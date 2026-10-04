Da li brokoli i kupus smetaju štitastoj žlezdi? Dijetolog otkriva šta važi kod Hašimota
"Ako imate Hašimoto, izbacite brokoli", savet je na koji osobe sa ovim oboljenjem štitaste žlezde često nailaze. Na listi namirnica koje bi navodno trebalo izbegavati nisu samo brokoli već i kupus, karfiol i prokelj. Ali da li za to zaista postoji razlog?
Kako na Instagramu objašnjava Aleksandra Lišanin, nutricionista-dijetolog i praktičar funkcionalne medicine, razlog zbog kojeg se kupusnjače dovode u pitanje jesu goitrogeni - prirodna jedinjenja koja u određenim okolnostima mogu da utiču na iskorišćavanje joda u štitastoj žlezdi. Međutim, to nije cela priča.
- Kupusnjače su među nutritivno najvrednijim vrstama povrća. Bogate su vitaminom C, vitaminom K, folatima i vlaknima, a sadrže i sulforafan, biološki aktivno jedinjenje koje je predmet brojnih istraživanja. Ono što je posebno važno za osobe sa Hašimotom jeste da nauka nije pokazala da umereno unošenje kupusnjača, uz adekvatan unos joda, ima klinički značajan negativan uticaj na funkciju štitaste žlezde. Termička obrada dodatno smanjuje njihov goitrogeni potencijal - ističe dijetolog i poručuje:
Za osobe koje nemaju oboljenje štitaste žlezde, nutricionista izdvaja i jednostavan način pripreme brokolija kojim može da se dobije više sulforafana, jedinjenja poznatog po antioksidativnom i protivupalnom delovanju.
- Brokoli iseckajte i ostavite 30-40 minuta pre kuvanja. Na taj način glukorafanin dolazi u kontakt sa enzimom mirozinazom, što omogućava stvaranje sulforafana. Mirozinazu sadrži i senf, pa i on može da bude zanimljiv dodatak - savetuje Lišanin
- Zato kupusnjače same po sebi ne bi trebalo posmatrati kao problem. Kod Hašimota je mnogo važnije sagledati celokupnu ishranu, laboratorijske nalaze i zdravstveno stanje svake osobe.