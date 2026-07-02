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Mnogi veruju da je sveže voće uvek nutritivno vrednije od smrznutog. Međutim, kada je reč o bobičastom voću, razlike su mnogo manje nego što se obično misli. Nutricionista Čitra BK iz bolnice KIMS u Bengaluruu (Indija) objašnjava da smrzavanje neposredno nakon berbe pomaže da se sačuva većina važnih hranljivih materija.

- Bobičasto voće se uglavnom zamrzava ubrzo nakon berbe. Na taj način čuvaju se vlakna, antioksidansi, vitamin C i polifenoli. Mogući su manji gubici pojedinih nutrijenata, ali je nutritivna razlika između svežeg i smrznutog voća veoma mala - kaže Čitra BK.

Šta pokazuju istraživanja?

Istraživanje objavljeno 2017. godine u časopisu Journal of Food Composition and Analysis uporedilo je nutritivnu vrednost svežeg, smrznutog i rashlađenog voća i povrća. Naučnici su analizirali, između ostalog, borovnice i jagode, prateći sadržaj vitamina C, folata i provitamina A.

Rezultati su pokazali da su smrznute borovnice i jagode u većini slučajeva sadržale jednaku količinu vitamina kao i sveže voće. S druge strane, voće koje se nekoliko dana čuva u frižideru može postepeno da gubi deo hranljivih materija.

Jagode, kupine, brusnice i borovnice spadaju među najmoćnije izvore antioksidanasa i protivupalnih jedinjenja Foto: Shutterstock

Prema autorima studije, zamrzavanje neposredno nakon berbe "zaključava" vitamine u trenutku kada je njihov sadržaj najveći, zbog čega smrznuto voće često zadržava nutritivnu vrednost bolje od voća koje duže stoji u frižideru.

Prednost koja nema veze sa vitaminima

Osim očuvanja hranljivih materija, smrznuto voće ima i praktične prednosti. Duže traje, smanjuje bacanje hrane i omogućava da se bobičasto voće koristi tokom cele godine.

- Zamrzavanje ne utiče značajno na sadržaj vlakana, koja imaju važnu ulogu u varenju, regulaciji nivoa šećera u krvi i osećaju sitosti - naglašava nutricionista.

Kako ga pravilno koristiti?

Pre unošenja smrznuto voće bi trebalo ostaviti da se odmrzne, a možete ga dodati u smutije, ovsene kaše i jogurt. Stručnjaci savetuju da se ne zamrzava više puta i da se ne kuva dugo, jer se tako može izgubiti deo hranljivih materija.