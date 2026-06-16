Giht nastaje kada se u organizmu nagomila mokraćna kiselina, nusproizvod razgradnje purina - jedinjenja koja se nalaze u ćelijama organizma i brojnim namirnicama. Kada je ima previše, mokraćna kiselina stvara sitne kristale koji se talože u zglobovima, najčešće u nožnom palcu, ali i u skočnom zglobu, kolenu ili ručnom zglobu. Ovi kristali pokreću snažnu upalnu reakciju koja izaziva nagli bol, otok i crvenilo, odnosno napad gihta.

Lečenje ima za cilj da spreči nove napade i postepeno rastvori postojeće kristale. Osim lekova, važni su gubitak viška kilograma, dovoljan unos tečnosti i odgovarajuća ishrana.