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Suve šljive i njihov sok mogu biti prirodna pomoć kod zatvora, jer zahvaljujući sorbitolu i vlaknima doprinose boljem varenju i lakšem pražnjenju creva

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Dobra jutarnja probava veoma je važna za dobro raspoloženje i zdravlje. Ponekad zatvor može predstavljati ozbiljan problem i izazvati veliku nelagodu, posebno kada danima ne uspevate da obavite veliku nuždu.

Ako vas muči zatvor, evo šta možete popiti uveče

Mnogima je jutarnji odlazak u toalet važan deo dnevne rutine. Kada se creva ne isprazne redovno, dan može početi neprijatno, uz osećaj nelagodnosti, nadutosti i nervoze. Pravilno varenje i redovna stolica nisu važni samo za dobar osećaj, već i za opšte zdravlje.

Iako se često smatra da je jutro najbolje vreme za pokretanje varenja, i večernji sati mogu biti prilika da pomognete organizmu. Čaša soka od suvih šljiva pre spavanja može doprineti lakšem jutarnjem pražnjenju creva, jer organizmu obezbeđuje tečnost i sorbitol – prirodni sastojak koji može pomoći omekšavanju stolice.

Suve šljive mogu pomoći varenju i olakšati pražnjenje creva Foto: Shutterstock

Sorbitol iz suvih šljiva podstiče rad creva Sok od suvih šljiva bogat je sorbitolom, prirodnim šećernim alkoholom koji se ne apsorbuje u potpunosti u tankom crevu. On dospeva do debelog creva, gde privlači vodu, povećava sadržaj tečnosti u stolici i može olakšati njeno izbacivanje.

Istraživanja pokazuju da suve šljive i njihov sok mogu doprineti češćem pražnjenju creva i ublažavanju zatvora, zbog čega ih stručnjaci često navode kao jednu od prirodnih opcija za osobe koje povremeno imaju probleme sa stolicom.

Zašto ga je bolje popiti uveče?

Vreme konzumiranja može imati značajnu ulogu. Dok spavate, sistem za varenje i dalje funkcioniše, a sadržaj kroz creva prolazi zahvaljujući prirodnim pokretima creva, poznatim kao peristaltika. Ako sok od suvih šljiva popijete pred spavanje, njegovi sastojci imaju dovoljno vremena da deluju tokom noći, pa jutarnje pražnjenje može biti jednostavnije.

Ipak, sok od suvih šljiva nije brzo i univerzalno rešenje. Najbolji efekat može imati kada ga kombinujete sa zdravim životnim navikama, kao što su:

dovoljan unos vode tokom dana,

ishrana bogata vlaknima iz voća, povrća, mahunarki, integralnih žitarica i orašastih plodova,

redovna fizička aktivnost

Sok od suvih šljiva može biti prirodna pomoć kod zatvora, jer zahvaljujući sorbitolu i vlaknima doprinosi omekšavanju stolice i lakšem pražnjenju creva Foto: Shutterstock

Da li je sok od suvih šljiva pogodan za svakoga?

Iako je prirodan, sok od suvih šljiva ne odgovara svima. Zbog većeg sadržaja sorbitola, kod osoba sa osetljivim sistemom za varenje može izazvati gasove, nadimanje ili dijareju.

Osobe sa sindromom iritabilnog creva (IBS) mogu primetiti pogoršanje simptoma, dok osobe sa dijabetesom treba da vode računa o količini, jer sok sadrži prirodne šećere.

Možete ga napraviti i kod kuće Za domaći sok od suvih šljiva potrebno je: - 5 do 6 suvih šljiva preliti šoljom vode

- ostaviti ih najmanje 30 minuta, a najbolje preko noći

- izblendati šljive zajedno sa vodom dok se ne dobije ujednačena tečnost