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Visok holesterol često nema simptome, ali može ozbiljno ugroziti zdravlje srca. Iako se većina ljudi fokusira na glavne obroke, i pravilan izbor grickalica može pomoći u snižavanju holesterola.

Prema rečima dr Arčane Batre, dijetetičarke i sertifikovanog edukatora za dijabetes, užine bogate vlaknima, zdravim mastima i proteinima – poput neslanih orašastih plodova, pečenog leblebija, voća sa puterom od kikirikija, humusa, grčkog jogurta sa bobičastim voćem i ovsene kaše, doprinose sitosti i podržavaju zdrav nivo holesterola.

Kako hrana utiče na holesterol

Našem telu je potreban holesterol da bi izgradilo zdrave ćelije i proizvodilo određene hormone. Međutim, visok nivo lipoproteina niske gustine (LDL), ili lošeg holesterola, može se nakupljati u arterijama i povećati rizik od srčanih oboljenja i moždanog udara.

Hrana bogata zasićenim mastima i trans mastima povećava nivo LDL holesterola, dok ga hrana koja sadrži rastvorljiva vlakna, zdrave masti i hranljive materije biljnog porekla smanjuje.

Visok holesterol često nema simptome, ali može ozbiljno ugroziti zdravlje srca Foto: Shutterstock

Ako pokušavate da kontrolišete visok holesterol, evo nekoliko zdravih namirnica koje bi trebalo da uključite u svoju ishranu za bolje rezultate.

Neslani orasi

Bademi, orasi, pistaći i kikiriki su među najboljim grickalicama za zdravlje srca. Sadrže zdrave nezasićene masti, biljne proteine i vlakna, koja mogu pomoći u snižavanju LDL holesterola i održavanju HDL holesterola.

Napomena: Iako su orasi hranljivi, oni su takođe bogati kalorijama. Mala šaka je obično dovoljna za zdravu užinu.

Voće sa puterom od kikirikija

Sveže voće kao što su jabuke i kruške sa prirodnim puterom od kikirikija pruža ravnotežu vlakana, zdravih masti i proteina. Jabuke i kruške su bogate rastvorljivim vlaknima, koja pomažu u uklanjanju viška holesterola iz organizma.

Pečene leblebije

Pečene leblebije je hrskava i zadovoljavajuća alternativa čipsu i drugim gotovim grickalicama. Obezbeđuje proteine, vlakna i esencijalne minerale koji vam pomažu da ostanete siti i poboljšavaju varenje.

Leblebije su nutritivno bogate, jačaju telo i um, a od njih pripremljen humus pruža zdrav i ukusan obrok svaki dan Foto: Shutterstock

Vlakna u slanutku mogu pomoći u smanjenju apsorpcije holesterola u digestivnom sistemu, što ga čini grickalicom korisnom za srce.

Povrće sa humusom

Ova mediteranska užina nije samo popularna, već je i izuzetno zdrava i ukusna. Povrće poput šargarepe, krastavaca i paprika prirodno ima malo kalorija i bogato je vitaminima. Slično tome, humus, napravljen od leblebija, nudi vlakna, proteine i zdrave masti iz maslinovog ulja i susama. Zajedno čine zasitnu užinu koja podržava zdravlje srca.

Grčki jogurt sa bobičastim voćem

Običan grčki jogurt je bogat proteinima i pomaže da se duže osećate sito. Kada se kombinuje sa svežim bobicama poput jagoda, borovnica ili malina, postaje odlična užina za srce.

Bobičasto voće je puno antioksidanata i vlakana, što može pomoći u smanjenju upale i održavanju zdravog nivoa holesterola.

Savet: Izaberite nezaslađeni jogurt kako biste izbegli višak šećera.

Kokice pripremljene na vrućem vazduhu

Kokice mogu biti zdrava užina od celog zrna kada se pripreme bez putera ili previše soli. Kokice pripremljene na vrućem vazduhu prirodno su bogate vlaknima i imaju malo kalorija, što ih čini dobrim izborom za utaživanje gladi.

Kokice mogu biti zdrava užina od celog zrna kada se pripreme bez putera ili previše soli Foto: Shutterstock

Umesto putera, začinite ih aromatičnim biljem ili prstohvatom crnog bibera za dodatni ukus.

Grickalice na bazi ovsene kaše

Ovsena kaša je jedna od najboljih namirnica za snižavanje holesterola jer sadrži beta-glukan, vrstu rastvorljivih vlakana koja pomažu u smanjenju LDL holesterola ograničavajući njegovu apsorpciju u organizmu.

Domaće ovsene pločice, ovseni keksići sa minimalnom količinom šećera ili mala činija ovsene kaše mogu biti zdrav izbor za užinu.

Grickalice koje treba izbegavati

Hranu koja sadrži mnogo zasićenih masti, trans masti, soli ili dodatog šećera treba jesti samo povremeno. To uključuje:

pržene grickalice

čips

torte i peciva

slatke kekse

prerađeno meso

pakovane grickalice koje sadrže hidrogenizovana ulja