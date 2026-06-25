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Preporučuje se da se kefir uvodi postepeno, počevši od pola čaše dnevno

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Nadutost je jedna od najčešćih tegoba digestivnog sistema i može da bude veoma neprijatna. Zbog toga mnogi traže prirodne načine da ublaže simptome, a među namirnicama koje se poslednjih godina često pominju nalazi se i kefir - fermentisani mlečni napitak bogat probioticima. Međutim, da li zaista pomaže kod nadutosti?

Klinički nutricionista Edvina Rad objašnjava da kefir kod nekih ljudi može da doprinese smanjenju nadutosti, jer pomaže održavanju zdrave ravnoteže crevnih bakterija i poboljšava varenje.

- Kefir je bogat korisnim mikroorganizmima koji mogu da pomognu organizmu da efikasnije razgrađuje hranu, smanje stvaranje gasova i podstaknu redovno pražnjenje creva. To može da ublaži blagu nadutost povezanu sa poremećajem ravnoteže u digestivnom sistemu - navodi nutricionista.

Dodaje da osobe koje teže vare obično mleko ponekad bolje podnose kefir, jer se tokom procesa fermentacije smanjuje količina laktoze.

Osobe koje teže vare obično mleko ponekad bolje podnose kefir Foto: Shutterstock

- Ipak, efekti nisu isti kod svih ljudi, a poboljšanje se uglavnom ne javlja odmah, već nakon redovne upotrebe tokom određenog perioda, najčešće dve do osam nedelja - sugeriše Edvina Rad.

Nadutost može da ima mnogo uzroka

Stručnjaci upozoravaju da kefir nije univerzalno rešenje, jer nadutost može da nastane iz različitih razloga, među kojima su:

prejedanje

zatvor

intolerancija na određene namirnice

sindrom iritabilnog creva

hormonske promene

stres

pojedina zdravstvena stanja

- Ako je nadutost posledica neke bolesti ili drugog zdravstvenog problema, samo uvođenje kefira u ishranu verovatno neće rešiti tegobe. Takođe, kod nekih ljudi naglo povećanje unosa probiotika može privremeno da dovede do pojačanog stvaranja gasova i osećaja nadutosti, dok se digestivni sistem ne prilagodi. Zbog toga se preporučuje da se kefir uvodi postepeno, počevši od manjih količina, recimo oko 100–150 ml dnevno (pola čaše). Tokom nekoliko dana postepeno povećavajte količinu na 200–250 ml (jedna čaša) ako vam prija - savetuje Edvina Rad.

Pored kefira, za zdravlje sistema za varenje važni su i druge životne navike Foto: Shutterstock

Šta još može da pomogne kod nadutosti?

Pored kefira, za zdravlje sistema za varenje važni su i druge životne i prehrambene navike:

unos dovoljno voća, povrća i integralnih žitarica

dovoljan unos tečnosti

redovna fizička aktivnost

prepoznavanje namirnica koje izazivaju tegobe

redovni i uravnoteženi obroci