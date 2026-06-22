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Konzuacija vode iz bakarne čaše postala je hit na društvenim mrežama. Zagovornici ove prakse tvrde da voda iz bakarne posude može da umanji količinu određenih bakterija u vodi. Navodi se da ova voda poboljšava varenje, smanjuje upale, poboljšava funkciju štitne žlezde i unapređuje opšte zdravlje. Stručnjaci ipak sve posmatraju sa značajnom dozom opreza i naglašavaju da nema dovoljno naučnih istraživanja koja bi potvrdila zdravstvene koristi. Upozoravaju da bakar može postepeno da pređe u vodu, naročito ako se u tečnost dodaju kiseli sastojci poput limuna ili limete.

Deo tradicionalnih praksi

Jedan od najnovijih trendova je konzumacija vode iz bakarne čaše, i to često vode koja je odstajala u bakarnoj čaši preko noći. Stručnjaci objašnjavaju da ova ideja nije sasvim nova. Čuvanje vode u bakarnim posudama vekovima je deo tradicionalnih praksi u pojedinim kulturama, uključujući ajurvedsku medicinu. Stručnjaci navode da u nekim od ovih tvrdnji možda postoji zrno istine, ali ne nužno iz razloga koji se navode na društvenim mrežama.

Bakar može da ima antimikrobna svojstva

Bakar je esencijalni mineral koji ima važnu ulogu u proizvodnji energije, metabolizmu gvožđa, funkcionisanju imunog sistema i stvaranju vezivnog tkiva. Međutim, to ne znači automatski da će pijenje vode iz bakarne čaše poboljšati zdravlje.

Jedna od najbolje potvrđenih koristi bakarnih posuda jeste njihovo antimikrobno dejstvo. Bakar može da uništi određene štetne mikroorganizme, uključujući bakterije koje mogu da kontaminiraju vodu za piće.

- Bakarne čaše imaju jednu dobro dokumentovanu korist: uništavanje patogena koji se prenose vodom, kao što su E. coli, uzročnici kolere, šigele i salmonele, delujući kao prirodni prečistač - kaže Debi Besen, MS, RD, CSO, menadžer za edukaciju o ishrani u Medicinskom centru Holy Name.

Bakarne čaše imaju jednu dobro dokumentovanu korist: uništavanje patogena koji se prenose vodom, kao što su E. coli, uzročnici kolere, šigele i salmonele Foto: Shutterstock

Istraživanja pokazuju da čuvanje vode u bakarnim posudama tokom nekoliko sati može da smanji količinu bakterija. Bakarne posude istorijski su se koristile u područjima sa ograničenim pristupom čistoj vodi za piće, navodi Sidni Lap, MS, RDN, registrovani nutricionista.

U čemu je caka?

- Ako je voda koju pijemo već prečišćena, ova praksa nema posebne koristi - kaže Besen.

Šta je sa drugim zdravstvenim tvrdnjama?

Navodi da voda čuvana u bakarnoj posudi poboljšava varenje, smanjuje upale, utiče na bolju funkciju štitne žlezde i unapređuje opšte zdravlje nisu u dovoljnoj meri potvrđeni.

Jedan od razloga je to što je nedostatak bakra kod ljudi relativno redak.

Za razliku od plastičnih posuda, bakarne čaše ne sadrže hemikalije povezane sa plastikom, pa nema opasnosti od delovanja mikroplastike Foto: Shutterstock

- Bakar jeste esencijalni mineral, ali većina osoba ga unosi u dovoljnim količinama kroz ishranu. Iznutrice, orašasti plodovi, semenke i integralne žitarice sadrže dosta bakra. Istraživanja nisu pokazala da voda iz bakarne čaše ima značajnu dodatnu korist - kaže Lap.

Ipak, moguće je da postoji jedna indirektna prednost. Za razliku od plastičnih posuda, bakarne čaše ne sadrže hemikalije povezane sa plastikom, pa nema opasnosti od delovanja mikroplastike.

Kada ne bi trebalo da koristimo bakarnu čašu?

Za većinu zdravih odraslih osoba povremeno pijenje vode iz bakarne čaše nije štetno. Međutim, čestice bakra mogu postepeno da dospeju u vodu. Često izlaganje može da poveća ukupan unos bakra.

- Prevelik unos bakra može da izazove probavne tegobe kao što su mučnina, nelagodnost u stomaku, povraćanje i dijareja - upozorava Lap.

Još jedno važno upozorenje odnosi se na ono što sipate u čašu. Obična voda uglavnom dovodi do relativno male količine bakra u tečnosti. Sa kiselim napicima situacija je drugačija.