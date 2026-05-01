Slušaj vest

Zdravlje jetre ima ključnu ulogu u detoksikaciji, varenju i nivou energije, ali savremeni način života često ga narušava, a loša ishrana, manjak kretanja, stres i napetost dodatno opterećuju ovaj organ. Kako objašnjava joga instruktor Himalajan Sidha Akšar svakodnevno vežbanje može da pomogne jer podstiče cirkulaciju, poboljšava varenje i umiruje nervni sistem, pa telo vremenom postaje lakše, smirenije i energičnije.

Jedan od blagih položaja koji aktiviraju stomak i kičmu je "kobra", koja se izvodi iz ležećeg položaja na stomaku, uz blago podizanje grudnog koša, dok kukovi i noge ostaju na podlozi. Ovaj pokret podstiče cirkulaciju u predelu abdomena i može da doprinese boljoj funkciji jetre, kao i varenju, dok istovremeno jača leđa i daje osećaj energije. Važno je da pokret bude lagan i kontrolisan, bez opterećenja donjeg dela leđa.

Kobra podstiče cirkulaciju u predelu abdomena i doprinosi boljem radu jetre Foto: Shutterstock

- Sličan efekat ima i rotacija trupa iz sedećeg položaja, poznata kao polu-uvrtanje kičme, koja deluje poput blage masaže unutrašnjih organa, aliistovremeno prija i kičmi, jer poboljšava njenu pokretljivost. Kada sedite na podu, jednu nogu savijete u kolenu, prebacite je preko druge i trup lagano okrenete u stranu, oslanjajući ruku na to koleno. Ovaj pokret podstiče metabolizam, olakšava varenje i može da ublaži tegobe u digestivnom sistemu - ističe Akšar.

Polu-uvrtanje kičme deluje poput blage masaže unutrašnjih organa, ali istovremeno prija i kičmi Foto: Shutterstock

Neobična šetnja i disanje koje smiruje telo

Kao zanimljiv dodatak, u jogi se pominje i hodanje u obliku na tlu zamišljene osmice, uz spor i svesan korak i fokus na disanje. Iako deluje neobično, suština je zapravo u pažljivom kretanju i smirenom ritmu, pa sličan efekat može da se postigne i običnom laganom šetnjom, bez žurbe i uz ravnomerno disanje.