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Anksioznost ne zavisi samo od psiholoških faktora. Ishrana, kvalitet sna, nivo fizičke aktivnosti i zdravlje creva mogu da utiču na rad nervnog sistema i intenzitet simptoma. Nutricionista Katarina Ćulum izdvojila je na svom Instagram profilu navike koje mogu da pomognu u očuvanju emocionalne ravnoteže.

Vitamin B6 i magnezijum

Ove hranljive materije učestvuju u proizvodnji progesterona i neurotransmitera koji utiču na raspoloženje, uključujući serotonin. Magnezijum pomaže smirivanju nervnog sistema, dok vitamin B6 doprinosi sintezi neurotransmitera.

Gde ih ima? Piletina, ćuretina, divlji losos, jaja, leblebije, avokado, batat, muskatna tikva i semenke suncokreta.

Vitamin D

Vitamin D učestvuje u regulaciji raspoloženja i kontroli upalnih procesa u organizmu.

tabla na kojoj piše vitamin D, okolo namirnice
Vitamin D učestvuje u regulaciji raspoloženja i kontroli upalnih procesa u organizmu Foto: Shutterstock

Izvori vitamina D: Izlaganje suncu 10 do 20 minuta dnevno, žumanca, ulje jetre bakalara, losos, tuna i sardine.

Stabilan šećer, stabilnije raspoloženje

Nagli skokovi i padovi šećera u krvi mogu da pogoršaju osećaj nervoze i anksioznosti. Zbog toga se preporučuju redovni obroci koji sadrže proteine, zdrave masti i vlakna.

Saveti:

  • jedite na svaka tri do četiri sata
    birajte celo voće umesto rafinisanog šećera
    zamenite beli pirinač integralnim ili divljim
    dodajte cimet u ishranu
    ne preskačite doručak
    spavajte osam do devet sati

Ugljeni hidrati nisu neprijatelj

Batat, bundeva, heljda, kinoa, sočivo i leblebije sadrže vitamine B grupe i vlakna koja doprinose stabilnijem nivou šećera u krvi i proizvodnji neurotransmitera povezanih sa dobrim raspoloženjem.

Šta ograničiti?

prekomeran unos kofeina
• duge periode gladovanja
• grickalice bogate šećerom
beskonačno skrolovanje, naročito ujutru i pred spavanje
• manjak sna
stalnu žurbu i multitasking
• intenzivne treninge kada ste već iscrpljeni i pod stresom

Zdravlje creva i anksioznost

Creva i mozak povezani su takozvanom osom creva–mozak. Poremećaj crevne mikrobiote može da utiče na proizvodnju serotonina i pojača simptome anksioznosti.

Dve čaše na stolu u kojima se nalazi kefir
Fermentisane namirnice poput jogurta i kefira doprinose zdravlju creva, a ujedno i mozga Foto: Shutterstock

Preporučene namirnice:

  • kiseli kupus i jogurt
    beli luk i špargla
    bujon od kostiju
    avokado i đumbir

Šta još može da pomogne?

Topli biljni čajevi, poput kamilice, lavande, valerijane ili kurkume, mogu da imaju umirujući efekat.

Važan je i način na koji započinjete dan. Umesto da odmah posegnete za telefonom, otvorite prozor, izložite se dnevnom svetlu i nekoliko puta duboko udahnite.

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