Krajem maja i početkom juna pijace su prepune svežih, crvenih i sočnih plodova prepoznatljivog ukusa. Trešnje, koje su bogate vitaminima, mineralima, biljnim vlaknima, organskim kiselinama i pektinom, predstavljaju nezaobilazan deo letnje ishrane.

Pored svoje hranljive vrednosti, smatraju se i izuzetno korisnim za organizam, a zahvaljujući sposobnosti da podstiču proizvodnju kolagena, često se koriste i kao prirodni sastojak u preparatima za negu kože.