Da li kefir pomaže kod nadutosti? Nutricionista otkriva zašto nekima prija, a drugima ne
Nadutost je jedna od najčešćih tegoba digestivnog sistema i može da bude veoma neprijatna. Zbog toga mnogi traže prirodne načine da ublaže simptome, a među namirnicama koje se poslednjih godina često pominju nalazi se i kefir - fermentisani mlečni napitak bogat probioticima. Međutim, da li zaista pomaže kod nadutosti?
Klinički nutricionista Edvina Rad objašnjava da kefir kod nekih ljudi može da doprinese smanjenju nadutosti, jer pomaže održavanju zdrave ravnoteže crevnih bakterija i poboljšava varenje.
- Kefir je bogat korisnim mikroorganizmima koji mogu da pomognu organizmu da efikasnije razgrađuje hranu, smanje stvaranje gasova i podstaknu redovno pražnjenje creva. To može da ublaži blagu nadutost povezanu sa poremećajem ravnoteže u digestivnom sistemu - navodi nutricionista.
Dodaje da osobe koje teže vare obično mleko ponekad bolje podnose kefir, jer se tokom procesa fermentacije smanjuje količina laktoze.
- Ipak, efekti nisu isti kod svih ljudi, a poboljšanje se uglavnom ne javlja odmah, već nakon redovne upotrebe tokom određenog perioda, najčešće dve do osam nedelja - sugeriše Edvina Rad.
Nadutost može da ima mnogo uzroka
Stručnjaci upozoravaju da kefir nije univerzalno rešenje, jer nadutost može da nastane iz različitih razloga, među kojima su:
- prejedanje
zatvor
intolerancija na određene namirnice
sindrom iritabilnog creva
hormonske promene
stres
pojedina zdravstvena stanja
- Ako je nadutost posledica neke bolesti ili drugog zdravstvenog problema, samo uvođenje kefira u ishranu verovatno neće rešiti tegobe. Takođe, kod nekih ljudi naglo povećanje unosa probiotika može privremeno da dovede do pojačanog stvaranja gasova i osećaja nadutosti, dok se digestivni sistem ne prilagodi. Zbog toga se preporučuje da se kefir uvodi postepeno, počevši od manjih količina, recimo oko 100–150 ml dnevno (pola čaše). Tokom nekoliko dana postepeno povećavajte količinu na 200–250 ml (jedna čaša) ako vam prija - savetuje Edvina Rad.
Šta još može da pomogne kod nadutosti?
Pored kefira, za zdravlje sistema za varenje važni su i druge životne i prehrambene navike:
- unos dovoljno voća, povrća i integralnih žitarica
dovoljan unos tečnosti
redovna fizička aktivnost
prepoznavanje namirnica koje izazivaju tegobe
redovni i uravnoteženi obroci
- Kefir može da bude koristan dodatak ishrani i kod pojedinih ljudi doprinese smanjenju nadutosti, ali ga ne treba posmatrati kao siguran lek. Njegov efekat zavisi od uzroka problema, sastava crevne mikrobiote i individualnog podnošenja - zaključuje nutricionista.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs