Za osobe koje nemaju oboljenje štitaste žlezde, nutricionista izdvaja i jednostavan način pripreme brokolija kojim može da se dobije više sulforafana, jedinjenja poznatog po antioksidativnom i protivupalnom delovanju.

- Brokoli iseckajte i ostavite 30-40 minuta pre kuvanja. Na taj način glukorafanin dolazi u kontakt sa enzimom mirozinazom, što omogućava stvaranje sulforafana. Mirozinazu sadrži i senf, pa i on može da bude zanimljiv dodatak - savetuje Lišanin