Određene vrste voća mogu da budu saveznici vašeg srca, jer doprinose zdravlju krvnih sudova i smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti

Za zdravo srce i krvne sudove, ove vrste voća trebalo bi da budu na vašem jelovniku. Kardiolog dr Baskar Semita otkrio je za portal Shefinds.com da određene vrste voća mogu pomoći u „čišćenju“ krvnih sudova i pomoći u snižavanju holesterola i triglicerida u krvi.

Borovnice

- Borovnice su riznica antioksidanata koji štite arterije od oksidativnog stresa i upala. Redovna konzumacija borovnica i drugog bobičastog voća može značajno smanjiti ovaj stres i time poboljšati rad srca - objašnjava kardiolog.

Citrusno voće

Pomorandže, limuni, grejpfruti i drugi citrusi su bogati izvori vitamina C, koji igra važnu ulogu u zaštiti ćelija od oštećenja. „Vitamin C pomaže u sprečavanju nakupljanja plaka na zidovima krvnih sudova.

- Redovna konzumacija citrusa pomaže u održavanju elastičnosti i zdravlja arterija.

Nar

Nar takođe ima izuzetne efekte na zdravlje srca. Ovo voće sadrži posebne antioksidanse koji mogu poboljšati protok krvi i time sprečiti stvaranje plaka u arterijama.

Nar je bogat snažnim antioksidansima koji mogu poboljšati protok krvi i pomoći u sprečavanju stvaranja plaka u arterijama Foto: Profimedia

Jabuka

Jabuke su odličan izvor vlakana, koja mogu pomoći u snižavanju holesterola. Vlakna takođe podržavaju zdravlje varenja i pomažu vam da se osećate sito, što pomaže u kontroli apetita i održavanju zdrave težine.

Avokado

Avokado je odličan izvor „zdravih“ masti koje pomažu u održavanju zdravog nivoa holesterola u krvi. Takođe sadrži vlakna, koja dodatno podržavaju zdravlje srca.

Banana

Banane su dobro poznat izvor kalijuma, minerala koji, između ostalog, pomaže u regulisanju krvnog pritiska. Visok krvni pritisak može dovesti do oštećenja krvnih sudova, tako da banane mogu indirektno uticati na kardiovaskularno zdravlje.

Suve kajsije