Posledica može da bude razvoj kancerske kaheksije - stanja koje karakterišu nagli gubitak telesne težine i mišićne mase

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Mnogi veruju da šećer "hrani" rak i da potpuno izbacivanje šećera i ugljenih hidrata može da uspori rast tumora. Međutim, onkolog dr Mandeep Sing Malhotra upozorava da ovakvo tumačenje nije sasvim tačno i da kod pojedinih pacijenata može čak da oteža lečenje.

Kako objašnjava, tačno je da ćelije raka troše više glukoze od zdravih ćelija. Ovu pojavu je još 1924. godine opisao nemački naučnik Oto Varburg, a upravo zbog toga tumori jasno mogu da se uoče na PET-CT snimanju, jer intenzivnije preuzimaju supstance slične glukozi. Međutim, to ne znači da se tumor može "izgladneti" izbacivanjem šećera iz ishrane.

- Glukoza je osnovni izvor energije za mozak, srce, crvena krvna zrnca i imuni sistem. Kada čovek potpuno izbaci ugljene hidrate, organizam počinje sam da stvara glukozu razgradnjom mišića i proteina. Tako ćelije raka i dalje dobijaju energiju, ali telo pacijenta postaje sve slabije - upozorava dr Malhotra.

Kada osoba potpuno izbaci ugljene hidrate, organizam počinje sam da stvara glukozu razgradnjom mišića i proteina Foto: Shutterstock

Posledica može da bude razvoj kancerske kaheksije - stanja koje karakterišu nagli gubitak telesne težine i mišićne mase. Takvi pacijenti teže podnose hemioterapiju i operacije, a zbog lošeg opšteg stanja nekada je neophodno odložiti lečenje ili smanjiti doze terapije.

- Sa ovakvim slučajevima susrećemo se gotovo svake nedelje. Jedna pacijentkinja je za mesec dana izgubila značajan broj kilograma nakon što je, po savetu koji je njen sin pronašao na društvenim mrežama, potpuno izbacila šećer iz ishrane. Zbog izražene iscrpljenosti, početak njenog lečenja morao je da bude odložen - priseća se dr Malhotra.

Cilj je pravilno se hraniti

Umesto potpunog izbacivanja šećera, stručnjaci preporučuju ograničavanje rafinisanog šećera, slatkiša, gaziranih napitaka, proizvoda od belog brašna i ultraprerađene hrane.

- Osobe obolele od raka trebalo bi da jedu integralne žitarice, mahunarke, povrće, voće, zdrave masti i dovoljno proteina. Cilj nije potpuno izbacivanje šećera, već ishrana sa manjim glikemijskim opterećenjem - kaže dr Malhotra.

Osobe obolele od raka trebalo bi da jedu integralne žitarice, mahunarke, povrće, voće, zdrave masti i dovoljno proteina Foto: Shutterstock

Iako su neka istraživanja na životinjama ukazala da bi gladovanje moglo da ima određene koristi tokom lečenja raka, za sada nema dovoljno dokaza da isto važi i za ljude. Kod pacijenata koji su već oslabljeni ili brzo gube telesnu težinu, dugotrajno gladovanje može da bude štetno.