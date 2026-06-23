Rukola kao moćna mediteranska namirnica: Snižava krvni pritisak, ojačava imunitet i poboljšava varenje
Rukola, poznata i kao arugula, je lisnato povrće koje se koristi u mediteranskoj kuhinji. Cenjena je zbog specifičnog, blago gorkog ukusa, ali i zbog bogatog nutritivnog sastava koji doprinosi zdravlju.
Izuzetno je niskokalorična, a bogata vitaminima A, C i K, folatom i mineralima poput kalcijuma, magnezijuma, kalijuma i gvožđa, uz obilje antioksidanasa koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.
Od starog Rima do moderne kuhinje
Rukola se koristi još od antičkih vremena. Rimljani su je cenili zbog ukusa i verovanja da jača vitalnost i daje energiju. U srednjem veku bila je deo narodne medicine i smatrana biljkom koja podstiče cirkulaciju i opštu snagu organizma.
Danas je nezaobilazna u mediteranskoj i sve popularnija u savremenoj svetskoj kuhinji.
Podrška imunitetu i zaštita tela
Zahvaljujući visokom sadržaju vitamina C, rukola pomaže u jačanju imunog sistema i povećava otpornost organizma na infekcije. Antioksidansi dodatno štite ćelije od slobodnih radikala i smanjuju oksidativni stres koji može dovesti do različitih bolesti.
Varenje i metabolizam
Rukola stimuliše lučenje digestivnih sokova i enzima, što poboljšava razgradnju hrane i varenje. Vlakna u njoj doprinose zdravoj crevnoj flori i redovnoj probavi, a mogu pomoći i kod osećaja nadutosti.
Kardiovaskularno zdravlje i krvni pritisak
Prirodni nitrati u rukoli pomažu širenje krvnih sudova i bolju cirkulaciju, što može doprineti snižavanju krvnog pritiska. Kalijum dodatno pomaže u održavanju ravnoteže tečnosti i elektrolita u organizmu, što je važno za zdravlje srca.
Zdravlje kostiju i nervnog sistema
Vitamin K igra ključnu ulogu u metabolizmu kalcijuma i jačanju koštane strukture, dok magnezijum i kalcijum doprinose normalnoj funkciji mišića, smanjenju grčeva i zdravlju nervnog sistema.
Mozak i kognitivne funkcije
Folat učestvuje u stvaranju neurotransmitera važnih za pamćenje i koncentraciju, dok vitamin K i antioksidansi mogu doprineti zaštiti moždanih ćelija od starenja i oštećenja.
Zaštita kože i antioksidansi
Vitamini A i C doprinose regeneraciji kože, stvaranju kolagena i zaštiti od UV i oksidativnog oštećenja. Redovno unošenje rukole može doprineti svežijem i zdravijem izgledu kože.
Kontrola težine
Zbog niske kalorijske vrednosti i visokog sadržaja vode i vlakana, rukola pomaže u kontroli apetita i produžava osećaj sitosti, što je čini pogodnom za redukcione dijete.
Antiinflamatorni potencijal
Sadrži glukozinolate i druge bioaktivne spojeve koji mogu pomoći u smanjenju hroničnih upalnih procesa u organizmu, koji se povezuju sa mnogim savremenim bolestima.
Muško zdravlje i hormoni
Cink i magnezijum učestvuju u sintezi hormona i normalnoj funkciji reproduktivnog sistema. Rukola se tradicionalno povezuje sa poboljšanjem vitalnosti i hormonalne ravnoteže.
Doprinos sportu
Prirodni nitrati mogu poboljšati iskorišćenje kiseonika u mišićima, povećati izdržljivost i smanjiti umor tokom fizičke aktivnosti, što je korisno za sportiste i aktivne ljude.
Upotreba u kuhinji
Rukola se najčešće koristi sveža u salatama, ali i kao dodatak testeninama, picama, sendvičima i smoothijima, gde daje karakterističan pikantan i osvežavajući ukus.
Izvor: Ordinacija.vecernji.hr/Zdravlje.Kurir.rs