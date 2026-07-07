DA LI STE ZNALI?

DA LI STE ZNALI?

Stroga ishrana, šest obroka dnevno i disciplina ključ su zbog kojih Kristijano Ronaldo i posle 40. godine ostaje u vrhunskoj formi

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Kristijano Ronaldo prkosi vremenu u 41. godini. Dok predvodi Portugal na Svetskom prvenstvu i juri za onim što bi mogla biti njegova poslednja šansa da osvoji jedini veliki trofej koji mu je nedostajao, mnogi se pitaju kako uspeva da ostane u vrhunskoj fizičkoj formi. Deo odgovora leži u strogoj dijeti koje se pridržava gotovo bez izuzetka godinama.

Jednom je objasnio svoju filozofiju: - Dobar trening mora biti praćen dobrom ishranom. Jedem hranu bogatu proteinima, sa puno integralnih žitarica, voća i povrća, i izbegavam slatkiše i prerađenu hranu.

Šta jede Kristijano Ronaldo?

Njegova ishrana se zasniva na svežoj, jednostavnoj i hranljivoj hrani. Glavni izvori proteina su piletina, riba, posebno bakalar, jaja i nemasno meso. Svakodnevno jede puno voća, povrća i salata.

Energiju za treninge i utakmice dobija iz složenih ugljenih hidrata kao što su smeđi pirinač, slatki krompir i testenine od celog zrna. Pije puno vode i dopunjuje ishranu proteinskim i vitaminskim napicima. Zdrave masti dobija iz orašastih plodova, maslinovog ulja i avokada.

Jede šest puta dnevno

Da bi održao konstantan nivo energije, Ronaldo jede svaka tri do četiri sata, odnosno ukupno šest manjih obroka dnevno.

Doručak se često sastoji od jogurta sa niskim sadržajem masti, jaja, sira i šunke. Za ručak obično bira salatu sa piletinom, dok su riba i povrće uobičajeni izbori za kasnije obroke.

Jedno od njegovih omiljenih jela je tradicionalni portugalski bakalar sa crnim lukom, kajganom i tanko sečenim krompirom, koji mu često priprema njegov lični kuvar.

Između glavnih obroka obično jede voće ili tost sa avokadom.

Šta on izbegava?

Ronaldo ne pije gazirana pića, a alkohol nije konzumirao od 2005. godine.

Mnogi se još uvek sećaju njegove konferencije za štampu na Evropskom prvenstvu 2020, kada je ispred sebe video flaše Koka-kole, pomerio ih u stranu i umesto njih podigao flašu vode. Gest je obišao svet i postao simbol njegovog stava prema hrani.

Takva pića izbegava zbog velike količine šećera i aditiva, za koje veruje da mogu negativno uticati na oporavak organizma i sportske performanse.

U čemu je tajna?

Upravo je kombinacija kvalitetne ishrane, redovnog treninga, dovoljno sna i discipline omogućila Ronaldu da sa 41 godine održi izuzetno nizak procenat telesne masti i fizičku spremnost na kojoj bi mu pozavideli mnogo mlađi fudbaleri.