Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Jedite na svaka tri do četiri sata i birajte celo voće umesto rafinisanog šećera

Slušaj vest

Anksioznost ne zavisi samo od psiholoških faktora. Ishrana, kvalitet sna, nivo fizičke aktivnosti i zdravlje creva mogu da utiču na rad nervnog sistema i intenzitet simptoma. Nutricionista Katarina Ćulum izdvojila je na svom Instagram profilu navike koje mogu da pomognu u očuvanju emocionalne ravnoteže.

Vitamin B6 i magnezijum

Ove hranljive materije učestvuju u proizvodnji progesterona i neurotransmitera koji utiču na raspoloženje, uključujući serotonin. Magnezijum pomaže smirivanju nervnog sistema, dok vitamin B6 doprinosi sintezi neurotransmitera.

Gde ih ima? Piletina, ćuretina, divlji losos, jaja, leblebije, avokado, batat, muskatna tikva i semenke suncokreta.

Vitamin D

Vitamin D učestvuje u regulaciji raspoloženja i kontroli upalnih procesa u organizmu.

Vitamin D učestvuje u regulaciji raspoloženja i kontroli upalnih procesa u organizmu Foto: Shutterstock

Izvori vitamina D: Izlaganje suncu 10 do 20 minuta dnevno, žumanca, ulje jetre bakalara, losos, tuna i sardine.

Stabilan šećer, stabilnije raspoloženje

Nagli skokovi i padovi šećera u krvi mogu da pogoršaju osećaj nervoze i anksioznosti. Zbog toga se preporučuju redovni obroci koji sadrže proteine, zdrave masti i vlakna.

Saveti:

jedite na svaka tri do četiri sata

birajte celo voće umesto rafinisanog šećera

zamenite beli pirinač integralnim ili divljim

dodajte cimet u ishranu

ne preskačite doručak

spavajte osam do devet sati Ugljeni hidrati nisu neprijatelj

Batat, bundeva, heljda, kinoa, sočivo i leblebije sadrže vitamine B grupe i vlakna koja doprinose stabilnijem nivou šećera u krvi i proizvodnji neurotransmitera povezanih sa dobrim raspoloženjem.

Šta ograničiti? • prekomeran unos kofeina

• duge periode gladovanja

• grickalice bogate šećerom

• beskonačno skrolovanje, naročito ujutru i pred spavanje

• manjak sna

• stalnu žurbu i multitasking

• intenzivne treninge kada ste već iscrpljeni i pod stresom

Zdravlje creva i anksioznost

Creva i mozak povezani su takozvanom osom creva–mozak. Poremećaj crevne mikrobiote može da utiče na proizvodnju serotonina i pojača simptome anksioznosti.

Fermentisane namirnice poput jogurta i kefira doprinose zdravlju creva, a ujedno i mozga Foto: Shutterstock

Preporučene namirnice:

kiseli kupus i jogurt

beli luk i špargla

bujon od kostiju

avokado i đumbir Šta još može da pomogne?

Topli biljni čajevi, poput kamilice, lavande, valerijane ili kurkume, mogu da imaju umirujući efekat.