Ublažite simptome polenske groznice voćem: Nutricionista otkriva 4 namirnice za kijanje i iritaciju očiju
Stručnjaci ističu da određene vrste bobičastog voća, poput jagoda, malina, borovnica i kupina, sadrže vitamine, antioksidanse i biljna jedinjenja koja mogu pomoći u ublažavanju blagih simptoma polenske groznice, kao što su kijanje, curenje nosa i iritacija očiju.
Iako ove namirnice ne mogu zameniti terapiju niti predstavljaju lek za alergije, njihovo redovno uključivanje u ishranu može pružiti dodatnu podršku organizmu tokom sezone polena.
Ova preporuka odnosi se na osobe sa blažim tegobama, dok oni sa izraženim alergijskim reakcijama treba da se pridržavaju saveta lekara.
Jagode
Sa početkom sezone u maju, jagode su fantastičan izvor vitamina C, prirodnog antihistaminika. Dodavanje šake ovog sočnog crvenog voća u vašu ishranu moglo bi pomoći u suzbijanju proizvodnje histamina – krivca odgovornog za svrab, suzne oči i one strašne napade kijanja.
Borovnice
Borovnice se ističu po visokom sadržaju antocijanina, biljnih jedinjenja poznatih po svojim antioksidativnim svojstvima, koja pomažu u održavanju zdravlja očiju. Borovnice se takođe mogu pohvaliti kvercetinom, prirodnim antihistaminikom koji može pomoći u ublažavanju simptoma alergije i smanjenju upale.
Maline
Maline objedinjuju nekoliko zdravstvenih koristi koje se nalaze i u jagodama i u borovnicama. Pune vitamina C i kvercetina, maline pružaju prirodnu dvostruku odbranu od alergija.
Kupine
Kupine su dobro poznate po visokom sadržaju vlakana i antioksidanata, što ih čini posebno efikasnim u promociji zdravog creva, što je neophodno za telo da reguliše imune odgovore, uključujući i one koji izazivaju polensku groznicu.
Rhiannon Lambert, diplomirana nutricionistkinja, pohvalila je bobičasto voće kao nutritivne superzvezde, ističući njihove brojne koristi koje se protežu daleko izvan njihovog predivnog ukusa.
- Bobičasto voće predstavlja pravi nutritivni saveznik organizma jer sadrži vitamin C, kvercetin i antocijanine – hranljive materije koje podržavaju imuni sistem i mogu pomoći telu da se lakše izbori sa sezonskim alergijama.
Od zdravlja creva do jačeg imunog odgovora
Kvercetin je proučavan zbog svog potencijala da podrži reakciju organizma na alergene tako što pomaže u smanjenju oslobađanja supstanci koje su uključene u alergijske reakcije. Iako je potrebno više istraživanja, neke rane studije sugerišu da ishrana bogata kvercetinom može pomoći u ublažavanju uobičajenih simptoma alergija.
Lambert je takođe naglasila važnost vlakana koja se nalaze u ovom voću: - Kupine i maline, između ostalog bobičastog voća, sadrže vlakna, koja su važna za zdravlje creva – a poznato je da zdrava creva igraju važnu ulogu u našem celokupnom zdravlju i blagostanju.“
Uključivanje šake bobičastog voća u doručak je jednostavan i ukusan način da dobijete razne korisne hranljive materije za vaš imuni sistem, posebno tokom prolećnih i letnjih meseci kada je u svom najboljem izdanju.
Izvor: Mirorr.co.uk/Zdravlje.Kurir.rs