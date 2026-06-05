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Ako želite osvežavajući desert koji je i ukusan i nutritivno bogat, ovaj domaći sladoled iz blendera je idealan izbor. Pravi se od smrznutog voća, banane i nekoliko zdravih dodataka, bez veštačkih zaslađivača i aditiva. Osim što je jednostavan za pripremu, odlična je alternativa kupovnim sladoledima, posebno tokom toplih dana.

Evo kako da ga napravite? Potrebno je: 2 šolje zamrznutih borovnica

1 šolja zamrznutih kupina

1 zrela banana

sok od 1/4 limuna

1 kašika vanila arome

1/3 šolje kikiriki putera

1/3–1/2 šolje meda

200 g grčkog jogurta Priprema

Sve sastojke – zamrznute borovnice, kupine, bananu, sok limuna, vanilu, kikiriki puter, med i grčki jogurt – ubaciti u blender. Ako imate jači blender, blendajte sve odjednom dok ne dobijete kremastu smesu. Ako ne, dodajte sastojke postepeno.

Dobijenu smesu prebaciti u posudu i staviti u zamrzivač na 4–5 sati da se stegne.

Sladoled od kupina je osvežavajuća letnja poslastica bogata antioksidansima i prirodnom slatkoćom Foto: Shutterstock

Pre služenja ostaviti nekoliko minuta na sobnoj temperaturi da omekša, pa po želji posuti seckanim pistaćima.

Druge zdravstvene koristi Izvor antioksidanasa – borovnice i kupine pomažu zaštitu ćelija od oksidativnog stresa

– borovnice i kupine pomažu zaštitu ćelija od oksidativnog stresa Prirodna energija – banana i med brzo podižu energiju

– banana i med brzo podižu energiju Duži osećaj sitosti – kikiriki puter i grčki jogurt daju proteine i zdrave masti

– kikiriki puter i grčki jogurt daju proteine i zdrave masti Bolja alternativa slatkišima – bez veštačkih dodataka i industrijskih šećera

– bez veštačkih dodataka i industrijskih šećera Podrška varenju – ako se koristi grčki jogurt ili skyr, može doprineti boljoj probavi

– ako se koristi grčki jogurt ili skyr, može doprineti boljoj probavi Nutritivno uravnotežen desert – kombinacija voća, proteina i zdravih masti