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Ishrana može igrati ključnu ulogu u ublažavanju gorušice, pa je dobro znati koja hrana pomaže, a koja ne. Obroci sa niskim sadržajem masti, nemasni proteini poput piletine i ribe i hrana bogata vlaknima mogu pomoći u ublažavanju simptoma, dok agrumi, čokolada, alkohol, nana i gazirana pića često pogoršavaju stanje.

Gastroezofagealna refluksna bolest (GERB) je stanje u kojem se želudačna kiselina vraća u jednjak, a izbor hrane sa niskim sadržajem kiseline može pružiti značajno olakšanje.

Hrana koja ublažava gorušicu

Uključivanje lako svarljive hrane sa antiinflamatornim svojstvima u ishranu može sprečiti ili smanjiti neprijatan osećaj žarenja, pečenja u grudima. Đumbir sadrži jedinjenja gingerol i šogaol, koja imaju antiinflamatorna svojstva. Ubrzavanjem pražnjenja želuca smanjuje se mogućnost vraćanja želudačne kiseline u jednjak.

Žvakaća guma stimuliše proizvodnju pljuvačke, što pomaže u smanjenju kiseline u jednjaku, iako je potrebno više istraživanja da bi se potvrdio ovaj efekat.

Hrana bogata vlaknima neophodna je za dobro varenje. Ishrana siromašna vlaknima može usporiti varenje i pražnjenje želuca, što može dovesti do simptoma refluksa poput gorušice. Hrana bogata vlaknima uključuje integralne žitarice poput smeđeg pirinča i ovsene kaše, povrće poput spanaća, brokolija i slatkog krompira sa korom, voće poput jabuka, banana i bobičastog voća, kao i orašaste plodove i semenke.

Hrana bogata vlaknima može pomoći u ublažavanju gorušice jer poboljšava varenje i smanjuje vraćanje želudačne kiseline u jednjak Foto: Shutterstock

Med može pomoći tako što oblaže sluznicu želuca i jednjaka, stvarajući zaštitni sloj koji sprečava da hrana i želudačni sokovi dođu u kontakt sa zidovima jednjaka.

Nemasni proteini, poput piletine, ćuretine ili ribe, dobar su izbor jer sadrže manje masti i kiselina koje mogu pogoršati gorušicu. Prilikom pripreme hrane važno je ograničiti upotrebu ulja i putera i odlučiti se za pečenje, dinstanje ili roštiljanje.

Mlečni proizvodi sa niskim sadržajem masti ili bez masti takođe mogu pomoći u smanjenju gorušice. Za razliku od verzija sa punim sadržajem masti, manje je verovatno da će izazvati simptome. Nekiselo voće, kao što su jabuke, banane, grožđe, kruške i razne vrste dinja, pomaže u izbegavanju gorušice.

Povrće je generalno dobar izbor jer sadrži vlakna, ima malo masti i smatra se alkalnom, odnosno niskokiselom hranom. Preporučuju se brokoli, spanać, kelj, špargle, patlidžan, krastavci, đumbir, zeleni pasulj i krompir.

Cela zrna, kao što su smeđi pirinač, kuskus, ovsena kaša, kinoa i integralni hleb, odličan su izvor vlakana, koja podržavaju zdravu probavu i pomažu u ublažavanju zatvora, stanja koje može pogoršati GERB.

Hrana koju je bolje izbegavati

Dok neke namirnice mogu pomoći, druge mogu značajno pogoršati gorušicu. Razmislite o smanjenju ili potpunom eliminisanju sledećih namirnica. Kisele namirnice, poput paradajza i agruma poput pomorandži, limuna, ananasa i grejpfruta, mogu biti veoma kisele i izazvati gorušicu.

Grejpfrut može pogoršati refluks i gorušicu jer je visoko kiseo i podstiče vraćanje želudačne kiseline u jednjak Foto: Shutterstock

Čokolada sadrži kofein, koji može izazvati refluks kiseline. Pored toga, hemikalije u kakau mogu opustiti donji ezofagealni sfinkter, mišić koji zatvara prolaz iz želuca u jednjak, omogućavajući kiselini da se vrati nazad. Određena pića takođe mogu pogoršati GERB. To uključuje alkohol, gazirana pića, kafu i druga pića sa kofeinom.

Beli luk, posebno sirov, može izazvati gorušicu kod nekih ljudi jer može stimulisati proizvodnju želudačne kiseline. Masna hrana, kao što su punomasni mlečni proizvodi, crveno meso, pržena hrana i ulja, pogoršava gorušicu jer mastima treba duže da se svare i ostaju u želucu.

Nana, koja se nalazi u hrani i čajevima, može opustiti donji ezofagealni sfinkter i pogoršati simptome refluksa, iako kod nekih ljudi može imati umirujući efekat na želudac. Crni luk sadrži visok nivo fruktana, vrste ugljenih hidrata koji takođe uzrokuju opuštanje ezofagealnog sfinktera. Poznato je da začinjena hrana iritira sluzokožu želuca, što može povećati učestalost i intenzitet gorušice.

Lečenje refluksa i GERB-a

Pored promena u ishrani, postoje i drugi kućni lekovi koji mogu pomoći. Pokušajte da izbegavate pušenje, upravljate stresom, jedete manje, češće obroke i izbegavate ležanje odmah nakon jela. Ako imate prekomernu težinu, gubitak težine može pružiti olakšanje.

Spavanje sa glavom podignutom oko petnaest centimetara, nošenje široke odeće i pijenje puno vode, koja može razblažiti želudačnu kiselinu, takođe pomaže. Takođe se preporučuje da se sačeka do posle obroka pre vežbanja. Dostupni su različiti lekovi za smanjenje simptoma refluksa kiseline i GERB-a.

Lekovi za refluks i gorušicu mogu smanjiti simptome i količinu želudačne kiseline, ali ih treba koristiti isključivo po preporuci lekara Foto: Shutterstock

Kada potražiti medicinsku pomoć

Konsultujte se sa svojim lekarom ako često imate gorušicu, posebno ako kućni lekovi ne pomažu. Obavestite svog lekara ako uzimate lekove za koje sumnjate da mogu izazvati vašu gorušicu, ali nikada nemojte sami prestati da ih uzimate. Razgovarajte sa svojim lekarom ako imate simptome kao što su uporan kašalj, otežano gutanje, nenamerni gubitak težine ili pogoršanje postojećih simptoma.