da li ste znali

da li ste znali

Iza njihove intenzivne crvene boje kriju se biljna jedinjenja koja su predmet brojnih istraživanja

Slušaj vest

Predivni mali, okrugli, mesnati plodovi trešnje, čija se boja kreće od žute do tamno crvene, spadaju među omiljenije voće koje s nestrpljenjem čekamo da nam zamiriše krajem proleća. Još od davnina cenjene su ne samo zbog ukusa već i zbog blagotvornog dejstva na organizam, a danas znamo da su bogate antocijanima, biljnim jedinjenjima koja imaju antioksidativna i antiinflamatorna svojstva, naglašava na svom Instagram profilu nutricionista Nemanja Kostadinović.

- Postoje istraživanja koja ukazuju na povezanost unošenja trešanja sa nižim nivoom mokraćne kiseline i manjim rizikom od napada gihta. Ipak, važno je naglasiti da trešnje nisu terapija, već mogu da budu deo pravilno isplanirane ishrane kod osoba sa povišenom mokraćnom kiselinom. Njihov efekat ne zavisi samo od jedne namirnice, već od ukupnog načina ishrane i životnih navika - objašnjava nutricionista.

Kako deluju antocijani?

Antocijani su prirodni pigmenti koji trešnjama daju karakterističnu crvenu boju. Upravo ova jedinjenja privlače pažnju naučnika jer imaju antioksidativna i antiinflamatorna svojstva. Smatra se da mogu da utiču na procese zapaljenja u organizmu i oksidativni stres, zbog čega se njihova uloga proučava u vezi sa različitim hroničnim oboljenjima.

Antocijani su prirodni pigmenti koji voću i povrću daju karakterističnu crvenu i ljubičastu boju Foto: Shutterstock

Šta još sadrže trešnje?

Pored antocijana, trešnje sadrže i druge polifenole, kao i vitamine i minerale važne za normalno funkcionisanje organizma. Posebno se izdvajaju vitamin C, koji doprinosi normalnoj funkciji imunog sistema, i kalijum, mineral koji učestvuje u regulaciji krvnog pritiska i radu mišića.