Proteinski sladoled gotov za dva minuta: Recept nutricioniste od samo 3 sastojka
Leto je vreme sladoleda, ali to ne znači da svaka porcija mora da bude puna šećera i praznih kalorija. Nutricionista Nemanja Kostadinović podelio je recept za domaći proteinski sladoled koji se priprema za svega nekoliko minuta, a uz to obezbeđuje i dobru količinu proteina i vlakana.
Proteinski sladoled od tri sastojka
Potrebno vam je
- 200 g grčkog jogurta
100 g zamrznutog voća (jagode, maline ili višnje)
30 g proteina u prahu
Po želji možete da dodate neki od sledećih sastojaka
- 5 g kakaa
pola banane
10 g putera od kikirikija
Priprema
Sve sastojke stavite u blender i blendirajte 30 do 60 sekundi, dok ne dobijete glatku i kremastu smesu. Servirajte odmah. Za one koji ne koriste proteine u prahu, nutricionista navodi da recept može da se pripremi i bez njih, uz dodatak kakaa za bogatiji ukus.
Zašto je dobar za zdravlje?
Za razliku od mnogih kupovnih sladoleda, ova verzija sadrži značajnu količinu proteina, koji doprinose dužem osećaju sitosti. Voće obezbeđuje vlakna i prirodnu slatkoću, dok grčki jogurt daje kremastu teksturu bez potrebe za dodatkom velike količine šećera.
- Jedna porcija obezbeđuje oko 30 grama proteina, pa može da bude praktičan izbor za užinu, osveženje nakon treninga ili alternativu klasičnim slatkišima. Ako vam se jede sladoled, ne morate da se lišavate. Nekada je dovoljno da ga napravite pametnije - poručuje Nemanja Kostadinović.