate i osećate se sito uz dosta vode. Takođe će učiniti da vaša koža zablista, daće vam puno energije i održavati osećaj sitosti, tako da nećete poželeit da posegnete za nezdravim grickalicama.

Podesite alarm - Ako mnogo sedite, podesite alarm na telefonu da biste protegli noge i prošetali nekoliko puta dnevno po 10 do 20 minuta.

Fokusirajte se na vreme obroka - Umesto da odmah pređete sa brze hrane na salate i slično, prvo se fokusirajte na obroke u periodu od osam sati i praktikujte povremeni post. Kada savladate taj deo, možete se fokusirati na ishranu i donošenje zdravijih namirnica.

Obratite pažnju na svoj menstrualni ciklus - Žene često imaju veći apetit i manju želju za vežbanjem tokom „tih dana u mesecu". Tada pokušajte da održite težinu umesto da je gubite, i tada će vam želja za vežbanjem biti veća i moći ćete da se posvetite svom cilju.

Izračunajte koliko kalorija je vašem telu potrebno - Pratite koliko kalorija je vašem telu potrebno da bi normalno funkcionisalo tokom dve nedelje. Ako smršate tokom tog perioda, moraćete da ponovite ovaj postupak. Ako niste smršali, onda možete jesti 200 do 300 kalorija manje dnevno da biste smršali.

Pratite dnevni unos kalorija da biste održali težinu ili postigli željeni gubitak kilograma Foto: Shutterstock

Saveti za ravan i oblikovan stomak

Trbušnjaci se prave u kuhinji, a obroci sa smanjenim unosom šećera će svakako pomoći u postizanju ravnog stomaka.

Pazite na držanje - Držanje utiče na to koliko vam stomak izgleda ravno. Pokušajte da nagnete karlicu napred kada stojite uspravno kako biste sprečili da vam donji deo stomaka štrči.

Trbušnjaci - Ovo je nešto što možete raditi svaki dan, a sve što treba da uradite je da zategnete mišiće trupa, koji su odgovorni za zatezanje trbušnog područja i da držite taj položaj 15 sekundi. Vremenom možete povećavati vreme.

Izbacite hranu koja vas nadima - Koliko god da volite tu hranu, ona nije dobra za vas. Saveti za oblikovanje nogu

Radite iskorake sa tegovima da biste „zagrejali“ mišiće. Uradite šest do deset iskoraka sa tegovima.

Ponavljanje vežbi - ako želite vitke noge, ponavljanje serija vežbi sa umerenim opterećenjem je pravac u kom želite da idete. Izbegavajte velike težine i umesto toga podižite lakše težine za više ponavljanja.

Trčanje, sprint i kikboks su idealne aktivnosti za jačanje mišića nogu, a možete ih raditi i do tri puta nedeljno. Dobar savet je da odredite i dane odmora od treninga kako bi se mišići oporavili. Saveti za lepše grudi

Vežba - potisak tegovima za grudi

Lezite na klupu, stopala stavite ravno na podu, uzmite po jedan teg u svaku ruku, zatim ispružite ruke tako da tegovi budu iznad grudi. Zatim polako spustite tegove nazad na grudi, zadržite položaj i ponovo podignite ruke.

Trčanje, sprint i kikboks su idealne aktivnosti za jačanje mišića nogu Foto: Shutterstock

Pokušajte da uradite četiri serije od 12 ponavljanja, odmarajući se 45 sekundi između svake serije.

Superset - Fokusirajte se na vreme kada su vam mišići napeti tako što ćete pokrete izvoditi polako i praviti pauze na vrhu pokreta. Superset zahteva da vežbe radite jednu za drugom, bez pauze.

Superset - Fokusirajte se na vreme kada su vam mišići napeti tako što ćete pokrete izvoditi polako i praviti pauze na vrhu pokreta. Superset zahteva da vežbe radite jednu za drugom, bez pauze.

Raznovrsnost za bolje rezultate - Ako uvek pratite isti program vežbanja, promenite pokrete i broj ponavljanja.

Eksplozivni pliometrijski pokreti poput čučnjeva sa skokom mogu poboljšati brzinu trčanja. Ovi pokreti će naučiti vaše mišiće da se brže i efikasnije kontrahuju.

Intervalni trening - Naizmenično trčanje sa kratkim, intenzivnim periodima oporavka ne samo da pomaže u izgradnji mišića, već će poboljšati i ukupnu brzinu i aerobnu izdržljivost.

Počnite polako - Ako obično ne trčite, pridružite se lokalnom klubu trčanja da biste naučili osnove trčanja i izgradili samopouzdanje.

Istezanje pre trčanja - Funkcionalno, dinamičko istezanje nudi aktivniji način opuštanja pre vežbanja, ali takođe aktivira mišiće i poboljšava fleksibilnost i pokretljivost zglobova.

Postepeno povećavajte kilometraže - Počnite tako što ćete polako trčati i hodati na udaljenosti od jednog kilometra, a zatim postepeno povećavajte udaljenost dok ne postignete željeni cilj.

Uživajte u trčanju - Ne fokusirajte se toliko na tempo ili brzinu, već jednostavno uživajte.

Ako tek počinjete da trčite, počnite polako i obavezno uradite nekoliko vežbi istezanja.

Dinamičko istezanje pre treninga ne samo da zagreva telo, već pokreće mišiće i povećava fleksibilnost i pokretljivost zglobova Foto: Shutterstock

Saveti za oblikovanje ruku Vežba za triceps - Tricepsi su najveća mišićna grupa u rukama, tako da je njihovo oblikovanje važno. Korišćenje sprave za vežbanje sa kablom u teretani je odličan trening za triceps, a ekstenzije sa bučicama takođe mogu pomoći.

Izaberite vežbe u kojima uživate - Ako ste radili 10 ponavljanja u tri serije, postepeno povećavajte na 20 ponavljanja u šest do deset serija. Težina koju odaberete ne bi trebalo da bude toliko velika da ne možete da uradite 15 ponavljanja.

Boks je odličan kardio trening koji takođe pruža ozbiljno jačanje ruku - pet serija od po tri minuta može dati odlične rezultate.

Saveti za motivaciju Recite nekome svoje ciljeve kako biste osetili da morate da ispunite obećanje dato toj osobi i nemojte odustajati od svojih ciljeva.

Pokušajte da budete okruženi ljudima koji vole da ostanu u formi i brinu o svom zdravlju. Grupni trening može pomoći u tome.

Ne čekajte da motivacija dođe sama od sebe, već vežbajte čak i kada to zaista ne želite.

Tokom vežbanja slušajte muziku koja će vas motivisati.

Zapišite svoje ciljeve i razloge zašto trenirate da biste ostali na pravom putu.

Fokusirajte se na to kako se osećate nakon treninga.