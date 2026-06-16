Da li morate da izbacite meso ako imate giht? Ovo su nove preporuke za ishranu
Osobe sa gihtom često dobijaju dugačak spisak namirnica koje bi trebalo da izbegavaju. Međutim, savremene preporuke nisu toliko restriktivne kao nekada. Danas se ishrana za giht u velikoj meri poklapa sa obrascima ishrane koji se preporučuju za očuvanje zdravlja srca i opšteg zdravlja, poput mediteranske i DASH dijete.
- Ispostavilo se da način ishrane koji je najbolji za srce uglavnom odgovara i osobama sa gihtom - kaže dr Robert Šmerling, reumatolog i urednik u Harvard Health Publishing.
Giht je najčešći oblik zapaljenskog artritisa i prema podacima iz studije objavljene 2024. godine pogađa više od 55 miliona ljudi širom sveta. Muškarci obolevaju oko tri puta češće od žena, mada se ta razlika smanjuje nakon menopauze. U poslednje tri decenije učestalost bolesti se udvostručila, što se delom dovodi u vezu sa porastom gojaznosti.
Giht nastaje kada se u organizmu nagomila mokraćna kiselina, nusproizvod razgradnje purina - jedinjenja koja se nalaze u ćelijama organizma i brojnim namirnicama. Kada je ima previše, mokraćna kiselina stvara sitne kristale koji se talože u zglobovima, najčešće u nožnom palcu, ali i u skočnom zglobu, kolenu ili ručnom zglobu. Ovi kristali pokreću snažnu upalnu reakciju koja izaziva nagli bol, otok i crvenilo, odnosno napad gihta.
Lečenje ima za cilj da spreči nove napade i postepeno rastvori postojeće kristale. Osim lekova, važni su gubitak viška kilograma, dovoljan unos tečnosti i odgovarajuća ishrana.
Šta jesti kod gihta?
Istraživanja pokazuju da mediteranska i DASH dijeta mogu da pomognu u snižavanju nivoa mokraćne kiseline. Preporučuju se:
- povrće, voće, integralne žitarice, maslinovo ulje i avokado
mleko i mlečni proizvodi sa manjim sadržajem masti
namirnice bogate vlaknima koje doprinose zdravlju crevne mikrobiote
manje crvenog mesa i dodatog šećera
Koje namirnice bi trebalo ograničiti?
Najveći problem predstavljaju namirnice bogate purinima, posebno:
- iznutrice (jetra, bubrezi)
crveno i meso divljači
sardine, haringe, inćuni, pastrmka i pojedine druge vrste ribe i morskih plodova
mesni umaci i koncentrovane mesne supe
Iako špargla i spanać sadrže purine, istraživanja nisu pokazala da povećavaju rizik od napada gihta.
Alkohol i zaslađena pića
Alkohol, naročito pivo i žestoka pića, otežava izlučivanje mokraćne kiseline preko bubrega, a istovremeno doprinosi dehidraciji. Pivo dodatno sadrži i purine, zbog čega se smatra posebno nepovoljnim za osobe sa gihtom.
Rizik mogu da povećaju i gazirani napici i industrijski proizvodi zaslađeni visokofruktoznim kukuruznim sirupom. Fruktoza podstiče stvaranje mokraćne kiseline i može da pojača upalne procese u organizmu.
Dobra vest je da se giht danas uspešno kontroliše. Kombinacija odgovarajuće terapije, pravilne ishrane, održavanja zdrave telesne težine i dovoljnog unosa tečnosti kod mnogih pacijenata značajno smanjuje učestalost napada bolesti.
Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs