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Zbog veličine i izgleda posebno su privlačne deci

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Ako tražite obrok bogat proteinima, a želite da izbegnete brašno, ove mini pice nutricioniste Nataše Aleksić mogu da budu dobar izbor za doručak ili večeru. Zbog veličine i izgleda posebno su privlačne deci, a pripremaju se od nekoliko jednostavnih sastojaka i gotove su za dvadesetak minuta.

Proteinske mini pice bez brašna

Potrebno vam je (za devet mini pica)

250 g mladog nemasnog sira (kotidž sir)

4 jajeta

100g gauda sira

100 g nemasne šunke

1/2 crnog luka

paprika

so

biber

origano

Osnovu mini pica čini mladi nemasni sir Foto: Shutterstock

Prirema

Stavite sve sastojke u veću posudu, začinite i sve lepo sjedinite. Poređajte na pleh (na koji ste stavili papiir za pečenje) i pecite dvadesetak minuta na 200 stepeni.