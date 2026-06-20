Sladoled se priprema za svega nekoliko minuta, a uz to obezbeđuje i dobru količinu proteina i vlakana

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Leto je vreme sladoleda, ali to ne znači da svaka porcija mora da bude puna šećera i praznih kalorija. Nutricionista Nemanja Kostadinović podelio je recept za domaći proteinski sladoled koji se priprema za svega nekoliko minuta, a uz to obezbeđuje i dobru količinu proteina i vlakana.

Proteinski sladoled od tri sastojka

Potrebno vam je

200 g grčkog jogurta

100 g zamrznutog voća (jagode, maline ili višnje)

30 g proteina u prahu

Po želji možete da dodate neki od sledećih sastojaka

5 g kakaa

pola banane

10 g putera od kikirikija

Bobičasto voće se uglavnom zamrzava ubrzo nakon berbe i time gotovo ne gubi hranlive sastojke Foto: Shutterstock

Priprema

Sve sastojke stavite u blender i blendirajte 30 do 60 sekundi, dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Servirajte odmah. Za one koji ne koriste proteine u prahu, nutricionista navodi da recept može da se pripremi i bez njih, uz dodatak kakaa za bogatiji ukus.

Zašto je dobar za zdravlje?

Za razliku od mnogih kupovnih sladoleda, ova verzija sadrži značajnu količinu proteina, koji doprinose dužem osećaju sitosti. Voće obezbeđuje vlakna i prirodnu slatkoću, dok grčki jogurt daje kremastu teksturu bez potrebe za dodatkom velike količine šećera.