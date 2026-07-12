Pravi je eliksir za stomak, posebno želudac, sadrži manje soli nego supa iz kesice

Slušaj vest

Domaća pileća supa na sremački način nekada je bila neizbežan deo nedeljnog ručka u svakoj porodici. Zahteva vreme i veštinu, ali uz malo truda može da se pripremi i bude zdravo i ukusno jelo. Pruža osećaj sitosti, veruje se da osobe koje češće konzumiraju supu imaju manje kilograma. Pravi je eliksir za stomak, posebno želudac, sadrži manje soli nego supa iz kesice pa se savetuje svima od 7 do 77 godina.

Kako se kuva domaća supa?

Zahvaljujući piletini, korenastom povrću i pažljivo odabranim začinima ima bogat ukus i prijatnu aromu, a tanki rezanci upotpunjuju svaki zalogaj.

Svaka domaćica je kuva na svoj način, ali za pripremu tradicionalne supe potrebni su pileće meso, može i goveđe, krompir, šargarepa, paškanat, koren peršuna i celera. Neizbežni su sastojci crni i beli luk, koji doprinose pikantnom ukusu supe, kao i začini – so, biber u zrnu, biljni začin, list celera, peršun.

Povrće se očisti i iseče po potrebi, a polovine crnog luka kratko se zapeku na ringli ili u suvom tiganju. Meso i povrće stave se u veću šerpu, preliju vodom i začine po ukusu.

Neizbežni su sastojci crni i beli luk, koji doprinose pikantnom ukusu supe Foto: Profimedia

Kako da supa bude bistra?

Supa se kuva na laganoj vatri oko dva sata. Domaćice navode da je bitno da supa ne ključa prejako, kako bi ostala bistra i ukusna. Tokom kuvanja povremeno treba ukloniti penu koja se stvara na površini.

Kada omekšaju meso i povrće, vade se iz šerpe, a tečnost se procedi kako bi ostala bistra. Po želji, deo kuvanog povrća može se iseckati i vratiti u supu, dok se pileće meso može poslužiti uz supu ili iskoristiti za pripremu nekog drugog jela. Rezanci se kuvaju neposredno pre serviranja.

Hidrira, jača mišiće?

Topla supa darivaće telu dobru hidrataciju, para iz supe omogućiće lakše disanje. S druge strane, pileće meso je dobar izvor proteina. Šargarepa, celer, paškanat i peršun obezbeđuju vitamine, minerale i dijetalna vlakna.

Lako se vari pa se savetuje osobama koje imaju osetljiv želudac ili slabiji apetit.

Vitamin C, kalijum

Koren celera je dobar izvor vitamina C i K, minerala poput kalijuma i fosfora. Kalijum učestvuje u održavanju normalne funkcije mišića i nervnog sistema, dok vitamin K ima važnu ulogu u normalnom zgrušavanju krvi i očuvanju zdravlja kostiju. Celer sadrži prirodna antioksidativna jedinjenja, poput flavonoida, koja pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Koren celera je dobar izvor vitamina C i K, minerala poput kalijuma i fosfora Foto: Profimedia

Reguliše rad želuca

Neizbežan deo domaće supe je paškanat koji, kako se smatra, može da reguliše rad želuca i creva i pomaže kod konstipacije. Smatra se da paškanat poboljšava rad bubrega, pomaže kod regulacije krvnog pritiska i kod grčeva u želucu i crevima.

Savet je da obrok pojedete u miru i polako, u društvu prijatelja i porodice. Tako će supa umiriti ne samo stomak već i podići raspoloženje.