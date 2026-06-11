Jedna breskva donosi malo kalorija, a mnogo korisnih nutrijenata važnih za celokupno zdravlje

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Sočne i slatke, breskve su omiljeno letnje voće, ali njihova vrednost daleko prevazilazi njihov prijatan ukus. Pune vitamina, vlakana i moćnih antioksidanata, nude niz prednosti za opšte zdravlje, od jačanja imuniteta do zaštite od hroničnih bolesti.

Iza baršunaste kore i sočnog mesa krije se nutritivna riznica. Jedna srednja breskva ima samo oko šezdeset kalorija, ali pruža značajne količine vitamina C i A, ključnih za imunitet i kožu. Dobar je izvor kalijuma, važnog za krvni pritisak, i nudi manje količine magnezijuma i gvožđa.

Bogato kalijumom

Redovna konzumacija breskvi može značajno doprineti zdravlju srca. Ovo voće pomaže u smanjenju faktora rizika kao što su visok krvni pritisak i holesterol. Bogato je kalijumom, mineralom koji opušta zidove krvnih sudova i pomaže u izbacivanju viška natrijuma. Istraživanja pokazuju da se jedinjenja u breskvama mogu vezati za žučne kiseline i ukloniti ih iz tela zajedno sa holesterolom, što pomaže u regulisanju masti u krvi.

Jedna breskva sadrži oko dva i po grama vlakana, što je neophodno za pravilno funkcionisanje creva. Nerastvorljiva vlakna dodaju volumen stolici i smanjuju rizik od zatvora, dok rastvorljiva vlakna služe kao hrana za korisne crevne bakterije.

Sistem za varenje je još jedno područje gde breskve pokazuju svoju snagu. Jedna breskva sadrži oko dva i po grama vlakana, što je neophodno za pravilno funkcionisanje creva. Nerastvorljiva vlakna dodaju volumen stolici i smanjuju rizik od zatvora, dok rastvorljiva vlakna služe kao hrana za korisne crevne bakterije. Ove bakterije proizvode masne kiseline kratkog lanca koje hrane crevne ćelije, smanjuju upalu i mogu ublažiti simptome nekih poremećaja varenja.

Jedna breskva sadrži oko dva i po grama vlakana, što je neophodno za pravilno funkcionisanje creva Foto: Shutterstock

Visok sadržaj vitamina C je neophodan za sintezu kolagena, proteina koji koži daje čvrstinu i elastičnost. Takođe su bogate karotenoidima koji štite kožu od štetnih efekata sunčevih UV zraka.

Breskve su takođe pravi saveznik za lepu kožu. Njihov visok sadržaj vitamina C je neophodan za sintezu kolagena, proteina koji koži daje čvrstinu i elastičnost. Takođe su bogate karotenoidima, koji štite kožu od štetnih efekata sunčevih UV zraka. Studije pokazuju da jedinjenja u breskvama mogu poboljšati sposobnost kože da zadrži vlagu, poboljšavajući njenu teksturu, dok visok sadržaj vode u voću obezbeđuje hidrataciju iznutra.

Moćna antioksidativna zaštita

Breskve su pune antioksidanata kao što su polifenoli i karotenoidi, koji štite ćelije tela od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Ovaj oksidativni stres je povezan sa starenjem i razvojem hroničnih bolesti.

Saveznik u borbi protiv upala i alergija

Pored zaštite od oksidativnog stresa, bioaktivna jedinjenja u breskvama mogu takođe smanjiti upalu u telu. Istraživanja sugerišu da mogu smanjiti upalu povezanu sa metaboličkim sindromom. Zanimljivo je da studije takođe pokazuju potencijal u smanjenju simptoma alergije sprečavanjem oslobađanja histamina u krvi, supstance koja izaziva alergijske reakcije poput svraba ili kijanja.

Breskve su pune antioksidanata kao što su polifenoli i karotenoidi, koji štite ćelije tela od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima Foto: Shutterstock

Izbor, skladištenje i potrošnja

Prilikom kupovine breskvi birajte one koje imaju sladak miris i kremasto žutu ili narandžastu boju. Trebalo bi da budu čvrste ili samo blago mekane na dodir. Tvrđe breskve će sazreti na sobnoj temperaturi za dan ili dva. Zrele breskve čuvajte u frižideru do nedelju dana. Kora je jestiva i hranljiva, ali je važno dobro je oprati. Iako su sveže breskve najbolje, dobar izbor su i zamrznute breskve i breskve konzervisane u sopstvenom soku, bez dodatog šećera.