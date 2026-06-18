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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Vreme unosa sušenog voća može uticati na nivo energije, varenje i iskorišćenost njegovih hranljivih sastojaka u organizmu

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Sušeno voće je izvor esencijalnih hranljivih materija i odlična opcija za užinu tokom dana. Mnogi ljudi veruju da je početak jutra sa natopljenim sušenim voćem idealan za povećanje energije, poboljšanje koncentracije i podršku funkciji mozga. Pre nego što ga uključite u svoju ishranu, imajte na umu da vreme kada ga jedete može značajno uticati na to kako vaše telo koristi njegove blagodeti.

Koje je najbolje doba dana za konzumiranje sušenog voća?

Dr Edvina Raj, stručnjak za kliničku ishranu i dijetetiku kaže da je sušeno voće hranljiv dodatak zdravoj ishrani i da se može jesti u različito doba dana, u zavisnosti od individualnih potreba i zdravstvenih ciljeva.

- Međutim, za većinu ljudi jutro se smatra najboljim vremenom za jelo sušenog voća. Unos sušenog voća kao što su bademi, orasi, suvo grožđe, urme i smokve ujutru obezbeđuje telu esencijalne hranljive materije, zdrave masti, proteine, vlakna, vitamine i minerale koji pomažu u povećanju nivoa energije i podržavaju opšte zdravlje tokom celog dana.

Saveti za pravilno konzumiranje sušenog voća

Dr Raj preporučuje da se natopljeni bademi, suvo grožđe i smokve jedu ujutru. Evo nekoliko korisnih saveta:

Potapanje ovog sušenog voća preko noći može poboljšati njegovu svarljivost i olakšati apsorpciju određenih hranljivih materija.

Konzumiranje kao deo doručka može poboljšati koncentraciju, podržati funkciju mozga i duže održati osećaj sitosti.

Potapanje sušenog voća preko noći može ga učiniti lakšim za varenje i pomoći telu da bolje iskoristi hranljive materije Foto: Shutterstock

Sušeno voće može biti i zdrava užina sredinom jutra ili u popodnevnim satima.

Mala šaka između obroka može pomoći u sprečavanju nezdravih želja za hranom i obezbediti stabilan izvor energije bez naglog skoka šećera u krvi.

Predstavlja zdraviju alternativu industrijski prerađenim grickalicama bogatim šećerom, solju i nezdravim mastima.

Može li se sušeno voće jesti uveče?

– Iako se sušeno voće može jesti u bilo koje vreme, generalno se preporučuje izbegavanje većih količina kasno uveče. Neke vrste, posebno urme i suvo grožđe, sadrže prirodne šećere i kalorije koje se možda neće u potpunosti iskoristiti ako se unose neposredno pred spavanje. Kod pojedinih osoba prekomeran unos noću može izazvati i probavne tegobe – kaže dr Raj.

Kada je reč o količini, ona naglašava da je kontrola porcija veoma važna.

– Sušeno voće je kalorično, pa je umerena konzumacija najbolji način da iskoristite njegove zdravstvene prednosti bez unosa viška kalorija – ističe stručnjak.

Iako se sušeno voće može jesti u bilo koje vreme, generalno se preporučuje izbegavanje većih količina kasno uveče Foto: Shutterstock

Zaključak