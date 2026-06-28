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Ako tražite obrok bogat proteinima, a želite da izbegnete brašno, ove mini pice nutricioniste Nataše Aleksić mogu da budu dobar izbor za doručak ili večeru. Zbog veličine i izgleda posebno su privlačne deci, a pripremaju se od nekoliko jednostavnih sastojaka i gotove su za dvadesetak minuta.

Proteinske mini pice bez brašna

Potrebno vam je (za devet mini pica)

  • 250 g mladog nemasnog sira (kotidž sir)
    4 jajeta
    100g gauda sira
    100 g nemasne šunke
    1/2 crnog luka
    paprika
    so
    biber
    origano
sendviči sa mladim sirom i mirođijom posluženi na drvenom stolu
Osnovu mini pica čini mladi nemasni sir Foto: Shutterstock

Prirema

Stavite sve sastojke u veću posudu, začinite i sve lepo sjedinite. Poređajte na pleh (na koji ste stavili papiir za pečenje) i pecite dvadesetak minuta na 200 stepeni.

- Svaka mini pica ima 170 kalorija, 15 grama proteina, dva grama ugljenih hidrata i 10 grama masti. Sigurno vas neće ostaviti ravnodušnim, jako su zasitne i idealne za doručak ili večeru - poručuje nutricionista Nataša Aleksić. 

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