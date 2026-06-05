Domaći sladoled od borovnice: Pomaže u kontroli apetita, varenju i daje energiju
Ako želite osvežavajući desert koji je i ukusan i nutritivno bogat, ovaj domaći sladoled iz blendera je idealan izbor. Pravi se od smrznutog voća, banane i nekoliko zdravih dodataka, bez veštačkih zaslađivača i aditiva. Osim što je jednostavan za pripremu, odlična je alternativa kupovnim sladoledima, posebno tokom toplih dana.
Evo kako da ga napravite?
Potrebno je:
- 2 šolje zamrznutih borovnica
- 1 šolja zamrznutih kupina
- 1 zrela banana
- sok od 1/4 limuna
- 1 kašika vanila arome
- 1/3 šolje kikiriki putera
- 1/3–1/2 šolje meda
- 200 g grčkog jogurta
Priprema
Sve sastojke – zamrznute borovnice, kupine, bananu, sok limuna, vanilu, kikiriki puter, med i grčki jogurt – ubaciti u blender. Ako imate jači blender, blendajte sve odjednom dok ne dobijete kremastu smesu. Ako ne, dodajte sastojke postepeno.
Dobijenu smesu prebaciti u posudu i staviti u zamrzivač na 4–5 sati da se stegne.
Pre služenja ostaviti nekoliko minuta na sobnoj temperaturi da omekša, pa po želji posuti seckanim pistaćima.
Druge zdravstvene koristi
- Izvor antioksidanasa – borovnice i kupine pomažu zaštitu ćelija od oksidativnog stresa
- Prirodna energija – banana i med brzo podižu energiju
- Duži osećaj sitosti – kikiriki puter i grčki jogurt daju proteine i zdrave masti
- Bolja alternativa slatkišima – bez veštačkih dodataka i industrijskih šećera
- Podrška varenju – ako se koristi grčki jogurt ili skyr, može doprineti boljoj probavi
- Nutritivno uravnotežen desert – kombinacija voća, proteina i zdravih masti
Izvor: anahealthylife__/Zdravlje.Kurir.rs
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