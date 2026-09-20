Dodajte Kurir Zdravlje u vaš Google izbor

Pravilna ishrana i dovoljna hidratacija mogu sprečiti stvaranje kamena u bubregu, ublažiti simptome i zaštititi bubrege

Slušaj vest

Bubrezi su mali organi koji svakodnevno obavljaju ogroman posao. Prerade oko 190 litara krvi, uklone višak vode i otpadne materije, omogućavajući organizmu da normalno funkcioniše. Toksini i otpadne materije talože se u telu ako bubrezi nisu u stanju da ih efikasno uklone. Tada dolazi do umora, bolova u stomaku, glavobolje, zadržavanja tečnosti i drugih problema.

Nakupljanje toksina i otpadnih materija može da dovede do stvaranja kamena u bubregu - nakupina kristala ili neprerađenih minerala koje nekada mogu da budu sasvim sićušne ili da narastu do veličine loptice za golf. Kamen u bubregu pogađa između 10 i 15 odsto odraslih osoba.

Uzroci i simptomi kamena u bubregu

Postoji mnogo uzroka nastanka kamena u bubregu. Dehidratacija, infekcije mokraćnih puteva, kao i nakupljanje otpadnih materija i toksina u bubrezima mogu vremenom da dovedu do pojave kamenaca u bubregu.

Jak bol u donjem delu leđa, stomaku ili mokraćnim putevima, koji može biti blag, oštar ili veoma intenzivan, jedan je od glavnih simptoma kamena u bubregu. Pacijenti se žale i na mučninu i povraćanje, učestalu potrebu za mokrenjem, stalnu jezu ili pojačano znojenje.

Njihova pojava zavisi i od ishrane, unosa tečnosti, pa čak i godišnjeg doba Foto: Shutterstock

Iako simptomi zavise od veličine kamena, uporan bol sa strane tela dovoljan je razlog da se javite urologu. Kamen u bubregu se u većini slučajeva uspešno leči ako se otkrije na vreme.

Sve ovo može da se spreči dobrim životnim navikama i određenim namirnicama koje pogoduju zdravlju bubrega.

Jabukovo sirće i jabuke

Istraživanja pokazuju da jabukovo sirće može pomoći u smanjenju rizika od nastanka kamena u bubregu jer podstiče izlučivanje mokraćne kiseline. Osobe sa bolestima bubrega ipak bi trebalo da se posavetuju sa lekarom pre upotrebe.

Jabuke su bezbedniji izbor jer su bogate vlaknima, antioksidansima i vitaminom C, a imaju malo kalijuma, fosfora i natrijuma.

Bosiljak

Bosiljak je blagi prirodni diuretik koji podstiče mokrenje i može pomoći u izbacivanju mokraćne kiseline i drugih supstanci koje doprinose stvaranju kamena u bubregu.

Pored bosiljka, korisni začini su i beli luk, origano, cimet i đumbir.

Bosiljak je blagi prirodni diuretik koji podstiče mokrenje i može pomoći u izbacivanju mokraćne kiseline i drugih supstanci koje doprinose stvaranju kamena u bubregu. Foto: Shutterstock

Pasulj

Pasulj je biljni izvor proteina bogat vlaknima, gvožđem i magnezijumom, a siromašan mastima. Sadrži vitamine B grupe i minerale koji doprinose stvaranju crvenih krvnih zrnaca i proizvodnji energije.

Brusnice

Brusnice sadrže jedinjenja koja mogu pomoći u smanjenju rizika od ponovljenih infekcija mokraćnih puteva. Nelečene ili česte infekcije mogu da se prošire na bubrege i izazovu ozbiljne komplikacije.

Brusnice takođe mogu da doprinesu smanjenju upalnih procesa i održavanju ravnoteže crevne mikrobiote.

Limun

Agrumi su bogati vitaminom C i pektinom, vlaknom koje može doprineti regulaciji nivoa holesterola.

Limun i limeta sadrže citrat, supstancu koja može pomoći u sprečavanju stvaranja određenih vrsta kamena u bubregu.

Nar

Semenke i sok nara bogati su vitaminima K, E i B6, vlaknima, folatima i antioksidansima. Antioksidansi mogu doprineti smanjenju upalnih procesa u organizmu.

Semenke i sok nara bogati su vitaminima K, E i B6, vlaknima, folatima i antioksidansima Foto: Shutterstock

Biljni čajevi

Određene vrste čajeva sadrže antioksidanse koji mogu doprineti zdravlju bubrega.

Posebno se izdvaja zeleni čaj.

Biljni napici kao zamena za mleko

Napici od ovsa, badema i soje često sadrže manje kalijuma i fosfora od kravljeg mleka, pa ih bubrezi lakše filtriraju.