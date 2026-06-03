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Dijabetes zahteva raznovrsnu ishranu koja može da bude ukusna i bez velikih količina soli i šećera. Visoke letnje temperature vazduha, znojenje i promene u fizičkoj aktivnosti mogu da utiču na nivo šećera u krvi. Zato je važno da obroci budu uravnoteženi, lagani i sa niskim glikemijskim opterećenjem, pišu stručnjaci sajta prst.org.rs. Donosimo predloge nekih jednostavnih i zdravih recepata koji se savetuju osobama sa povišenim šećerom, ali i svima koji nastoje da se zdravo hrane.

Šta karakteriše idealan letnji obrok za osobe sa dijabetesom?

Bogat je povrćem (svežim ili blago kuvanim), sadrži dobre proteine (jaja, riba, piletina, tofu, mahunarke). Savetuje se umeren unos ugljenih hidrata sa niskim glikemijskim indeksom (leblebije, integralni pirinač), kao i zdravih masti (maslinovo ulje, avokado, semenke, orašasti plodovi). Potrebno je da unosimo dovoljno tečnosti i izbegavamo dodati šećer.

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Savetuje se umeren unos ugljenih hidrata sa niskim glikemijskim indeksom Foto: Shutterstock.

Ideje za brze i lagane obroke

Proteinska salata sa tunjevinom i povrćem

Tunjevina u sopstvenom soku + rukola + krastavac + čeri paradajz + kuvano jaje + maslinovo ulje i limun.

Pileći file sa tikvicama i integralnim kus-kusom

Grilovani pileći file, sotirane tikvice sa belim lukom i porcija kus-kusa.

Supa od tikvica i peršuna (hladna varijanta)

Lagani potaž koji se može konzumirati i hladan, odličan za obrok uz parče integralnog hleba.

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Odličan za obrok uz parče integralnog hleba. Foto: Shutterstock

Hladna salata od leblebija i paprike

Leblebije + crvena paprika + crni luk + svež peršun + maslinovo ulje i sirće.

Omlet sa spanaćem i feta sirom

Brz, ukusan, bogat proteinima – odličan za doručak ili laganu večeru.

Jogurt sa mlevenim lanom i borovnicama

Idealan kao lagana užina ili večera. Birajte jogurt bez dodatog šećera.

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Birajte jogurt bez dodatog šećera. Foto: Shutterstock

 Saveti za letnju pripremu hrane

Kuvajte jednostavno: grilovanje, dinstanje ili kuvanje na pari.

Izbegavajte prženo, zaprške i jela s mnogo testa ili sira.

Planirajte obroke unapred i pripremajte ih u većim količinama – za više dana.

Voda, čorbe i salate neka budu osnov letnje kuhinje.

Letnja ishrana za osobe sa dijabetesom ne mora biti komplikovana. Uz malo planiranja i pametan izbor sastojaka, obroci mogu biti lagani, ukusni i prijateljski za glikemiju.

Izvor: prst.org.rs/ zdravlje. kurir.rs

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