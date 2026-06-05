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Ako želite osvežavajući desert koji je i ukusan i nutritivno bogat, ovaj domaći sladoled iz blendera je idealan izbor. Pravi se od smrznutog voća, banane i nekoliko zdravih dodataka, bez veštačkih zaslađivača i aditiva. Osim što je jednostavan za pripremu, odlična je alternativa kupovnim sladoledima, posebno tokom toplih dana.

Evo kako da ga napravite?

Potrebno je:

Priprema

Sve sastojke – zamrznute borovnice, kupine, bananu, sok limuna, vanilu, kikiriki puter, med i grčki jogurt – ubaciti u blender. Ako imate jači blender, blendajte sve odjednom dok ne dobijete kremastu smesu. Ako ne, dodajte sastojke postepeno.

Dobijenu smesu prebaciti u posudu i staviti u zamrzivač na 4–5 sati da se stegne.

U činiji na kuhinjskoj krpi sladoled od borovnice
Sladoled od kupina je osvežavajuća letnja poslastica bogata antioksidansima i prirodnom slatkoćom Foto: Shutterstock

Pre služenja ostaviti nekoliko minuta na sobnoj temperaturi da omekša, pa po želji posuti seckanim pistaćima.

Druge zdravstvene koristi

  • Izvor antioksidanasa – borovnice i kupine pomažu zaštitu ćelija od oksidativnog stresa
  • Prirodna energija – banana i med brzo podižu energiju
  • Duži osećaj sitosti – kikiriki puter i grčki jogurt daju proteine i zdrave masti
  • Bolja alternativa slatkišima – bez veštačkih dodataka i industrijskih šećera
  • Podrška varenju – ako se koristi grčki jogurt ili skyr, može doprineti boljoj probavi
  • Nutritivno uravnotežen desert – kombinacija voća, proteina i zdravih masti

Izvor: anahealthylife__/Zdravlje.Kurir.rs

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