Za pripremu mini pica je potrebno svega nekoliko sastojaka, a jedna porcija sadrži malo ugljenih hidrata i pruža dug osećaj sitosti.
probajte
Proteinske mini pice bez brašna: Recept nutricioniste za zdrav doručak ili užinu
Slušaj vest
Ako tražite obrok bogat proteinima, a želite da izbegnete brašno, ove mini pice nutricioniste Nataše Aleksić mogu da budu dobar izbor za doručak ili večeru. Zbog veličine i izgleda posebno su privlačne deci, a pripremaju se od nekoliko jednostavnih sastojaka i gotove su za dvadesetak minuta.
Proteinske mini pice bez brašna
Potrebno vam je (za devet mini pica)
Osnovu mini pica čini mladi nemasni sir Foto: Shutterstock
Prirema
Stavite sve sastojke u veću posudu, začinite i sve lepo sjedinite. Poređajte na pleh (na koji ste stavili papiir za pečenje) i pecite dvadesetak minuta na 200 stepeni.
- Svaka mini pica ima 170 kalorija, 15 grama proteina, dva grama ugljenih hidrata i 10 grama masti. Sigurno vas neće ostaviti ravnodušnim, jako su zasitne i idealne za doručak ili večeru - poručuje nutricionista Nataša Aleksić.
Reaguj
Komentariši