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KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Rukola je bogata hranljivim materijama i povezuje se sa brojnim zdravstvenim benefitima, uključujući jačanje imuniteta, bolju cirkulaciju i varenje

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Rukola, poznata i kao arugula, je lisnato povrće koje se koristi u mediteranskoj kuhinji. Cenjena je zbog specifičnog, blago gorkog ukusa, ali i zbog bogatog nutritivnog sastava koji doprinosi zdravlju.

Izuzetno je niskokalorična, a bogata vitaminima A, C i K, folatom i mineralima poput kalcijuma, magnezijuma, kalijuma i gvožđa, uz obilje antioksidanasa koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Od starog Rima do moderne kuhinje

Rukola se koristi još od antičkih vremena. Rimljani su je cenili zbog ukusa i verovanja da jača vitalnost i daje energiju. U srednjem veku bila je deo narodne medicine i smatrana biljkom koja podstiče cirkulaciju i opštu snagu organizma.

Danas je nezaobilazna u mediteranskoj i sve popularnija u savremenoj svetskoj kuhinji.

Rukola, poznata i kao arugula, je lisnato povrće koje se koristi u mediteranskoj kuhinji Foto: Shutterstock

Podrška imunitetu i zaštita tela

Zahvaljujući visokom sadržaju vitamina C, rukola pomaže u jačanju imunog sistema i povećava otpornost organizma na infekcije. Antioksidansi dodatno štite ćelije od slobodnih radikala i smanjuju oksidativni stres koji može dovesti do različitih bolesti.

Varenje i metabolizam

Rukola stimuliše lučenje digestivnih sokova i enzima, što poboljšava razgradnju hrane i varenje. Vlakna u njoj doprinose zdravoj crevnoj flori i redovnoj probavi, a mogu pomoći i kod osećaja nadutosti.

Kardiovaskularno zdravlje i krvni pritisak

Prirodni nitrati u rukoli pomažu širenje krvnih sudova i bolju cirkulaciju, što može doprineti snižavanju krvnog pritiska. Kalijum dodatno pomaže u održavanju ravnoteže tečnosti i elektrolita u organizmu, što je važno za zdravlje srca.

Zdravlje kostiju i nervnog sistema

Vitamin K igra ključnu ulogu u metabolizmu kalcijuma i jačanju koštane strukture, dok magnezijum i kalcijum doprinose normalnoj funkciji mišića, smanjenju grčeva i zdravlju nervnog sistema.

Mozak i kognitivne funkcije

Folat učestvuje u stvaranju neurotransmitera važnih za pamćenje i koncentraciju, dok vitamin K i antioksidansi mogu doprineti zaštiti moždanih ćelija od starenja i oštećenja.

Rukola stimuliše lučenje digestivnih sokova i enzima, što poboljšava razgradnju hrane i varenje Foto: Shutterstock

Zaštita kože i antioksidansi

Vitamini A i C doprinose regeneraciji kože, stvaranju kolagena i zaštiti od UV i oksidativnog oštećenja. Redovno unošenje rukole može doprineti svežijem i zdravijem izgledu kože.

Kontrola težine

Zbog niske kalorijske vrednosti i visokog sadržaja vode i vlakana, rukola pomaže u kontroli apetita i produžava osećaj sitosti, što je čini pogodnom za redukcione dijete.

Antiinflamatorni potencijal

Sadrži glukozinolate i druge bioaktivne spojeve koji mogu pomoći u smanjenju hroničnih upalnih procesa u organizmu, koji se povezuju sa mnogim savremenim bolestima.

Muško zdravlje i hormoni

Cink i magnezijum učestvuju u sintezi hormona i normalnoj funkciji reproduktivnog sistema. Rukola se tradicionalno povezuje sa poboljšanjem vitalnosti i hormonalne ravnoteže.

Doprinos sportu

Prirodni nitrati mogu poboljšati iskorišćenje kiseonika u mišićima, povećati izdržljivost i smanjiti umor tokom fizičke aktivnosti, što je korisno za sportiste i aktivne ljude.

Upotreba u kuhinji