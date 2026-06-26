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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Cvekla i beli luk su namirnice koje mogu doprineti zdravlju srca, boljoj cirkulaciji i jačanju imuniteta zahvaljujući svojim antioksidativnim svojstvima

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Otkrijte koje su tri namirnice pomogle poznatom kardiohirurgu da ostane vitalan, samostalan i mentalno oštar čak i u poznim godinama.

Priča o čoveku koji je doživeo 104. godinu, a pritom sačuvao bistar um, energiju i nezavisnost, navodi na razmišljanje. Nije važno samo koliko dugo živimo, već i kako živimo. Mnogi dožive duboku starost, ali malo njih ostane aktivno, pokretno i samostalno gotovo do kraja života.

Jedna od takvih osoba bio je čuveni kardiohirurg Elsvert Verham. Sa 99 godina i dalje je vozio automobil, radio u bašti, postavljao ograde i svakodnevno se penjao uz stepenice.

Kao čovek koji je decenijama proučavao ljudsko srce, došao je do jednostavnog zaključka – način ishrane ima ogroman uticaj na zdravlje i dugovečnost.

Pet činjenica o njegovom načinu života Primećivao je da su krvni sudovi mnogih vegetarijanaca ostajali očuvani i u poznim godinama.

Nakon pedesete godine izbacio je meso i mlečne proizvode iz ishrane i tvrdio da se oseća odlično.

Nivo holesterola održavao je oko 117 mg/dl, što se povezuje sa veoma niskim rizikom od srčanih bolesti.

Spavao je između osam i devet sati, jeo dva puta dnevno i redovno unosio dovoljno tečnosti.

Verovao je da ako je holesterol dovoljno nizak, verovatno vam nikada neće biti potrebna operacija srca Foto: Shutterstock

Verovao je da je prevencija mnogo važnija od samog lečenja bolesti.

Šta mu je pomagalo da ostane vitalan? Ovsena kaša

Verham je smatrao da ovsene pahuljice pomažu očuvanju zdravlja krvnih sudova. Vlakna iz ovsa doprinose regulaciji holesterola i podržavaju zdravlje srca. Ovsena kaša sa bobičastim voćem i lanenim semenom bila je jedan od njegovih omiljenih izbora za doručak.

Cvekla

Cvekla sadrži brojne korisne biljne materije i antioksidanse koji mogu doprineti zdravlju krvnih sudova. Jeo ju je kuvanu, pečenu ili svežu, najčešće u salatama.

Beli luk

Beli luk sadrži jedinjenja koja mogu povoljno da utiču na zdravlje srca i krvnih sudova i da pomognu zaštiti organizma od oksidativnog stresa. Često ga je koristio kao dodatak povrću, žitaricama i supama.

Šta je još bilo na njegovom jelovniku?

Njegova ishrana zasnivala se na integralnim žitaricama, biljnim napicima, voću, orašastim plodovima, povrću, mahunarkama i lisnatom zelenom povrću. Povremeno je jeo ribu, jaja i manje količine mlečnih proizvoda.

Najčešće je pio vodu i prirodni sok od pomorandže, dok su večernji obroci bili retkost.

Cvekla i beli luk su namirnice bogate antioksidansima koje mogu doprineti zdravlju srca, boljoj cirkulaciji i jačanju imuniteta Foto: Shutterstock

Kako je živeo?

Budio se oko pet sati ujutru, a na spavanje odlazio oko 21 čas. Svakodnevno je vežbao, mnogo pešačio i gotovo uvek birao stepenice umesto lifta. Negovao je odnose sa ljudima, ali je cenio i vreme provedeno u samoći. Mladim lekarima pomagao je savetima sve do svoje 95. godine.

Njegovo glavno pravilo: Prevencija je moćnija od skalpela

Verham je često govorio:

- Ako je holesterol dovoljno nizak, verovatno vam nikada neće biti potrebna operacija srca.

Verovao je da pravilna ishrana može sprečiti mnoge zdravstvene probleme koje kasnije pokušavamo da rešimo lekovima ili operacijama. Zato nije čekao prve simptome bolesti, već je svakodnevno ulagao u svoje zdravlje.