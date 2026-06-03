Ukusna proteinska salata za stabilan nivo šećera u krvi: Recept za brz, lagan i jeftin obrok
Dijabetes zahteva raznovrsnu ishranu koja može da bude ukusna i bez velikih količina soli i šećera. Visoke letnje temperature vazduha, znojenje i promene u fizičkoj aktivnosti mogu da utiču na nivo šećera u krvi. Zato je važno da obroci budu uravnoteženi, lagani i sa niskim glikemijskim opterećenjem, pišu stručnjaci sajta prst.org.rs. Donosimo predloge nekih jednostavnih i zdravih recepata koji se savetuju osobama sa povišenim šećerom, ali i svima koji nastoje da se zdravo hrane.
Šta karakteriše idealan letnji obrok za osobe sa dijabetesom?
Bogat je povrćem (svežim ili blago kuvanim), sadrži dobre proteine (jaja, riba, piletina, tofu, mahunarke). Savetuje se umeren unos ugljenih hidrata sa niskim glikemijskim indeksom (leblebije, integralni pirinač), kao i zdravih masti (maslinovo ulje, avokado, semenke, orašasti plodovi). Potrebno je da unosimo dovoljno tečnosti i izbegavamo dodati šećer.
Ideje za brze i lagane obroke
Proteinska salata sa tunjevinom i povrćem
Tunjevina u sopstvenom soku + rukola + krastavac + čeri paradajz + kuvano jaje + maslinovo ulje i limun.
Pileći file sa tikvicama i integralnim kus-kusom
Grilovani pileći file, sotirane tikvice sa belim lukom i porcija kus-kusa.
Supa od tikvica i peršuna (hladna varijanta)
Lagani potaž koji se može konzumirati i hladan, odličan za obrok uz parče integralnog hleba.
Hladna salata od leblebija i paprike
Leblebije + crvena paprika + crni luk + svež peršun + maslinovo ulje i sirće.
Omlet sa spanaćem i feta sirom
Brz, ukusan, bogat proteinima – odličan za doručak ili laganu večeru.
Jogurt sa mlevenim lanom i borovnicama
Idealan kao lagana užina ili večera. Birajte jogurt bez dodatog šećera.
Saveti za letnju pripremu hrane
Kuvajte jednostavno: grilovanje, dinstanje ili kuvanje na pari.
Izbegavajte prženo, zaprške i jela s mnogo testa ili sira.
Planirajte obroke unapred i pripremajte ih u većim količinama – za više dana.
Voda, čorbe i salate neka budu osnov letnje kuhinje.
Letnja ishrana za osobe sa dijabetesom ne mora biti komplikovana. Uz malo planiranja i pametan izbor sastojaka, obroci mogu biti lagani, ukusni i prijateljski za glikemiju.
Izvor: prst.org.rs/ zdravlje. kurir.rs