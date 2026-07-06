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Dok se mnogi okreću skupim kozmetičkim tretmanima u potrazi za mladalačkim izgledom, stručnjaci sve češće podsećaju da lepota počinje na tanjiru.

Namirnice bogate antioksidansima, zdravim mastima i vitaminom C mogu doprineti zdravlju kože, smanjenju upalnih procesa u organizmu i prirodnom sjaju tena.

Upravo zbog toga društvenim mrežama poslednjih meseci kruži recept za takozvanu "botoks salatu". Naravno, ova salata ne može da zameni estetske tretmane niti ima efekat botoksa, ali zahvaljujući pažljivo odabranim sastojcima predstavlja odličan izbor za sve koji žele da neguju kožu iznutra i obogate ishranu hranljivim materijama.

Zašto je ova salata toliko popularna?

Svaki sastojak donosi važne nutrijente koji mogu doprineti zdravlju kože i celog organizma:

Spanać je bogat magnezijumom, folatima i antioksidansima koji pomažu hidrataciji kože i štite ćelije od oksidativnog stresa.

Crveni luk sadrži kvercetin, snažan antioksidans koji može doprineti smanjenju upala i boljoj cirkulaciji.

Crvena paprika obiluje vitaminom C i karotenoidima, neophodnim za stvaranje kolagena, proteina koji koži daje čvrstinu i elastičnost.

Nar je izvor bromelaina, enzima koji podržava varenje, kao i vitamina C koji doprinosi očuvanju zdrave kože.

Grejpfrutje prava riznica vitamina C i antioksidanasa koji pomažu zaštiti ćelija od slobodnih radikala.

Avokado sadrži zdrave mononezasićene masti koje hrane kožu i doprinose njenoj mekoći.

Semenke bundeve bogate su omega-3 masnim kiselinama, magnezijumom, cinkom i proteinima, važnim za zdravlje kože, srca i imuniteta.

Limunov sok i ekstra devičansko maslinovo ulje daju osvežavajući ukus, a maslinovo ulje pomaže boljoj apsorpciji vitamina rastvorljivih u mastima.

Maslinovo ulje pomaže boljoj apsorpciji vitamina rastvorljivih u mastima Foto: Shutterstock

Recept za "botoks salatu"

Potrebno je

* 2 šake svežeg spanaća

* 1/2 crvenog luka

* 1 crvena paprika

* 1 šolja nara

* 1/2 grejpfruta, očišćenog i iseckanog

* 1 zreo avokado

* 2 kašike semenki bundeve

* sok od pola limuna

* 2 kašike ekstra devičanskog maslinovog ulja

* prstohvat soli i sveže mlevenog bibera po ukusu

Priprema

Operite spanać i rasporedite ga u veću činiju. Dodajte tanko sečen crveni luk, papriku isečenu na trakice, nar, grejp i avokado isečen na kockice ili kako se već vama dopada. Pospite semenkama bundeve.

U posebnoj posudi pomešajte limunov sok, maslinovo ulje, so i biber, pa prelijte preko salate. Lagano promešajte i poslužite odmah.