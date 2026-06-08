Iako ne mogu zameniti terapiju, određene namirnice mogu pomoći organizmu da lakše podnese sezonu alergija

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Stručnjaci ističu da određene vrste bobičastog voća, poput jagoda, malina, borovnica i kupina, sadrže vitamine, antioksidanse i biljna jedinjenja koja mogu pomoći u ublažavanju blagih simptoma polenske groznice, kao što su kijanje, curenje nosa i iritacija očiju.

Iako ove namirnice ne mogu zameniti terapiju niti predstavljaju lek za alergije, njihovo redovno uključivanje u ishranu može pružiti dodatnu podršku organizmu tokom sezone polena.

Ova preporuka odnosi se na osobe sa blažim tegobama, dok oni sa izraženim alergijskim reakcijama treba da se pridržavaju saveta lekara.

Jagode

Sa početkom sezone u maju, jagode su fantastičan izvor vitamina C, prirodnog antihistaminika. Dodavanje šake ovog sočnog crvenog voća u vašu ishranu moglo bi pomoći u suzbijanju proizvodnje histamina – krivca odgovornog za svrab, suzne oči i one strašne napade kijanja.

Borovnice

Borovnice se ističu po visokom sadržaju antocijanina, biljnih jedinjenja poznatih po svojim antioksidativnim svojstvima, koja pomažu u održavanju zdravlja očiju. Borovnice se takođe mogu pohvaliti kvercetinom, prirodnim antihistaminikom koji može pomoći u ublažavanju simptoma alergije i smanjenju upale.

Borovnice su bogate antioksidansima i kvercetinom, biljnim jedinjenjem koje može pomoći u ublažavanju upalnih procesa povezanih sa alergijama Foto: Shutterstock

Maline

Maline objedinjuju nekoliko zdravstvenih koristi koje se nalaze i u jagodama i u borovnicama. Pune vitamina C i kvercetina, maline pružaju prirodnu dvostruku odbranu od alergija.

Kupine

Kupine su dobro poznate po visokom sadržaju vlakana i antioksidanata, što ih čini posebno efikasnim u promociji zdravog creva, što je neophodno za telo da reguliše imune odgovore, uključujući i one koji izazivaju polensku groznicu.

Rhiannon Lambert, diplomirana nutricionistkinja, pohvalila je bobičasto voće kao nutritivne superzvezde, ističući njihove brojne koristi koje se protežu daleko izvan njihovog predivnog ukusa.

- Bobičasto voće predstavlja pravi nutritivni saveznik organizma jer sadrži vitamin C, kvercetin i antocijanine – hranljive materije koje podržavaju imuni sistem i mogu pomoći telu da se lakše izbori sa sezonskim alergijama.

Od zdravlja creva do jačeg imunog odgovora

Kvercetin je proučavan zbog svog potencijala da podrži reakciju organizma na alergene tako što pomaže u smanjenju oslobađanja supstanci koje su uključene u alergijske reakcije. Iako je potrebno više istraživanja, neke rane studije sugerišu da ishrana bogata kvercetinom može pomoći u ublažavanju uobičajenih simptoma alergija.

Istraživanja pokazuju da kvercetin može pomoći organizmu da bolje odgovori na alergene Foto: Shutterstock

Lambert je takođe naglasila važnost vlakana koja se nalaze u ovom voću: - Kupine i maline, između ostalog bobičastog voća, sadrže vlakna, koja su važna za zdravlje creva – a poznato je da zdrava creva igraju važnu ulogu u našem celokupnom zdravlju i blagostanju.“