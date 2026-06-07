Nakon pripreme hrane potrebno je da u roku od najviše dva sata hranu stavimo u frižider

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Ostaci upravo pripremljene hrane mogu da budu i sutradan bezbedni ako se pripreme i čuvaju na ispravan način. Ako upravo pripremljenu hranu ostavimo da se predugo hladi na sobnoj temperaturi, činimo grešku koja je čest razlog stomačnih tegoba. Dodatna porcija supe ili ostaci musake, dok stoje na kuhinjskom pultu, nešto su čemu ne mogu da odole štetni mikroorganizmi.

Ne deluju na ukus, miris

Darin Detvajler, stručnjak za bezbednost hrane, kaže da kada je reč o hrani ne smemo previše da se oslanjamo na čulo mirisa, ukusa i vida. Činjenica da musaka prijatno miriše i lepo izgleda ne mora da bude siguran znak da je i dalje bezbedna za jelo.

- Bakterije poput salmonele, listerije i određenih sojeva Ešerihije koli često ne deluju na miris, ukus ili izgled hrane. Potrošači se često oslanjaju na svoja čula kako bi procenili da li je hrana bezbedna, ali bezbednost hrane ne funkcioniše na taj način - objašnjava Detvajler.

Bakterije poput salmonele, listerije i određenih sojeva Ešerihije koli često ne deluju na miris, ukus ili izgled hrane Foto: Leila Cutler / Alamy / Profimedia

Kako bezbedno da čuvamo ostatke hrane?

Kako bismo sprečili kontaminaciju, važno je da obratimo pažnju na temperaturu i vreme pripreme jela. Prema podacima stručnjaka za bezbednost i inspekciju hrane, temperaturna zona pogodna za razmnožavanje bakterija je između 4 i 60 stepeni Celzijusa.

Detvajler navodi da najveći rizik nastaje tokom prvih nekoliko sati nakon obroka, kada hrana ostane na stolu i bakterije dobiju idealne uslove za razmnožavanje.

- Nakon pripreme hrane potrebno je da u roku od najviše dva sata hranu stavimo u frižider, a samo jedan sat ako je spoljašnja temperatura vazduha viša od 32 stepena Celzijusa. Hrana često dugo stoji na stolu tokom porodičnih okupljanja, prazničnih ručkova, proslava, sportskih događaja - kaže Detvajler.

Kako pravilno da ohladimo ostatke hrane?

Ako ste pripremili veću količinu pileće supe i želite da je zamrznete za kasnije, nemojte da celu šerpu stavljate u frižider.

- Velike količine hrane hlade se veoma sporo, zbog čega središnji deo posude može satima ostati u zoni opasnosti. Bezbednije je da hranu, kako bi se brže rashladila, rasporedite u pliće posude - savetuje Detvajler.

Velike količine hrane hlade se veoma sporo, zbog čega središnji deo posude može satima ostati u zoni opasnost Foto: Shutterstock

Kako bezbedno da odmrznemo ostatke hrane?

Čak i ako ste ostatak hrane pravilno uskladištili, odmrzavanje može da predstavlja novi problem. Nije bezbedno da posuda sa zamrznutom hranom stoji nekoliko sati na kuhinjskom pultu.

- Smatramo da je ta hrana sigurna jer je još uvek uglavnom zamrznuta. Međutim, spoljašnji delovi mogu brzo da dostignu temperaturu pogodnu za razvoj bakterija. U isto vreme, sredina je i dalje zamrznuta, što stvara idealne uslove za razmnožavanje štetnih mikroorganizama - kaže Detvajler.