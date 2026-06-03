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Voće je, kako ističu stručnjaci sa Harvarda, najbolji prirodni desert.

Zadovoljava želju za slatkim, a u isto vreme štiti organizam od brojnih bolesti. Unošenje najmanje jedne i po do dve šolje raznovrsnog voća dnevno može da ojača antioksidativne sposobnosti organizma. Voće je bogato jedinjenjima koja smanjuju upalne procese, a koja su upravo važna u zaštiti od srčanih bolesti, dijabetesa, određenih vrsta raka i bolesti creva. Kako da unesete dovoljno zdravog voća? Jedna od strategija jeste da konzumirate sezonske plodove – grožđe i koštunjavo voće tokom leta, jabuke i kruške u jesen, nar zimi, a citruse i trešnje u proleće.

Hrana kao lek

Filozofija „hrana je lek“ uklapa se u sve veće interesovanje za medicinu životnog stila i celovit pristup zdravlju. Cilj nije samo lečenje bolesti, već otklanjanje uzroka hroničnih stanja i njihova prevencija. Iako je gotovo svako voće bogato hranljivim materijama koje štite organizam, pojedine vrste posebno se izdvajaju zbog svog protivupalnog dejstva.

Bobičasto voće

Jagode, kupine, brusnice i borovnice spadaju među najmoćnije izvore antioksidanasa i protivupalnih jedinjenja. Osim vlakana i vitamina C, sadrže biljne pigmente poput antocijanina i elaginske kiseline, koje imaju niz zdravstvenih koristi.

Istraživanja pokazuju da veća konzumacija bobičastog voća može da bude povezana sa manjim rizikom od razvoja srčanih bolesti, Alchajmerove bolesti i dijabetesa.

Vreme je za trešnje

Krajem maja i početkom juna pijace su prepune svežih, crvenih i sočnih plodova prepoznatljivog ukusa. Trešnje, koje su bogate vitaminima, mineralima, biljnim vlaknima, organskim kiselinama i pektinom, predstavljaju nezaobilazan deo letnje ishrane.

Pored svoje hranljive vrednosti, smatraju se i izuzetno korisnim za organizam, a zahvaljujući sposobnosti da podstiču proizvodnju kolagena, često se koriste i kao prirodni sastojak u preparatima za negu kože.

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Jagode, kupine, brusnice i borovnice spadaju među najmoćnije izvore antioksidanasa i protivupalnih jedinjenja. Foto: Shutterstock

Jabuke

Stara izreka koja izjednačava jabuku sa zdravljem ima osnova. Studija koja je obuhvatila skoro 35.000 žena pokazala je da je konzumacija jabuka i krušaka povezana sa manjim rizikom od smrti usled srčanih bolesti.

Vlakna, vitamin C, pektin i polifenoli iz jabuke povezani su sa protivupalnim dejstvom i povećanjem broja korisnih bakterija u crevima.

Koštunjavo voće

Trešnje, breskve, kajsije i šljive bogate su vlaknima, vitaminom C, kalijumom i različitim fitonutrijentima. Posebno se izdvajaju trešnje, koje su najviše proučavane među ovom grupom voća.

Neka istraživanja sugerišu da trešnje mogu da smanje bol i upalu nakon fizičke aktivnosti, kao i rizik od napada gihta. Za ove efekte verovatno su zaslužna fenolna jedinjenja koja imaju protivupalno dejstvo.

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Trešnje, breskve, kajsije i šljive bogate su vlaknima, vitaminom C, kalijumom i različitim fitonutrijentima. Foto: Shutterstock

Citrusno voće

Pomorandže, grejpfrut, limun i limeta poznati su po visokom sadržaju vitamina C. Osim toga, sadrže vlakna, kalijum, kalcijum, vitamine B grupe, bakar i brojne protivupalne fitonutrijente poput flavonoida i karotenoida.

Iako je sprovedeno manje istraživanja na ljudima, hranljive materije iz citrusnog voća povezuju se sa zaštitom zdravlja srca.

Nar

Sitna zrna nara prava su riznica vitamina C i K, kalijuma, vlakana i moćnih fitonutrijenata kao što su antocijanini i resveratrol. Upravo ove supstance mogle bi da stoje iza brojnih zdravstvenih koristi koje se pripisuju naru.

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Sitna zrna nara prava su riznica vitamina C i K, kalijuma, vlakana i moćnih fitonutrijenata Foto: Shutterstock

Grožđe

Grožđe je bogato vlaknima, vitaminima C i K, kao i snažnim fitonutrijentima koji pomažu organizmu u borbi protiv upalnih procesa.

Brojna istraživanja ukazuju da redovno konzumiranje voća bogatog antioksidansima može da doprinese očuvanju zdravlja srca, krvnih sudova i celokupnog organizma.

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Izvor: health.harvard.edu/ zdravlje.kurir.rs

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