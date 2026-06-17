Sprečite nagle skokove šećera u krvi i pad energije: Nutricionisti otkrivaju moć jednostavne užine
Stručnjaci za ishranu savetuju barem jednu užinu u toku dana. Pravi izbor pomaže u održavanju zdravog nivoa šećera u krvi, pruža osećaj sitosti između obroka, sprečava umor i daje neophodnu energiju. Jednostavne i dostupne grickalice mogu mnogo da učine za naše zdravlje.
Orah
- Orasi su moja omiljena preporuka za osobe koje vode računa o nivou šećera u krvi. Sadrže relativno malo ugljenih hidrata, a pružaju kombinaciju proteina, vlakana i uglavnom nezasićenih masti koje zajedno usporavaju varenje i doprinose stabilnijem nivou energije nakon obroka. Na ovaj način sprečavaju se nagli skokovi i padovi šećera u krvi, uz stabilan nivo energije - kaže nutricionista Loren Manaker.
Kada je reč o pripremi, ona savetuje jednostavnost: mala šaka oraha uz komad voća predstavlja laganu i zasitnu užinu. Odlično se uklapaju i u domaće energetske kuglice napravljene od oraha, ovsenih pahuljica i putera od orašastih plodova ili semenki.
Integralni tost sa krem-sirom od tofua i belog luka
- Jedna od užina koju biram za bolju kontrolu šećera u krvi jeste kriška integralnog tosta premazana kremastim tofu krem-sirom sa belim lukom. Hleb obezbeđuje vlakna, dok tofu krem-sir donosi biljne proteine, zdrave masti i dodatni ukus - navodi nutricionista Su-Elen Anderson-Hejns iz Bostona.
- Integralni hleb sadrži vlakna koja usporavaju porast šećera u krvi i produžavaju osećaj sitosti.
- Tofu (soja) može doprineti smanjenju rizika od dijabetesa tipa 2, kao i nižim vrednostima šećera i insulina natašte.
- Beli luk može pomoći u snižavanju nivoa šećera u krvi i vrednosti HbA1c.
Priprema je jednostavna: tostirajte integralni hleb po izboru. U blender ili činiju stavite oceđen mekani tofu, so, biber i izgnječen beli luk, pa sve izmešajte dok ne dobijete kremastu smesu. Namažite na tost. Umesto belog luka možete koristiti crni luk ili druge začine i povrće.
Puding od čia semenki
- Puding od čia semenki predstavlja užinu pogodnu za održavanje stabilnog nivoa šećera u krvi, pod uslovom da sadrži malo ili nimalo dodatog šećera. Ove sitne semenke bogate su zdravim mastima i vlaknima, koja usporavaju varenje i pomažu stabilizaciji šećera u krvi. Takođe su dobar izvor magnezijuma, minerala koji učestvuje u metabolizmu glukoze - navodi nutricionista Alison Heris.
Puding se priprema tako što se čia semenke potope u tečnost po izboru. Alison koristi nezaslađeno sojino mleko, obrano mleko ili supu od kostiju zbog dodatnog sadržaja proteina. Dodaje da voli da koristi kakao i malo meda za slatku varijantu, ili grčki jogurt, čedar sir i avokado za slanu verziju užine.
Grčki jogurt i jagode
- Običan nemasni grčki jogurt bogat proteinima u kombinaciji sa jagodama nalazi se na vrhu moje liste omiljenih užina. Ova kombinacija može doprineti stabilnom nivou šećera u krvi zahvaljujući spoju proteina, vlakana i korisnih biljnih jedinjenja. Jedna šolja jagoda obezbeđuje vlakna, vitamin C, mangan i antioksidanse. Nemasni grčki jogurt dodaje proteine koji zasite organizam, kao i kalcijum, važan mineral za regulaciju šećera u krvi i zdravlje kostiju - kaže nutricionista Redžina Vindzor.
Priprema je vrlo jednostavna: dodajte jagode u grčki jogurt ili ih pojedite posebno. Za promenu možete dodati semenke radi hrskavosti, zameniti jagode kupinama ili malinama ili umesto jogurta koristiti nemasni mladi sir sa smanjenim sadržajem soli.
Izvor: verywellhealth.com/ zdravlje. kurir.rs
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