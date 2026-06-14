Poređenjem rezultata sa procenjenim unosom cinka kojeg ima u jajima utvrđeno je da osobe koje svakodnevno unose dovoljne količine ovog minerala sporije stare.

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Ono što jedemo ne utiče samo na celokupno zdravlje već i način na koji starimo, navodi nova studija. Stručnjaci pre svega pozivaju na balans, jer i neke dobre hranjive supstance, mogu da imaju svoju tamnu stranu, da oštete kada ih je previše kosti i dovedu do anemije.

Usporava starenje

Nova studija objavljen u stručnom časopisu Clinical Nutrition tvrdi da je cink, mineral koji se nalazi u namirnicama kao što su ostrige, jaja i ovsene pahuljice, povezan je sa „usporenim“ biološkim starenjem.

Biološka starost predstavlja brzinu kojom stare naše ćelije, tkiva i organi. Ona se razlikuje od hronološke starosti, odnosno kalednarskog broja godina. Moguće je da smo u starijem životnom dobu, ali da imamo znatno mlađe vitalne organe. Kako je dr Sadija Husein objasnila za Kliniku Klivlend, hronološka starost, to jest, broj godina „nije tako pouzdan pokazatelj zdravstvenog stanja“.

Kako bi cink mogao da doprinese zdravijem starenju?

U ovoj studiji analizirani su podaci skoro 69.000 učesnika britanskog projekta UK Biobank, dugogodišnjeg istraživanja u kojem je gotovo pola miliona ljudi pristalo da svoje zdravstvene podatke stavi na raspolaganje naučnicima.

Autori studije procenjivali su da li učesnici studije unose dovoljno cinka na osnovu podataka o ishrani i korišćenju suplemenata. Učesnici su podeljeni u dve grupe: one za koje je postojala manja verovatnoća da unose dovoljno cinka i one za koje se procenjivalo da ga imaju dovoljno u ishrani. Nakon toga korišćen je alat ENABL Age, kompjuterski sistem za procenu biološke starosti. Poređenjem rezultata sa procenjenim unosom cinka utvrđeno je da osobe koje svakodnevno unose dovoljne količine ovog minerala sporije stare.

Većina osoba može da obezbedi sve potrebne količine cinka kroz svakodnevnu ishranu. Stručnjaci upozoravaju da prekomeran unos cinka može dovesti do anemije i slabljenja kostiju Foto: Shutterstock

Redovna fizička aktivnost tokom nedelje dodatno je pojačavala ove pozitivne efekte.

Stručnjaci ipak pozivaju na umerenost i kažu da više nije nužno i bolje. Ispitanici koji su unosili veće količine cinka, više od 40 mg dnevno, stariili su približno sedam godina brže. Zbog toga autori studije savetuju oprez pri svakodnevnom konzumiranju cika, misli se pre svega na suplemenate cinka.

Koliko cinka bi trebalo da unosite svakog dana?

Ova studija preporučuje unos od 11 mg cinka dnevno za muškarce i 8 mg za žene. Naglašava se da ni muškarci ni žene ne bi trebalo da prelaze unos od 40 mg dnevno.

Većina osoba može da obezbedi sve potrebne količine cinka kroz svakodnevnu ishranu. Stručnjaci upozoravaju da prekomeran unos cinka može dovesti do anemije i slabljenja kostiju, jer ometa apsorpciju bakra u organizmu.

Takođe savetuje se da se suplementi cinka u dozama većim od 25 mg dnevno ne uzimaju bez preporuke lekara.

Koje namirnice sadrže cink?

Namirnice koje prirodno sadrže cink su:

* školjke i morski plodovi

* meso, poput piletine i jagnjetine

* orašasti plodovi, kao što su indijski orah i kikiriki

* mahunarke, poput sočiva i pasulja

* semenke, bundevino i konopljino seme

* obogaćene žitarice za doručak

* jaja

* ovsene pahuljice

* mlečni proizvodi, poput sira