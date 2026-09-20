Osam namirnica koje olakšavaju rad bubrega: Neke mogu da smanje i rizik od kamena
Bubrezi su mali organi koji svakodnevno obavljaju ogroman posao. Prerade oko 190 litara krvi, uklone višak vode i otpadne materije, omogućavajući organizmu da normalno funkcioniše. Toksini i otpadne materije talože se u telu ako bubrezi nisu u stanju da ih efikasno uklone. Tada dolazi do umora, bolova u stomaku, glavobolje, zadržavanja tečnosti i drugih problema.
Nakupljanje toksina i otpadnih materija može da dovede do stvaranja kamena u bubregu - nakupina kristala ili neprerađenih minerala koje nekada mogu da budu sasvim sićušne ili da narastu do veličine loptice za golf. Kamen u bubregu pogađa između 10 i 15 odsto odraslih osoba.
Uzroci i simptomi kamena u bubregu
Postoji mnogo uzroka nastanka kamena u bubregu. Dehidratacija, infekcije mokraćnih puteva, kao i nakupljanje otpadnih materija i toksina u bubrezima mogu vremenom da dovedu do pojave kamenaca u bubregu.
Jak bol u donjem delu leđa, stomaku ili mokraćnim putevima, koji može biti blag, oštar ili veoma intenzivan, jedan je od glavnih simptoma kamena u bubregu. Pacijenti se žale i na mučninu i povraćanje, učestalu potrebu za mokrenjem, stalnu jezu ili pojačano znojenje.
Iako simptomi zavise od veličine kamena, uporan bol sa strane tela dovoljan je razlog da se javite urologu. Kamen u bubregu se u većini slučajeva uspešno leči ako se otkrije na vreme.
Sve ovo može da se spreči dobrim životnim navikama i određenim namirnicama koje pogoduju zdravlju bubrega.
Jabukovo sirće i jabuke
Istraživanja pokazuju da jabukovo sirće može pomoći u smanjenju rizika od nastanka kamena u bubregu jer podstiče izlučivanje mokraćne kiseline. Osobe sa bolestima bubrega ipak bi trebalo da se posavetuju sa lekarom pre upotrebe.
Jabuke su bezbedniji izbor jer su bogate vlaknima, antioksidansima i vitaminom C, a imaju malo kalijuma, fosfora i natrijuma.
Bosiljak
Bosiljak je blagi prirodni diuretik koji podstiče mokrenje i može pomoći u izbacivanju mokraćne kiseline i drugih supstanci koje doprinose stvaranju kamena u bubregu.
Pored bosiljka, korisni začini su i beli luk, origano, cimet i đumbir.
Pasulj
Pasulj je biljni izvor proteina bogat vlaknima, gvožđem i magnezijumom, a siromašan mastima. Sadrži vitamine B grupe i minerale koji doprinose stvaranju crvenih krvnih zrnaca i proizvodnji energije.
Brusnice
Brusnice sadrže jedinjenja koja mogu pomoći u smanjenju rizika od ponovljenih infekcija mokraćnih puteva. Nelečene ili česte infekcije mogu da se prošire na bubrege i izazovu ozbiljne komplikacije.
Brusnice takođe mogu da doprinesu smanjenju upalnih procesa i održavanju ravnoteže crevne mikrobiote.
Limun
Agrumi su bogati vitaminom C i pektinom, vlaknom koje može doprineti regulaciji nivoa holesterola.
Limun i limeta sadrže citrat, supstancu koja može pomoći u sprečavanju stvaranja određenih vrsta kamena u bubregu.
Nar
Semenke i sok nara bogati su vitaminima K, E i B6, vlaknima, folatima i antioksidansima. Antioksidansi mogu doprineti smanjenju upalnih procesa u organizmu.
Biljni čajevi
Određene vrste čajeva sadrže antioksidanse koji mogu doprineti zdravlju bubrega.
Posebno se izdvaja zeleni čaj.
Biljni napici kao zamena za mleko
Napici od ovsa, badema i soje često sadrže manje kalijuma i fosfora od kravljeg mleka, pa ih bubrezi lakše filtriraju.
Međutim, osobe sklone stvaranju kamena u bubregu treba da budu oprezne sa napicima od badema, soje i indijskog oraha jer sadrže veće količine oksalata.
Izvor: advancedurologyinstitute.com/ zdravlje. kurir.rs
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