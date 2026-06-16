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Osobe sa gihtom često dobijaju dugačak spisak namirnica koje bi trebalo da izbegavaju. Međutim, savremene preporuke nisu toliko restriktivne kao nekada. Danas se ishrana za giht u velikoj meri poklapa sa obrascima ishrane koji se preporučuju za očuvanje zdravlja srca i opšteg zdravlja, poput mediteranske i DASH dijete.

- Ispostavilo se da način ishrane koji je najbolji za srce uglavnom odgovara i osobama sa gihtom - kaže dr Robert Šmerling, reumatolog i urednik u Harvard Health Publishing.

Giht je najčešći oblik zapaljenskog artritisa i prema podacima iz studije objavljene 2024. godine pogađa više od 55 miliona ljudi širom sveta. Muškarci obolevaju oko tri puta češće od žena, mada se ta razlika smanjuje nakon menopauze. U poslednje tri decenije učestalost bolesti se udvostručila, što se delom dovodi u vezu sa porastom gojaznosti.

Kako nastaje giht?

Giht nastaje kada se u organizmu nagomila mokraćna kiselina, nusproizvod razgradnje purina - jedinjenja koja se nalaze u ćelijama organizma i brojnim namirnicama. Kada je ima previše, mokraćna kiselina stvara sitne kristale koji se talože u zglobovima, najčešće u nožnom palcu, ali i u skočnom zglobu, kolenu ili ručnom zglobu. Ovi kristali pokreću snažnu upalnu reakciju koja izaziva nagli bol, otok i crvenilo, odnosno napad gihta.

Lečenje ima za cilj da spreči nove napade i postepeno rastvori postojeće kristale. Osim lekova, važni su gubitak viška kilograma, dovoljan unos tečnosti i odgovarajuća ishrana.

Šta jesti kod gihta?

Istraživanja pokazuju da mediteranska i DASH dijeta mogu da pomognu u snižavanju nivoa mokraćne kiseline. Preporučuju se:

  • povrće, voće, integralne žitarice, maslinovo ulje i avokado
    mleko i mlečni proizvodi sa manjim sadržajem masti
    namirnice bogate vlaknima koje doprinose zdravlju crevne mikrobiote
    manje crvenog mesa i dodatog šećera
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Birajte povrće, voće, integralne žitarice, maslinovo ulje, avokado Foto: Shutterstock

Koje namirnice bi trebalo ograničiti?

Najveći problem predstavljaju namirnice bogate purinima, posebno:

  • iznutrice (jetra, bubrezi)
    crveno i meso divljači 
    sardine, haringe, inćuni, pastrmka i pojedine druge vrste ribe i morskih plodova
    mesni umaci i koncentrovane mesne supe

Iako špargla i spanać sadrže purine, istraživanja nisu pokazala da povećavaju rizik od napada gihta.

Alkohol i zaslađena pića

Alkohol, naročito pivo i žestoka pića, otežava izlučivanje mokraćne kiseline preko bubrega, a istovremeno doprinosi dehidraciji. Pivo dodatno sadrži i purine, zbog čega se smatra posebno nepovoljnim za osobe sa gihtom.

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Rizik mogu da povećaju i gazirani napici i industrijski proizvodi zaslađeni visokofruktoznim kukuruznim sirupom Foto: Shutterstock

Rizik mogu da povećaju i gazirani napici i industrijski proizvodi zaslađeni visokofruktoznim kukuruznim sirupom. Fruktoza podstiče stvaranje mokraćne kiseline i može da pojača upalne procese u organizmu.

Dobra vest je da se giht danas uspešno kontroliše. Kombinacija odgovarajuće terapije, pravilne ishrane, održavanja zdrave telesne težine i dovoljnog unosa tečnosti kod mnogih pacijenata značajno smanjuje učestalost napada bolesti.

Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs

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