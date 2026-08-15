Šta jesti kada ste često anksiozni? Nutricionista izdvaja namirnice koje mozak posebno voli
Anksioznost ne zavisi samo od psiholoških faktora. Ishrana, kvalitet sna, nivo fizičke aktivnosti i zdravlje creva mogu da utiču na rad nervnog sistema i intenzitet simptoma. Nutricionista Katarina Ćulum izdvojila je na svom Instagram profilu navike koje mogu da pomognu u očuvanju emocionalne ravnoteže.
Vitamin B6 i magnezijum
Ove hranljive materije učestvuju u proizvodnji progesterona i neurotransmitera koji utiču na raspoloženje, uključujući serotonin. Magnezijum pomaže smirivanju nervnog sistema, dok vitamin B6 doprinosi sintezi neurotransmitera.
Gde ih ima? Piletina, ćuretina, divlji losos, jaja, leblebije, avokado, batat, muskatna tikva i semenke suncokreta.
Vitamin D
Vitamin D učestvuje u regulaciji raspoloženja i kontroli upalnih procesa u organizmu.
Izvori vitamina D: Izlaganje suncu 10 do 20 minuta dnevno, žumanca, ulje jetre bakalara, losos, tuna i sardine.
Stabilan šećer, stabilnije raspoloženje
Nagli skokovi i padovi šećera u krvi mogu da pogoršaju osećaj nervoze i anksioznosti. Zbog toga se preporučuju redovni obroci koji sadrže proteine, zdrave masti i vlakna.
Saveti:
- jedite na svaka tri do četiri sata
birajte celo voće umesto rafinisanog šećera
zamenite beli pirinač integralnim ili divljim
dodajte cimet u ishranu
ne preskačite doručak
spavajte osam do devet sati
Ugljeni hidrati nisu neprijatelj
Batat, bundeva, heljda, kinoa, sočivo i leblebije sadrže vitamine B grupe i vlakna koja doprinose stabilnijem nivou šećera u krvi i proizvodnji neurotransmitera povezanih sa dobrim raspoloženjem.
• prekomeran unos kofeina
• duge periode gladovanja
• grickalice bogate šećerom
• beskonačno skrolovanje, naročito ujutru i pred spavanje
• manjak sna
• stalnu žurbu i multitasking
• intenzivne treninge kada ste već iscrpljeni i pod stresom
Zdravlje creva i anksioznost
Creva i mozak povezani su takozvanom osom creva–mozak. Poremećaj crevne mikrobiote može da utiče na proizvodnju serotonina i pojača simptome anksioznosti.
Preporučene namirnice:
- kiseli kupus i jogurt
beli luk i špargla
bujon od kostiju
avokado i đumbir
Šta još može da pomogne?
Topli biljni čajevi, poput kamilice, lavande, valerijane ili kurkume, mogu da imaju umirujući efekat.
Važan je i način na koji započinjete dan. Umesto da odmah posegnete za telefonom, otvorite prozor, izložite se dnevnom svetlu i nekoliko puta duboko udahnite.
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