Da li sok od celera zaista čisti jetru? Doktorka otkriva šta je mit, a šta činjenica
Sok od celera poslednjih godina često se predstavlja kao napitak koji "čisti" jetru i izbacuje toksine iz organizma. Međutim, dr Puđa Pilaj, specijalista interne medicine, kaže da za takve tvrdnje nema naučnih dokaza, jer jetra već ima efikasan sistem kojim, u saradnji sa bubrezima i digestivnim sistemom, uklanja štetne materije iz organizma.
Šta sok od celera može, a šta ne može?
Celer sadrži vitamin K, vitamin C, kalijum, folate i antioksidanse, a kada se jede kao cela namirnica sadrži i dosta vlakana. Može da bude deo uravnotežene ishrane i doprinese hidrataciji organizma, ali nema dokaza da uklanja toksine, leči masnu jetru ili može da zameni medicinsku terapiju.
- Ceđenjem celera gubi se veliki deo vlakana, važnih za varenje, regulaciju šećera u krvi i zdravlje creva. Zato sok od celera ne treba posmatrati kao "čudotvorni" napitak - ističe dr Pilaj.
Ko treba da bude oprezan?
Sa sokom od celera bi trebalo da budu oprezne osobe koje imaju bolesti bubrega, uzimaju lekove za razređivanje krvi, poput varfarina, kao i oni koji su alergični na celer. Zbog visokog sadržaja vitamina K i određenih prirodnih jedinjenja, celer može da utiče na dejstvo pojedinih lekova.
Šta zaista čuva zdravlje jetre?
Umesto detoks napitaka, doktorka preporučuje navike koje imaju dokazanu korist: raznovrsnu ishranu bogatu voćem, povrćem i integralnim žitaricama, održavanje zdrave telesne mase, redovnu fizičku aktivnost, ograničen unos alkohola, prestanak pušenja, dovoljan unos tečnosti i kontrolu bolesti poput dijabetesa i povišenog holesterola.
- Ako se jave dugotrajan umor, žutilo kože ili beonjača, oticanje, jak bol u stomaku ili izmenjeni rezultati testova funkcije jetre, potrebno je javiti se lekaru bez odlaganja - poručuje dr Pilaj.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs
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