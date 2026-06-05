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Kao deo uravnotežene ishrane i zdravog načina života, bademi mogu da budu saveznik u očuvanju zdravlja srca na duge staze

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Redovno grickanje badema može da bude jednostavna navika koja doprinosi zdravlju srca.

Zahvaljujući kombinaciji zdravih masti, vlakana, antioksidanasa i drugih važnih hranljivih materija, bademi mogu pozitivno da utiču na nivo holesterola, krvni pritisak, telesnu težinu i opštu funkciju kardiovaskularnog sistema.

Iako nijedna namirnica sama po sebi ne može da spreči bolesti srca, uključivanje badema u uravnoteženu ishranu može dugoročno da doprinese očuvanju zdravlja srca i krvnih sudova.

Pomažu u snižavanju „lošeg“ holesterola

Bademi su bogati mononezasićenim mastima, koje imaju važnu ulogu u izgradnji i održavanju ćelija. Ova vrsta masti može da doprinese snižavanju nivoa LDL holesterola, poznatog kao „loš“ holesterol.

Niže vrednosti LDL holesterola smanjuju rizik od stvaranja naslaga u arterijama, poboljšavaju protok krvi i mogu da umanje verovatnoću razvoja srčanih oboljenja.

Mogu da doprinesu povećanju „dobrog“ holesterola

Pored toga što pomažu u kontroli LDL holesterola, bademi mogu da podrže održavanje ili blago povećanje HDL holesterola, poznatog kao „dobar“ holesterol.

HDL holesterol uklanja višak holesterola iz krvotoka i prenosi ga do jetre, gde se razgrađuje i eliminiše iz organizma. Na taj način doprinosi očuvanju zdravlja krvnih sudova i srca.

Podržavaju zdrav krvni pritisak

Bademi sadrže magnezijum, mineral koji pomaže opuštanju krvnih sudova. Dovoljan unos magnezijuma može da doprinese snižavanju krvnog pritiska, posebno kod osoba koje imaju hipertenziju ili manjak ovog minerala.

Istraživanja pokazuju da magnezijum može da dovede do umerenog, ali značajnog smanjenja i sistolnog i dijastolnog krvnog pritiska.

Pored toga što pomažu u kontroli LDL holesterola, bademi mogu da podrže održavanje ili blago povećanje HDL holesterola, poznatog kao „dobar“ holesterol Foto: Thinkstock

Predstavljaju dobar izvor antioksidanasa

Bademi su bogati vitaminom E, snažnim antioksidansom koji štiti ćelije od oksidativnog stresa.

Antioksidansi neutralizuju delovanje slobodnih radikala, nestabilnih molekula koji mogu da oštete ćelije i doprinesu razvoju kardiovaskularnih bolesti. Ova zaštita pomaže očuvanju zdravlja krvnih sudova tokom vremena.

Pomažu u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi

Zahvaljujući malom sadržaju ugljenih hidrata i velikoj količini vlakana, bademi usporavaju ulazak šećera u krvotok nakon obroka.

Na taj način mogu da spreče nagle skokove i padove nivoa šećera u krvi. Stabilna glikemija doprinosi zaštiti krvnih sudova, dobroj cirkulaciji i pravilnoj funkciji srca.

Mogu da pomognu u kontroli telesne težine Kombinacija proteina, vlakana i zdravih masti čini bademe veoma zasitnom namirnicom. Ovi nutrijenti usporavaju varenje i produžavaju osećaj sitosti, pa je manja verovatnoća da ćete posezati za dodatnim grickalicama ili unositi više kalorija tokom dana. Održavanje zdrave telesne težine jedan je od važnih faktora za očuvanje zdravlja srca.

Obezbeđuju vlakna važna za zdravlje srca

Vlakna iz badema doprinose osećaju sitosti, regulišu nivo šećera u krvi i mogu da smanje apsorpciju dela masti i holesterola iz hrane.

Zahvaljujući tome, mogu da doprinesu snižavanju nivoa triglicerida i holesterola, čime pomažu zaštitu krvnih sudova i smanjuju rizik od srčanih bolesti.

Vlakna iz badema doprinose osećaju sitosti, regulišu nivo šećera u krvi i mogu da smanje apsorpciju dela masti i holesterola iz hrane Foto: Shutterstock

Mogu da smanje upalne procese u organizmu

Upala je prirodan odgovor organizma na povredu ili infekciju. Međutim, hronična upala može da doprinese oštećenju krvnih sudova i stvaranju naslaga u arterijama.

Nutrijenti i antioksidansi prisutni u bademima, posebno vitamin E, mogu da pomognu u smanjenju upalnih procesa. Time se štiti unutrašnji sloj krvnih sudova, poboljšava protok krvi i doprinosi očuvanju elastičnosti arterija.

Zaključak

Redovno konzumiranje badema može da bude jednostavan i ukusan način da podržite zdravlje srca. Njihov nutritivni sastav doprinosi boljoj kontroli holesterola, krvnog pritiska, nivoa šećera u krvi i telesne težine, dok istovremeno pomaže u zaštiti krvnih sudova od oksidativnog stresa i hronične upale.